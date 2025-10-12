عربي
أمساليوم
بث مباشر
فانس: القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مهمتها مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
فانس: القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مهمتها مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأحد، بأن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مهمتها مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة.
تابعنا عبر
صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأحد، بأن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مهمتها مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة.
وأكد دي فانس، ردًا على سؤال، حول إمكانية إرسال قوات إلى غزة: "لا نية لدى ترامب بإرسال قوات إلى غزة أو إسرائيل".
وشدد دي فانس، على أن "القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط، ستراقب الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.".

وأكد دي فانس: قواتنا موجودة بالفعل في المنطقة، ستراقب الالتزام بوقف إطلاق النار وتضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

مع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوب قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
"حماس": لا دور للحركة في حكم غزة خلال المرحلة الانتقالية
10:06 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
مقتدى الصدر يعرب عن قلقه من "خيانة العدو" بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
10:39 GMT
وتستضيف مصر مفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.
وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله": سنوقف الهجمات على إسرائيل في حال التزمت باتفاق غزة
