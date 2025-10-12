https://sarabic.ae/20251012/فانس-القوات-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط-مهمتها-مراقبة-تنفيذ-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1105907283.html
فانس: القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مهمتها مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
فانس: القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مهمتها مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأحد، بأن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مهمتها مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة. 12.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-12T14:07+0000
2025-10-12T14:07+0000
2025-10-12T14:07+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_0:0:1124:633_1920x0_80_0_0_4448f035082ae6d01e986a734c963fef.jpg
وأكد دي فانس، ردًا على سؤال، حول إمكانية إرسال قوات إلى غزة: "لا نية لدى ترامب بإرسال قوات إلى غزة أو إسرائيل". وشدد دي فانس، على أن "القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط، ستراقب الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله": سنوقف الهجمات على إسرائيل في حال التزمت باتفاق غزة
https://sarabic.ae/20251012/حماس-لا-دور-للحركة-في-حكم-غزة-خلال-المرحلة-الانتقالية-1105898370.html
https://sarabic.ae/20251012/مقتدى-الصدر-يعرب-عن-قلقه-من-خيانة-العدو-بعد-التوصل-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1105898962.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_125:0:1124:749_1920x0_80_0_0_ccb2426b1f22da372dda4def5b79d2f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
فانس: القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مهمتها مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأحد، بأن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مهمتها مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة.
وأكد دي فانس، ردًا على سؤال، حول إمكانية إرسال قوات إلى غزة: "لا نية لدى ترامب بإرسال قوات إلى غزة أو إسرائيل".
وشدد دي فانس، على أن "القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط، ستراقب الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.".
وأكد دي فانس: قواتنا موجودة بالفعل في المنطقة، ستراقب الالتزام بوقف إطلاق النار وتضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
وتستضيف مصر مفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.
وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية
، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.