فانس: القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مهمتها مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأحد، بأن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مهمتها مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة. 12.10.2025, سبوتنيك عربي

وأكد دي فانس، ردًا على سؤال، حول إمكانية إرسال قوات إلى غزة: "لا نية لدى ترامب بإرسال قوات إلى غزة أو إسرائيل". وشدد دي فانس، على أن "القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط، ستراقب الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله": سنوقف الهجمات على إسرائيل في حال التزمت باتفاق غزة

