الإمارات تطالب بوضع حد لأهوال "الحرب الأهلية في السودان"

الإمارات تطالب بوضع حد لأهوال "الحرب الأهلية في السودان"

وأكد قرقاش، عبر حسابه على منصة إكس، أن "ما يحدث في السودان، من الفاشر إلى ود مدني، يمثل أهوال حرب أهلية ويجب وضع حد لها"، واصفًا الجرائم ذات الطابع العرقي بأنها "جرائم شنيعة تستوجب المساءلة وتحقيق العدالة".وأوضح أن "الأزمة السودانية لا يمكن حلها عسكريا"، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب الانتقال السلس نحو حكومة مدنية مستقلة، وفقًا لما ورد في بيان الحوار الرباعي.وأشار قرقاش، إلى "تحقيق نشرته شبكة "سي إن إن" تناول مزاعم حول إلقاء جثث في قنوات مائية ودفنها في مقابر جماعية، نُسبت إلى قوات تابعة للجيش السوداني"، مؤكدًا أهمية المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

