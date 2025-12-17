https://sarabic.ae/20251217/-السودان-وصول-1850-نازحا-إلى-كوستي-عقب-سيطرة-الدعم-السريع-على-المنطقة-1108256863.html

السودان... وصول 1850 نازحا إلى كوستي عقب سيطرة الدعم السريع على المنطقة

وصل نحو 1850 نازحًا من منطقة هجليج بولاية غرب كردفان إلى مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، جنوبي السودان، بعد رحلة نزوح شاقة استمرت تسعة أيام، وذلك عقب سيطرة... 17.12.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن حاكم ولاية النيل الأبيض قمر الدين محمد فضل المولى استقبل النازحين فور وصولهم إلى كوستي، مشيرة إلى أن عددهم يبلغ 1850 شخصًا ينتمون إلى 337 أسرة قدموا من منطقة هجليج.وأضافت الوكالة أنه جرى تسكين النازحين مؤقتًا في مقر استراحة السكة الحديد بمدينة كوستي، حيث شملت الترتيبات تجهيز موقع الإيواء، ونصب خيام إضافية، إلى جانب توفير وحدة علاجية ومطبخ جماعي لتقديم الوجبات.ونقلت الوكالة عن مفوضة العون الإنساني بولاية النيل الأبيض، لمياء أحمد عبد الله، قولها إن المنظمات الوطنية والمجتمع المدني وعددًا من المتطوعين شرعوا في تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية والخدمات الصحية للنازحين.ويأتي هذا النزوح بعد إعلان قوات الدعم السريع، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرتها على منطقة هجليج وحقلها النفطي بولاية غرب كردفان، مؤكدة أنها تؤمّن المنشآت النفطية الحيوية في المنطقة.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

