مصر وأمريكا تؤكدان رفضهما أي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو الإضرار باستقراره

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251216/مصر-وأمريكا-تؤكدان-رفضهما-أي-محاولات-تستهدف-تقسيم-السودان-أو-الإضرار-باستقراره-1108232176.html
مصر وأمريكا تؤكدان رفضهما أي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو الإضرار باستقراره
مصر وأمريكا تؤكدان رفضهما أي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو الإضرار باستقراره
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين، إلى... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T13:16+0000
2025-12-16T13:16+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
أخبار ليبيا اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg
وخلال اتصال هاتفي، ثمّن الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين القاهرة وواشنطن، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق الوثيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتناول الاتصال عددًا من الملفات الأفريقية، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وليبيا، إضافة إلى التطورات في منطقة البحيرات العظمى وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة القرن الأفريقي.وفيما يخص الأوضاع في السودان، شدد الجانبان على أهمية دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه، والتنسيق المستمر في إطار الرباعية الدولية، مؤكدين الرفض الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو تقويض استقرارها.كما جددا إدانتهما للهجوم الذي استهدف مقر البعثة الأممية في مدينة كادوقلي، معربين عن تضامنهما الكامل مع الشعب السوداني في هذه المرحلة الدقيقة.من جانبه، أكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للمؤسسات الوطنية السودانية، مشددًا على ضرورة إطلاق مسار إنساني فعّال يضمن وصول المساعدات دون عوائق، بالتوازي مع زيادة الدعم الإغاثي، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والوكالات الإغاثية.وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، أكد عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، مشددًا على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية ليبية خالصة، تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في أقرب وقت ممكن، بما يعيد الشرعية للمؤسسات الليبية.كما جدد التأكيد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات المسلحة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.وتناول الاتصال، وفقا لبيان الخارجية المصرية، الأوضاع في منطقة البحيرات العظمى، حيث أشاد عبد العاطي بالجهود الأمريكية التي أسفرت عن التوقيع على اتفاق واشنطن بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، مؤكدًا ضرورة خفض حدة التصعيد وتنفيذ بنود الاتفاق باعتباره إطارًا أساسيًا لبناء الثقة وتخفيف التوتر.وجدد عبد العاطي، التأكيد على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار في أفريقيا، وتعزيز علاقات حسن الجوار، مع استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ الاتفاقات الموقعة وتحقيق سلام دائم يخدم شعوب المنطقة.
https://sarabic.ae/20251215/الحركة-الشعبية-لتحرير-السودان-لـسبوتنيك-زيارة-البرهان-للسعودية-قد-تكسر-جمود-المفاوضات-1108202739.html
https://sarabic.ae/20251215/ليبيا-تبدأ-الحوار-المهيكل-في-طرابلس-فرصة-أم-إعادة-إنتاج-للأزمة-1108168631.html
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a9f4bfb51b439bf8d42407682645080.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار ليبيا اليوم, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار ليبيا اليوم, العالم

مصر وأمريكا تؤكدان رفضهما أي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو الإضرار باستقراره

13:16 GMT 16.12.2025
© AP Photo / Marwan Aliقصف السودان
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اتصال هاتفي، ثمّن الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين القاهرة وواشنطن، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق الوثيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتناول الاتصال عددًا من الملفات الأفريقية، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وليبيا، إضافة إلى التطورات في منطقة البحيرات العظمى وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة القرن الأفريقي.
وفيما يخص الأوضاع في السودان، شدد الجانبان على أهمية دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه، والتنسيق المستمر في إطار الرباعية الدولية، مؤكدين الرفض الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو تقويض استقرارها.
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
"الحركة الشعبية لتحرير السودان" لـ"سبوتنيك": زيارة البرهان للسعودية قد تكسر جمود المفاوضات
أمس, 21:08 GMT
كما جددا إدانتهما للهجوم الذي استهدف مقر البعثة الأممية في مدينة كادوقلي، معربين عن تضامنهما الكامل مع الشعب السوداني في هذه المرحلة الدقيقة.
من جانبه، أكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للمؤسسات الوطنية السودانية، مشددًا على ضرورة إطلاق مسار إنساني فعّال يضمن وصول المساعدات دون عوائق، بالتوازي مع زيادة الدعم الإغاثي، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والوكالات الإغاثية.
وشدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية جامعة تلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية، وصولًا إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها.
وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، أكد عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، مشددًا على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية ليبية خالصة، تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في أقرب وقت ممكن، بما يعيد الشرعية للمؤسسات الليبية.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
ليبيا تبدأ "الحوار المهيكل" في طرابلس.. فرصة أم إعادة إنتاج للأزمة؟
أمس, 07:47 GMT
كما جدد التأكيد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات المسلحة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
وتناول الاتصال، وفقا لبيان الخارجية المصرية، الأوضاع في منطقة البحيرات العظمى، حيث أشاد عبد العاطي بالجهود الأمريكية التي أسفرت عن التوقيع على اتفاق واشنطن بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، مؤكدًا ضرورة خفض حدة التصعيد وتنفيذ بنود الاتفاق باعتباره إطارًا أساسيًا لبناء الثقة وتخفيف التوتر.
وأعرب وزير الخارجية المصري، عن "دعم مصر الكامل لجهود إحلال السلام وترسيخ المصالحة، بما يفسح المجال لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة".
وجدد عبد العاطي، التأكيد على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار في أفريقيا، وتعزيز علاقات حسن الجوار، مع استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ الاتفاقات الموقعة وتحقيق سلام دائم يخدم شعوب المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала