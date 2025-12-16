https://sarabic.ae/20251216/مصر-وأمريكا-تؤكدان-رفضهما-أي-محاولات-تستهدف-تقسيم-السودان-أو-الإضرار-باستقراره-1108232176.html
مصر وأمريكا تؤكدان رفضهما أي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو الإضرار باستقراره
مصر وأمريكا تؤكدان رفضهما أي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو الإضرار باستقراره
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين، إلى... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T13:16+0000
2025-12-16T13:16+0000
2025-12-16T13:16+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
أخبار ليبيا اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg
وخلال اتصال هاتفي، ثمّن الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين القاهرة وواشنطن، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق الوثيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتناول الاتصال عددًا من الملفات الأفريقية، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وليبيا، إضافة إلى التطورات في منطقة البحيرات العظمى وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة القرن الأفريقي.وفيما يخص الأوضاع في السودان، شدد الجانبان على أهمية دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه، والتنسيق المستمر في إطار الرباعية الدولية، مؤكدين الرفض الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو تقويض استقرارها.كما جددا إدانتهما للهجوم الذي استهدف مقر البعثة الأممية في مدينة كادوقلي، معربين عن تضامنهما الكامل مع الشعب السوداني في هذه المرحلة الدقيقة.من جانبه، أكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للمؤسسات الوطنية السودانية، مشددًا على ضرورة إطلاق مسار إنساني فعّال يضمن وصول المساعدات دون عوائق، بالتوازي مع زيادة الدعم الإغاثي، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والوكالات الإغاثية.وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، أكد عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، مشددًا على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية ليبية خالصة، تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في أقرب وقت ممكن، بما يعيد الشرعية للمؤسسات الليبية.كما جدد التأكيد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات المسلحة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.وتناول الاتصال، وفقا لبيان الخارجية المصرية، الأوضاع في منطقة البحيرات العظمى، حيث أشاد عبد العاطي بالجهود الأمريكية التي أسفرت عن التوقيع على اتفاق واشنطن بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، مؤكدًا ضرورة خفض حدة التصعيد وتنفيذ بنود الاتفاق باعتباره إطارًا أساسيًا لبناء الثقة وتخفيف التوتر.وجدد عبد العاطي، التأكيد على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار في أفريقيا، وتعزيز علاقات حسن الجوار، مع استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ الاتفاقات الموقعة وتحقيق سلام دائم يخدم شعوب المنطقة.
https://sarabic.ae/20251215/الحركة-الشعبية-لتحرير-السودان-لـسبوتنيك-زيارة-البرهان-للسعودية-قد-تكسر-جمود-المفاوضات-1108202739.html
https://sarabic.ae/20251215/ليبيا-تبدأ-الحوار-المهيكل-في-طرابلس-فرصة-أم-إعادة-إنتاج-للأزمة-1108168631.html
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a9f4bfb51b439bf8d42407682645080.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار ليبيا اليوم, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار ليبيا اليوم, العالم
مصر وأمريكا تؤكدان رفضهما أي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو الإضرار باستقراره
بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اتصال هاتفي، ثمّن الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين القاهرة وواشنطن، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق الوثيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتناول الاتصال عددًا من الملفات الأفريقية، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وليبيا، إضافة إلى التطورات في منطقة البحيرات العظمى وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة القرن الأفريقي.
وفيما يخص الأوضاع في السودان
، شدد الجانبان على أهمية دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه، والتنسيق المستمر في إطار الرباعية الدولية، مؤكدين الرفض الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو تقويض استقرارها.
كما جددا إدانتهما للهجوم الذي استهدف مقر البعثة الأممية في مدينة كادوقلي، معربين عن تضامنهما الكامل مع الشعب السوداني في هذه المرحلة الدقيقة.
من جانبه، أكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للمؤسسات الوطنية السودانية، مشددًا على ضرورة إطلاق مسار إنساني فعّال يضمن وصول المساعدات دون عوائق، بالتوازي مع زيادة الدعم الإغاثي، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والوكالات الإغاثية.
وشدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية جامعة تلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية، وصولًا إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها.
وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا
، أكد عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، مشددًا على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية ليبية خالصة، تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في أقرب وقت ممكن، بما يعيد الشرعية للمؤسسات الليبية.
كما جدد التأكيد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات المسلحة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
وتناول الاتصال، وفقا لبيان الخارجية المصرية، الأوضاع في منطقة البحيرات العظمى، حيث أشاد عبد العاطي بالجهود الأمريكية التي أسفرت عن التوقيع على اتفاق واشنطن بين الكونغو الديمقراطية ورواندا
، مؤكدًا ضرورة خفض حدة التصعيد وتنفيذ بنود الاتفاق باعتباره إطارًا أساسيًا لبناء الثقة وتخفيف التوتر.
وأعرب وزير الخارجية المصري، عن "دعم مصر الكامل لجهود إحلال السلام وترسيخ المصالحة، بما يفسح المجال لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة".
وجدد عبد العاطي، التأكيد على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار في أفريقيا، وتعزيز علاقات حسن الجوار، مع استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ الاتفاقات الموقعة وتحقيق سلام دائم يخدم شعوب المنطقة.