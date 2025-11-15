https://sarabic.ae/20251115/وزير-الخارجية-المصري-لكبير-مستشاري-ترامب-ندعم-تنفيذ-بيان-الرباعية-بشأن-السودان-1107139595.html

وزير الخارجية المصري لكبير مستشاري ترامب: ندعم تنفيذ بيان الرباعية بشأن السودان

وزير الخارجية المصري لكبير مستشاري ترامب: ندعم تنفيذ بيان الرباعية بشأن السودان

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، اليوم السبت، على ضرورة وقف...

وفي بيان لوزارة الخارجية المصرية على مواقع التواصل الإجتماعي، شدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ بيان الرباعية حول السودان بكل بنوده، بما يشمل تحقيق هدنة إنسانية شاملة تمهد لعملية سياسية مستدامة تحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها. جاء ذلك في سياق مناقشة تطورات الأوضاع في السودان، حيث استعرض الوزير نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وكان قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أعلن، أمس الجمعة، التعبئة العامة، خلال زيارته لمنطقة السريحة بولاية الجزيرة، مؤكدا أن "الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء الكامل على قوات الدعم السريع".وقال: "لا هدنة ولا تفاوض معهم، ولا مكان للدعم السريع أو من يساندهم داخل السودان"، وفقا لصحيفة "السوداني".وأوضح البرهان أن "أي تفاوض مستقبلي مشروط بتجميع قوات الدعم السريع في موقع واحد وتسليم أسلحتهم".ومضى مرجحا أن "تكون نهاية المعركة في دارفور".وأعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

