عربي
وزير الخارجية المصري لكبير مستشاري ترامب: ندعم تنفيذ بيان الرباعية بشأن السودان
وزير الخارجية المصري لكبير مستشاري ترامب: ندعم تنفيذ بيان الرباعية بشأن السودان
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، اليوم السبت، على ضرورة وقف...
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
وفي بيان لوزارة الخارجية المصرية على مواقع التواصل الإجتماعي، شدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ بيان الرباعية حول السودان بكل بنوده، بما يشمل تحقيق هدنة إنسانية شاملة تمهد لعملية سياسية مستدامة تحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها. جاء ذلك في سياق مناقشة تطورات الأوضاع في السودان، حيث استعرض الوزير نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وكان قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أعلن، أمس الجمعة، التعبئة العامة، خلال زيارته لمنطقة السريحة بولاية الجزيرة، مؤكدا أن "الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء الكامل على قوات الدعم السريع".وقال: "لا هدنة ولا تفاوض معهم، ولا مكان للدعم السريع أو من يساندهم داخل السودان"، وفقا لصحيفة "السوداني".وأوضح البرهان أن "أي تفاوض مستقبلي مشروط بتجميع قوات الدعم السريع في موقع واحد وتسليم أسلحتهم".ومضى مرجحا أن "تكون نهاية المعركة في دارفور".وأعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وزير الخارجية المصري لكبير مستشاري ترامب: ندعم تنفيذ بيان الرباعية بشأن السودان

14:21 GMT 15.11.2025
© AP Photo وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
 وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© AP Photo
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، اليوم السبت، على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.
وفي بيان لوزارة الخارجية المصرية على مواقع التواصل الإجتماعي، شدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ بيان الرباعية حول السودان بكل بنوده، بما يشمل تحقيق هدنة إنسانية شاملة تمهد لعملية سياسية مستدامة تحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
البرهان: من تم تهجيرهم قسريا من مناطق النزاع بالسودان اختاروا النزوح لمناطق سيطرة الدولة
13 نوفمبر, 09:34 GMT
وأدان عبد العاطي بشدة الفظائع والانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر، داعيًا إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية.
جاء ذلك في سياق مناقشة تطورات الأوضاع في السودان، حيث استعرض الوزير نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على هامش حضور حفل تنصيب الرئيس الرواندي بول كاجامي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
عبد العاطي يؤكد للبرهان دعم مصر لاستقرار السودان ووحدة أراضيه
11 نوفمبر, 15:09 GMT
وكان قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أعلن، أمس الجمعة، التعبئة العامة، خلال زيارته لمنطقة السريحة بولاية الجزيرة، مؤكدا أن "الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء الكامل على قوات الدعم السريع".
وأكد البرهان في كلمة أمام جنود ومواطنين، أن القوات المسلحة السودانية ستواصل القتال حتى "القصاص من الدعم السريع".
وقال: "لا هدنة ولا تفاوض معهم، ولا مكان للدعم السريع أو من يساندهم داخل السودان"، وفقا لصحيفة "السوداني".
وأوضح البرهان أن "أي تفاوض مستقبلي مشروط بتجميع قوات الدعم السريع في موقع واحد وتسليم أسلحتهم".
الفريق منصور أرباب رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
"حركة العدل والمساواة الجديدة" لـ"سبوتنيك": لا توجد سوى حكومة شرعية واحدة في السودان يساندها الشعب
11 نوفمبر, 19:04 GMT
ومضى مرجحا أن "تكون نهاية المعركة في دارفور".
ودعا قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، المواطنين القادرين إلى الانضمام للجهد الحربي، قائلا: "كل من يستطيع حمل السلاح فليتقدم إلينا".
وأعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".
كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
