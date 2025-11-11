https://sarabic.ae/20251111/حركة-العدل-والمساواة-الجديدة-لـسبوتنيك-لا-توجد-سوى-حكومة-شرعية-واحدة-في-السودان-يساندها-الشعب-1106989163.html

"حركة العدل والمساواة الجديدة" لـ"سبوتنيك": لا توجد سوى حكومة شرعية واحدة في السودان يساندها الشعب

"حركة العدل والمساواة الجديدة" لـ"سبوتنيك": لا توجد سوى حكومة شرعية واحدة في السودان يساندها الشعب

سبوتنيك عربي

أكد رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة في السودان، الفريق منصور أرباب، أن الحرب لم تهدأ أو تنخفض وتيرتها منذ أن شنتها الدعم السريع مسنودة بقوى إقليمية ودولية. 11.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-11T19:04+0000

2025-11-11T19:04+0000

2025-11-11T19:04+0000

حصري

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106988814_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_1cf6e90e5143a7053cc07bcd5603c18c.jpg

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، منذ أن شنت قوات الدعم السريع مسنودة بقوى إقليمية الحرب على السودان، لم تنخفض وتيرة الحرب في البلاد، وشهدنا وشهد العالم الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها وآخرها ما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمتي التطهير العرقي ضد شعبنا في الفاشر. وأضاف أرباب، الشعب السوداني وفي مقدمته القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية المساندة للقوات المسلحة يدافعون عن أنفسهم، وعن بلدهم ويستبسلون لبقاء السودان موحداً وتظل سيادة السودان محترمة، وبلا شك سوف تنتصر إرادة الشعب إن عاجلاً أم آجلاً. ولفت أرباب، إلى أن الخطة الرباعية تتعاطى معها الحكومة السودانية وفق رؤية وطنية واستراتيجية تحافظ على أمن وسلامة الشعب السوداني واحترام سيادته وسيادة الدولة السودانية. كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا. وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20251109/البرهان-يزور-النازحين-في-الفاشر-ويتحدث-عن-انتهاكات-الدعم-السريع-1106905119.html

https://sarabic.ae/20251103/الرئيس-التركي-لن-نصمت-إزاء-ما-يحدث-في-الفاشر--1106690015.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب

حصري, أخبار السودان اليوم, العالم العربي