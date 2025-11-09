https://sarabic.ae/20251109/البرهان-يزور-النازحين-في-الفاشر-ويتحدث-عن-انتهاكات-الدعم-السريع-1106905119.html

البرهان يزور النازحين في الفاشر ويتحدث عن "انتهاكات الدعم السريع"

البرهان يزور النازحين في الفاشر ويتحدث عن "انتهاكات الدعم السريع"

سبوتنيك عربي

زار رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مراكز إيواء نازحي الفاشر بمدينة الدبة بالولاية الشمالية. 09.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-09T11:19+0000

2025-11-09T11:19+0000

2025-11-09T11:19+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091846514_0:0:1667:938_1920x0_80_0_0_52f4493bf61484e9422196136d0f4787.jpg

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية - سونا، "تابع البرهان مستوى الخدمات المقدمة للنازحين وأكد على روح التكافل الاجتماعي السائدة في المجتمع السوداني"، مشيرا إلى "اهتمام الدولة بمعالجة قضايا النازحين وتمكينهم من العيش الكريم".وأضاف أن "الحكومة تضع قضية النازحين في سلم أولويات"، لافتا إلى المعاناة التي يواجهها النازحون و"الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل الدعم السريع في الفاشر".وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أكد أن انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار، لكن مراقبين يرون أن قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة.كما أعلنت "الدعم السريع"، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك" صحة ما أعلنته القوات نفسها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20251108/الرباعية-الدولية-الأمل-الأخير-لإنهاء-حرب-السودان-وسط-إشادة-بالدور-الإماراتي-1106877028.html

https://sarabic.ae/20251107/المبعوث-الأممي-للسودان-الهدنة-المقترحة-فرصة-نادرة-لحماية-المدنيين-1106854933.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي