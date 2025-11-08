https://sarabic.ae/20251108/الرباعية-الدولية-الأمل-الأخير-لإنهاء-حرب-السودان-وسط-إشادة-بالدور-الإماراتي-1106877028.html

"الرباعية الدولية".. الأمل الأخير لإنهاء حرب السودان وسط إشادة بالدور الإماراتي

"الرباعية الدولية".. الأمل الأخير لإنهاء حرب السودان وسط إشادة بالدور الإماراتي

سبوتنيك عربي

ذكر مصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب "الأمة القومي السوداني"، أن "مبادرة الرباعية الدولية، التي تضم مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة، تُعدّ... 08.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-08T18:13+0000

2025-11-08T18:13+0000

2025-11-08T18:13+0000

أخبار السودان اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092557270_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_14ee53476fe5f299d01f8d6704d3a857.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصباح إنه "على الرغم من تعدد المبادرات الوطنية والدولية، فإن مبادرة الرباعية الدولية تعد الأكثر أهمية وجدية لأنها قدمت خريطة طريق واضحة تنسجم مع تطلعات الشعب السوداني وننظر إليها بأمل في أن تُسهم في وقف نزيف الدماء وإنهاء الانتهاكات عبر حل سياسي سلمي يحفظ وحدة الوطن وكرامة الشعب السوداني".وأضاف أن "دور الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى، والمنظمات الإقليمية والدولية مثل الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الـ"إيغاد" (الهيئة الحكومية الدولية للتنمية) والجامعة العربية، يعد دورًا مهمًا في معالجة الأزمة السودانية".وأكد أن "حزب الأمة القومي، ضمن قوى مدنية أخرى، يدعم هذه المبادرة (الرباعية) ويتواصل مع أطرافها بفاعلية، ويحثّ طرفي الصراع على التعاطي الإيجابي معها باعتبارها فرصة حقيقية لإنهاء واحدة من أطول وأعنف الحروب في القارة الأفريقية".وأشار رئيس دائرة الإعلام في حزب "الأمة القومي السوداني"، إلى أنه "منذ اندلاع الحرب، ظل موقف حزب الأمة القومي وتحالف قوى الثورة ثابتا وواضحا بأن الحرب أزهقت أرواح الأبرياء، وعرّضت حياة الملايين للخطر ودمّرت البنية التحتية وتسببت في نزوح وتشريد أكثر من 15 مليون مواطن داخل البلاد وخارجها، فيما يواجه أكثر من 25 مليون مواطن خطر الجوع والمرض وانعدام الخدمات".وفي هذا السياق، أشاد الكاتب الصحفي اليمني عبد السلام القيسي، بدور الإمارات الإيجابي في اليمن والسودان وفي قارة أفريقيا، خاصة في الجانب التنموي والإنساني، مشيرًا أيضا إلى جهودها الحثيثة في محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب بالمنطقة.وقال القيسي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لو تحدثت عن دور الإمارات عالميا، قبل حديثي عن اليمن، فلها دورها الإيجابي في التنمية الإنسانية والمساعدات، خاصة في أفريقيا، ونموذج الإمارات فريد كما أراه في تنمية الإنسان وفي تخفيف أعباء المجتمعات، وهذا ما حدث في اليمن".وتابع القيسي: "أفريقيا، بل وعالميا، الإمارات ضد التطرف، وتسعى لإنقاذ الدول والمجتمعات من مغبة التطرف والإرهاب، ودفعت الإمارات ثمنا كبيرا من سمعتها العالمية وهي تحارب التطرف، وتعرضت لأبشع تشويه إقليمي في ظل مجابهة كل دعوات الكراهية، ولكن الوجه الآخر للإمارات في أفريقيا عموما لا يُرى، ويستحق أن يرى".وأوضح، في السياق ذاته: "أنا يمني، لو لم أعرف حجم الدعم، الذي قدمته الإمارات لليمن لكنت مصدقا ومنجرا خلف الشائعات بموضوع السودان، لا أستطيع أن أتحدث كسوداني يعرف كل شيء، ولكن يمكنني القول من خلال الأكاذيب والحملات المدفوعة والمغرضة ضد الإمارات في اليمن رغم أن شواهدها ظاهرة للعلن أن ما حدث في اليمن حدث في السودان، ولذا لم أصدق التهم المكالة، فظروف الشائعات تتشابه جدا، هنا وهناك".وأضاف القيسي: "في اليمن مشاريع الطاقة النظيفة، والإمارات من دول العالم الأولى بحماية العالم مناخيا، حيث جهزت مشاريع كهرباء شمسية في الساحل الغربي وفي عدن وشبوة، وعبدت الطرق وبنت المدارس والمشافي والمطارات، بل وقدمت مساعدات كثيرة من ترميم ومياه ودور الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن خرافي، ورغم كل ما يقال ما زالت الإمارات حاضرة، ومتعالية على كل النكران، ولا تأبه ولا ردة فعل لما يقال".وبشأن السودان، رأى القيسي أن "كون الإمارات ضمن الرباعية فهي تسعى للسلام، وسياستها متزنة، وتعرف أن الجميع أبناء بلد واحد ومؤسسة عسكرية واحدة وتقف ضد إلغاء الآخر، وهذا لا يناسب مثيري النعرات والعصبيات الدينية والاجتماعية الذين يتغذون من فوضى وحروب المنطقة، فالإمارات كدولة محورية تقوى وتكبر بالتنمية والسلام، ولا يمكنها أن تكون عكس بنيوية وتوجه الإمارات لتدعم الحروب والفوضى".جدير بالذكر أن خطة المجموعة الرباعية الدولية تشكل دعوة لوقف إطلاق النار في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، وإعلان هدنة إنسانية مدتها 3 أشهر، وبدء حوار بين الأطراف السودانية ينتهي بتشكيل حكومة مدنية مستقلة، وذلك في سقف زمني لا يتجاوز 9 أشهر.وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أكد أن انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار، لكن مراقبين يرون أن قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة.كما أعلنت "الدعم السريع"، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن الناطق باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك" صحة ما أعلنته القوات نفسها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20251107/المبعوث-الأممي-للسودان-الهدنة-المقترحة-فرصة-نادرة-لحماية-المدنيين-1106854933.html

https://sarabic.ae/20251104/هل-تنجح-الدعوات-الأفريقية-ومساعي-الرباعية-الدولية-في-وقف-الحرب-المدمرة-في-السودان-1106732475.html

https://sarabic.ae/20251107/المبعوث-الأممي-للسودان-الهدنة-المقترحة-فرصة-نادرة-لحماية-المدنيين-1106854933.html

https://sarabic.ae/20250807/الإمارات-تنفيادعاءات-حول-تدمير-طائرة-تابعة-لها-تقل-مرتزقة-في-السودان-1103481539.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار