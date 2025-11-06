https://sarabic.ae/20251106/رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-الشعب-لن-يهزم-وقريبا-سينتصر-على-ميليشيا-الدعم-السريع-1106788540.html
رئيس مجلس السيادة السوداني: الشعب لن يهزم وقريبا سينتصر على ميليشيا "الدعم السريع"
رئيس مجلس السيادة السوداني: الشعب لن يهزم وقريبا سينتصر على ميليشيا "الدعم السريع"
سبوتنيك عربي
قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن "حرب الكرامة معركة الشعب السوداني"، مؤكدا أن "الشعب لن يهزم وقريبا سينتصر على ميليشيا الدعم السريع". 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T08:03+0000
2025-11-06T08:03+0000
2025-11-06T08:03+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091846514_0:0:1667:938_1920x0_80_0_0_52f4493bf61484e9422196136d0f4787.jpg
وأوضح البرهان، في كلمة له، أن "القوات المسلحة ستثأر للقتلى في الفاشر والجنينة والجزيرة"، مؤكد أن "الشعب السوداني لن يهزم ولن يستسلم".وأضاف أن "الجيش لن يتراجع عن دحر التمرد وتأمين الدولة السودانية"، متابعا: "المعركة الحالية هي معركة الشعب السوداني وماضون فيها".والأسبوع الماضي، أعلنت "قوات الدعم السريع" الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
https://sarabic.ae/20251105/الإمارات-تؤكد-دعمها-الكامل-لفرض-هدنة-إنسانية-فورية-ووقف-إطلاق-نار-في-السودان-1106773525.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091846514_87:0:1667:1185_1920x0_80_0_0_ea7e32fcaa11e5a842f034c7e28cdf58.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس مجلس السيادة السوداني: الشعب لن يهزم وقريبا سينتصر على ميليشيا "الدعم السريع"
قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن "حرب الكرامة معركة الشعب السوداني"، مؤكدا أن "الشعب لن يهزم وقريبا سينتصر على ميليشيا الدعم السريع".
وأوضح البرهان، في كلمة له، أن "القوات المسلحة ستثأر للقتلى في الفاشر والجنينة والجزيرة"، مؤكد أن "الشعب السوداني لن يهزم ولن يستسلم".
وأضاف أن "الجيش لن يتراجع عن دحر التمرد وتأمين الدولة السودانية"، متابعا: "المعركة الحالية هي معركة الشعب السوداني وماضون فيها".
والأسبوع الماضي، أعلنت "قوات الدعم السريع" الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني
، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.