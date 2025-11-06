https://sarabic.ae/20251106/رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-الشعب-لن-يهزم-وقريبا-سينتصر-على-ميليشيا-الدعم-السريع-1106788540.html

رئيس مجلس السيادة السوداني: الشعب لن يهزم وقريبا سينتصر على ميليشيا "الدعم السريع"

رئيس مجلس السيادة السوداني: الشعب لن يهزم وقريبا سينتصر على ميليشيا "الدعم السريع"

سبوتنيك عربي

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن "حرب الكرامة معركة الشعب السوداني"، مؤكدا أن "الشعب لن يهزم وقريبا سينتصر على ميليشيا الدعم السريع". 06.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-06T08:03+0000

2025-11-06T08:03+0000

2025-11-06T08:03+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091846514_0:0:1667:938_1920x0_80_0_0_52f4493bf61484e9422196136d0f4787.jpg

وأوضح البرهان، في كلمة له، أن "القوات المسلحة ستثأر للقتلى في الفاشر والجنينة والجزيرة"، مؤكد أن "الشعب السوداني لن يهزم ولن يستسلم".وأضاف أن "الجيش لن يتراجع عن دحر التمرد وتأمين الدولة السودانية"، متابعا: "المعركة الحالية هي معركة الشعب السوداني وماضون فيها".والأسبوع الماضي، أعلنت "قوات الدعم السريع" الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

https://sarabic.ae/20251105/الإمارات-تؤكد-دعمها-الكامل-لفرض-هدنة-إنسانية-فورية-ووقف-إطلاق-نار-في-السودان-1106773525.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي