ليبيا تبدأ "الحوار المهيكل" في طرابلس.. فرصة أم إعادة إنتاج للأزمة؟

وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال عضو في لجنة "الحوار المهيكل"، فضّل عدم ذكر اسمه، إن انطلاق جلسات "الحوار المهيكل يعد خطوة تاريخية ومفصلية في مسيرة ليبيا نحو الاستقرار"، مشيرًا إلى أن "تيسير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أسهم في إطلاق هذا المسار داخل العاصمة طرابلس، بمشاركة طيف واسع من الليبيين".وأكد أن "المشاركين، بوصفهم مجموعة متنوعة من الليبيين المخلصين، يدركون حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم"، موضحًا أن "الحوار المهيكل لا يعد مجرد لقاء اعتياديا، بل يمثل منبرًا ليبيًا – ليبيًا شاملًا، يهدف إلى توحيد الرؤى وصياغة مستقبل يقوم على التوافق الوطني والحكم الرشيد، بعيدًا عن العنف والانقسام".وأضاف أن "مشاركته إلى جانب 124 شخصية وطنية عكست مستوى رفيعا من الشعور بالمسؤولية والوطنية"، مؤكدًا أن "الجميع يجمعهم هدف واحد يتمثل في إنهاء معاناة الشعب الليبي المستمرة منذ سنوات، والانتقال بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم".وأوضح أن "لجنة الحوار تسعى إلى تمثيل الصوت الحقيقي للشارع الليبي، والعمل على تحقيق نتائج ملموسة ضمن المحاور الأربعة الأساسية، وهي الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان".وأكد على أن "الليبيين سئموا من المراحل الانتقالية الطويلة"، معربًا عن أمله في أن "يسهم الحوار المهيكل في رسم خارطة طريق واضحة تقود إلى وحدة الصف وصون السيادة الوطنية والوصول إلى انتخابات تُمكّن الليبيين من اختيار قياداتهم عبر صناديق الاقتراع"، مشددًا على "الالتزام بوضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الأخرى".تحول مهمقال الأكاديمي والمحلل الليبي إلياس الباروني، إن "إطلاق الحوار المهيكل يعكس تحوّلا مهما في مقاربة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للأزمة الليبية، بعد سنوات من الاعتماد على مسارات تفاوضية ضيقة ارتكزت على الأجسام السياسية القائمة".وأوضح الباروني أن "الحوار المهيكل" من حيث الفكرة، يسعى إلى كسر احتكار القرار وتوسيع دائرة النقاش لتشمل قاعدة أوسع من الفاعلين، بهدف إعادة بناء حد أدنى من التوافق الوطني".لكنه أشار في الوقت ذاته إلى إشكالية أساسية تتعلق "بمدى قدرة بعثة الأمم المتحدة على الانتقال من دور الميسّر إلى دور الضامن لتنفيذ المخرجات، وهي المعضلة التي أفشلت مسارات سابقة".وأكد أن "نجاح هذا الخيار مرتبط بقدرة بعثة الأمم المتحدة على طمأنة بقية الأطراف بأن الحوار ليس محصورا في فضاء سياسي أو جغرافي بعينه، وأن نتائجه لن تُصاغ بما يخدم طرفا دون آخر"، وشدد على أن "المكان هنا ليس تفصيلا تقنيا، بل عنصرا مؤثرا في بناء الثقة أو تقويضها".واعتبر الباروني أنه "من الواقعية القول إن الحوار المهيكل لا يمكن أن يكون، بمفرده، الفيصل النهائي للأزمة الليبية، لكنه قد يشكّل منعطفا حاسما إذا أُحسن توظيفه"، وأضاف أن "تعثر الحل في ليبيا لا يعود إلى غياب الأفكار أو المبادرات، بل إلى غياب الإرادة السياسية لتنفيذها".ومضى قائلا إن "الحوار المهيكل" يمثل فرصة سياسية مهمة، لكنه في الوقت ذاته اختبار صعب لمصداقية المسار الأممي، فإما أن يكون مدخلا لتفكيك الانسداد السياسي وإعادة الاعتبار لإرادة الليبيين، أو يتحول إلى محطة جديدة في مسار إطالة أمد الأزمة"، وأكد أن "الفيصل الحقيقي لن يكون في عدد الجلسات أو تنوع المشاركين، بل في القدرة على تحويل الحوار من مساحة نقاش إلى أداة قرار، ومن توافق نظري إلى تغيير فعلي في بنية المشهد السياسي".ليس جديدافيما يرى أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي رمضان التويجر، إن "عملية "الحوار المهيكل" لا تخرج في جوهرها، عن إطار تغيير المسميات فقط، إذ يتم في كل مرة التوجه نحو حوار جديد تحت مسمى مختلف، لكنه في الواقع يسهم في تعميق الأزمة الليبية أكثر فأكثر بدل حلها".وأوضح التويجر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الواقع والنتائج جاءت عكس التوقعات"، معتبرًا أن "هذه تعد ثالث عملية حوارية بعد اتفاق الصخيرات، ومسار جنيف، واللجنة الاستشارية، وصولًا إلى الحوار "المهيكل الحالي"، مشددًا على أن "هذه اللجنة لن تقدم حلولا جديدة أو اختراعا سياسيا مختلفا، في ظل أن البعثة الأممية وكافة الأطراف المعنية جربت تقريبا كل الحلول المطروحة لإخراج ليبيا من أزمتها".وأشار التويجر إلى أن "البعثة الأممية لم تعد تتحدث عن مخرجات اللجنة الاستشارية"، وذلك بالحديث عن "الحوار المهيكل"، مؤكدًا أن "مخرجاته غير ملزمة، وأن نتائجه ستُحال في النهاية إلى المؤسسات القائمة، وعلى رأسها مجلسا النواب والدولة، وهما جزء من الأزمة نفسها".وقال إنه لا يشعر بتفاؤل كبير إزاء هذا المسار، معربًا عن أمله في أن يكون مخطئا، وأن تُسهم هذه الجهود في تحقيق الاستقرار في ليبيا، رغم أن "المعطيات والتجارب الليبية السابقة تشير إلى عكس ذلك". ودعا، في هذا السياق، إلى "الاستفادة من أخطاء السنوات الماضية، والاطلاع على تجارب الدول المقارنة والمستقرة، وكذلك الدول التي نجحت في صناعة السلام عبر التاريخ، بحثا عن حلول أكثر واقعية واستدامة".مسار واضحومن جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي إدريس أحميد، أن "الأزمة الليبية، وطريقة إدارة بعثة الأمم المتحدة لها، وصلت إلى مسار واضح يتسم بغياب أي رؤية حقيقية تقود البلاد نحو الانتخابات"، مشيرًا إلى أن "العودة مجددا إلى طاولة الحوارات تمثل إعادة إنتاج للأزمة ذاتها، وكأن الليبيين في جلسات مصالحة جديدة، رغم أن طبيعة الأزمة معروفة، والمطلوب منها بات واضحا".وحذّر أحميد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، من أن "ليبيا تتجه نحو مزيد من التعقيد والأزمات"، معتبرا أن "عامل الوقت المنقضي ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية، ومستوى معيشة المواطنين، وعلى استقرار البلاد بوجه عام".ووصف أحميد هذا المسار بـ"التخبط"، مشيرًا إلى أن "الليبيين خاضوا تجارب متعددة من الحوارات، بدءا من اتفاق الصخيرات، مرورا بجنيف وغيرها من اللقاءات، والتي أفضت إلى تفاهمات مؤقتة، وصولًا إلى "الحوار المهيكل"، دون أن ينعكس ذلك على حل جذري للأزمة".وانتقد المحلل السياسي ما ورد في كلمة المبعوثة الأممية، واصفًا إياها بأنها "طرح نظري"، متسائلًا عن جدوى استمرار الحوار لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، وعن مصير المدد الزمنية التي سبق الإعلان عنها، سواء المتعلقة بتشكيل الحكومة خلال شهرين أو بإطار زمني يمتد لعام ونصف، معتبرا ذلك مجرد إضاعة للوقت.وأشار إلى أن "ليبيا لا تزال ساحة لتجارب المبعوثين الأمميين، إذ يأتي كل مبعوث برؤيته الخاصة، في ظل فقدان الشارع الليبي الثقة في هذه المسارات الحوارية"، مؤكدًا أن "هذا النهج لن يُفضي إلى نتائج، وأن الليبيين باتوا غير معنيين بمثل هذه الحوارات".وأكد على أن "الحل يجب أن يكون ليبيًا خالصًا"، مشيرًا إلى أن "الليبيين باتوا يدركون فشل البعثة الأممية في إدارة ملفات الأزمة، ويرونها متخبطة وعاجزة عن تقديم حلول حقيقية تنهي حالة الانسداد السياسي".

