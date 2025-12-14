https://sarabic.ae/20251214/بعثة-الأمم-المتحدة-تطلق-الاجتماع-الافتتاحي-للـحوار-المهيكل-في-طرابلس-بمشاركة-124-شخصية-ليبية-1108147267.html
بعثة الأمم المتحدة تطلق الاجتماع الافتتاحي للـ"حوار المهيكل" في طرابلس بمشاركة 124 شخصية ليبية
بعثة الأمم المتحدة تطلق الاجتماع الافتتاحي للـ"حوار المهيكل" في طرابلس بمشاركة 124 شخصية ليبية
سبوتنيك عربي
انطلقت في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الافتتاحي للـ"حوار المهيكل"، الذي تيسّره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في خطوة تهدف إلى توسيع... 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T11:08+0000
2025-12-14T11:08+0000
2025-12-14T11:08+0000
أخبار ليبيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097151604_0:0:2771:1560_1920x0_80_0_0_eb80808efe08ab9f2cf7c57ab6c760bc.jpg
وقالت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، إنها ترحب بانعقاد الاجتماع الافتتاحي للحوار المُهيكل في العاصمة طرابلس، معربة عن شكرها للمشاركين على انخراطهم في هذا المسعى الوطني، ومؤكدة أهمية أن تُجرى النقاشات المتعلقة بمستقبل ليبيا داخل البلاد وبمشاركة الليبيين أنفسهم.ولفتت إلى أن "الحوار المُهيكل يعد استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، وركيزة أساسية في خارطة الطريق السياسية، التي تُيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي أُعلن عنها في 21 أغسطس (آب) 2025"، موضحة أنه "يوفّر منصة شاملة تمكّن شرائح أوسع من المجتمع الليبي من الإسهام في صياغة برنامج العمل الوطني ومستقبل البلاد".وبيّنت المبعوثة الأممية أن "اختيار المشاركين جاء عبر عملية دقيقة شملت ترشيحات مؤسسات رسمية ومجتمعية، إضافة إلى أكثر من ألف ترشيح فردي"، مؤكدة أن "الباب سيظل مفتوحا أمام الليبيين غير المشاركين حاليًا للإسهام في الحوار عبر المنصات الرقمية والاستطلاعات الإلكترونية".وأكدت أن "الحوار المُهيكل هو مساحة حوار ليبي– ليبي تُيسّرها الأمم المتحدة من حيث الإطار والدعم اللوجستي، بينما تعتمد نتائجه على مداولات المشاركين ومساهمات الليبيين داخل القاعة وخارجها".وأكدت أن "نجاح الحوار مرهون بتغليب المصلحة الوطنية، واحترام قواعد السلوك، وتوفير بيئة آمنة وشاملة تتيح نقاشًا صريحًا وبنّاء يسهم في إنهاء المراحل الانتقالية وفتح آفاق جديدة أمام الليبيين".
https://sarabic.ae/20251212/محللون-تكثيف-الحضور-الأمريكي-في-ليبيا-يعكس-سباقا-على-النفوذ-والاستقرار-1108088086.html
https://sarabic.ae/20251204/الأمم-المتحدة-تطلق-المرحلة-الأولى-من-الحوار-المهيكل-وتكشف-آلية-اختيار-المرشحين-في-ليبيا-1107821492.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097151604_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_1752105753663714751ccac52e190718.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار
بعثة الأمم المتحدة تطلق الاجتماع الافتتاحي للـ"حوار المهيكل" في طرابلس بمشاركة 124 شخصية ليبية
انطلقت في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الافتتاحي للـ"حوار المهيكل"، الذي تيسّره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في خطوة تهدف إلى توسيع المشاركة الوطنية وإشراك شرائح أوسع من الليبيين في صياغة مستقبل البلاد ضمن المسار السياسي الليبي، وفق تعبيرها.
وقالت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، إنها ترحب بانعقاد الاجتماع الافتتاحي للحوار المُهيكل في العاصمة طرابلس، معربة عن شكرها للمشاركين على انخراطهم في هذا المسعى الوطني، ومؤكدة أهمية أن تُجرى النقاشات المتعلقة بمستقبل ليبيا داخل البلاد وبمشاركة الليبيين أنفسهم.
ولفتت إلى أن "الحوار المُهيكل يعد استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، وركيزة أساسية في خارطة الطريق السياسية، التي تُيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي أُعلن عنها في 21 أغسطس (آب) 2025"، موضحة أنه "يوفّر منصة شاملة تمكّن شرائح أوسع من المجتمع الليبي من الإسهام في صياغة برنامج العمل الوطني ومستقبل البلاد".
وأضافت تيتيه أن "الحوار يضم 124 مشاركا من مختلف أنحاء ليبيا، بينهم 81 رجلا و43 امرأة و13 شخصا من فئة الشباب، إلى جانب ممثلين عن المكونات الثقافية واللغوية وذوي الإعاقة، بما يعكس التنوع المجتمعي الليبي وحرص البعثة على اعتماد نهج شامل في العملية السياسية".
وبيّنت المبعوثة الأممية أن "اختيار المشاركين جاء عبر عملية دقيقة شملت ترشيحات مؤسسات رسمية ومجتمعية، إضافة إلى أكثر من ألف ترشيح فردي"، مؤكدة أن "الباب سيظل مفتوحا أمام الليبيين غير المشاركين حاليًا للإسهام في الحوار عبر المنصات الرقمية والاستطلاعات الإلكترونية".
وأكدت أن "الحوار المُهيكل هو مساحة حوار ليبي– ليبي تُيسّرها الأمم المتحدة من حيث الإطار والدعم اللوجستي، بينما تعتمد نتائجه على مداولات المشاركين ومساهمات الليبيين داخل القاعة وخارجها".
وأشارت تيتيه إلى أن "الحوار سيناقش 4 محاور رئيسية تشمل الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، على أن تُعقد جلساته تباعاً، بدءًا من يناير( كانون الثاني) 2026، بهدف التوصل إلى توصيات عملية تُهيئ البيئة المناسبة للانتخابات وتعزز الاستقرار والسلام في ليبيا".
وأكدت أن "نجاح الحوار مرهون بتغليب المصلحة الوطنية، واحترام قواعد السلوك، وتوفير بيئة آمنة وشاملة تتيح نقاشًا صريحًا وبنّاء يسهم في إنهاء المراحل الانتقالية وفتح آفاق جديدة أمام الليبيين".