بعثة الأمم المتحدة تطلق الاجتماع الافتتاحي للـ"حوار المهيكل" في طرابلس بمشاركة 124 شخصية ليبية

بعثة الأمم المتحدة تطلق الاجتماع الافتتاحي للـ"حوار المهيكل" في طرابلس بمشاركة 124 شخصية ليبية

انطلقت في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الافتتاحي للـ"حوار المهيكل"، الذي تيسّره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في خطوة تهدف إلى توسيع... 14.12.2025

وقالت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، إنها ترحب بانعقاد الاجتماع الافتتاحي للحوار المُهيكل في العاصمة طرابلس، معربة عن شكرها للمشاركين على انخراطهم في هذا المسعى الوطني، ومؤكدة أهمية أن تُجرى النقاشات المتعلقة بمستقبل ليبيا داخل البلاد وبمشاركة الليبيين أنفسهم.ولفتت إلى أن "الحوار المُهيكل يعد استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، وركيزة أساسية في خارطة الطريق السياسية، التي تُيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي أُعلن عنها في 21 أغسطس (آب) 2025"، موضحة أنه "يوفّر منصة شاملة تمكّن شرائح أوسع من المجتمع الليبي من الإسهام في صياغة برنامج العمل الوطني ومستقبل البلاد".وبيّنت المبعوثة الأممية أن "اختيار المشاركين جاء عبر عملية دقيقة شملت ترشيحات مؤسسات رسمية ومجتمعية، إضافة إلى أكثر من ألف ترشيح فردي"، مؤكدة أن "الباب سيظل مفتوحا أمام الليبيين غير المشاركين حاليًا للإسهام في الحوار عبر المنصات الرقمية والاستطلاعات الإلكترونية".وأكدت أن "الحوار المُهيكل هو مساحة حوار ليبي– ليبي تُيسّرها الأمم المتحدة من حيث الإطار والدعم اللوجستي، بينما تعتمد نتائجه على مداولات المشاركين ومساهمات الليبيين داخل القاعة وخارجها".وأكدت أن "نجاح الحوار مرهون بتغليب المصلحة الوطنية، واحترام قواعد السلوك، وتوفير بيئة آمنة وشاملة تتيح نقاشًا صريحًا وبنّاء يسهم في إنهاء المراحل الانتقالية وفتح آفاق جديدة أمام الليبيين".

