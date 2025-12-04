https://sarabic.ae/20251204/الأمم-المتحدة-تطلق-المرحلة-الأولى-من-الحوار-المهيكل-وتكشف-آلية-اختيار-المرشحين-في-ليبيا-1107821492.html
الأمم المتحدة تطلق المرحلة الأولى من "الحوار المهيكل" وتكشف آلية اختيار المرشحين في ليبيا
الأمم المتحدة تطلق المرحلة الأولى من "الحوار المهيكل" وتكشف آلية اختيار المرشحين في ليبيا
سبوتنيك عربي
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، بمشاركة المؤسسات التي استجابت لطلبها بترشيح ممثليها للانضمام إلى "الحوار المهيكل"، مؤكدة تقديرها للاهتمام... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T19:56+0000
2025-12-04T19:56+0000
2025-12-04T19:56+0000
أخبار ليبيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101327/48/1013274805_0:563:1639:1485_1920x0_80_0_0_8d3231d5b976be17ac5eec87ef760a95.jpg
وأعلنت البعثة، في بيان رسمي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنها بدأت هذا الأسبوع في إرسال الدعوات للأعضاء المحتملين للمشاركة في الحوار، موضحة أنها تعتمد "نهجا من الشفافية في عملية الاختيار لضمان تمثيل واسع لمختلف الفئات".وبيّنت البعثة أنها طلبت ترشيحات من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات المتخصصة، إلى جانب منظمات الشباب والنساء والمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والضحايا، في خطوة تهدف إلى "إشراك طيف متنوع من الأصوات في الحوار الوطني المرتقب".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20251027/الأمم-المتحدة-تمهد-لحوار-وطني-شامل-لتسريع-تنفيذ-خارطة-الطريق-الانتخابية-في-ليبيا-1106430496.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101327/48/1013274805_0:409:1639:1638_1920x0_80_0_0_c9d40760443824b6db6b01ec94fc4d66.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الأمم المتحدة تطلق المرحلة الأولى من "الحوار المهيكل" وتكشف آلية اختيار المرشحين في ليبيا
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، بمشاركة المؤسسات التي استجابت لطلبها بترشيح ممثليها للانضمام إلى "الحوار المهيكل"، مؤكدة تقديرها للاهتمام الواسع الذي أظهره أكثر من ألف ليبية وليبي، عبر ترشيح أنفسهم لعضوية هذا المسار.
وأعلنت البعثة، في بيان رسمي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنها بدأت هذا الأسبوع في إرسال الدعوات للأعضاء المحتملين للمشاركة في الحوار، موضحة أنها تعتمد "نهجا من الشفافية في عملية الاختيار لضمان تمثيل واسع لمختلف الفئات".
وبيّنت البعثة أنها طلبت ترشيحات من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات المتخصصة، إلى جانب منظمات الشباب والنساء والمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والضحايا، في خطوة تهدف إلى "إشراك طيف متنوع من الأصوات في الحوار الوطني المرتقب".
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة
، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.