https://sarabic.ae/20251121/الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-ترفض-الهيئة-العليا-للرئاسات-وتحذر-خيار-الحكم-الذاتي-مطروح-1107348621.html
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتحذر: خيار الحكم الذاتي مطروح
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتحذر: خيار الحكم الذاتي مطروح
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، رفضها تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات" باعتبارها سلطة سيادية عليا في البلاد، داعية إلى الإسراع... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T00:29+0000
2025-11-21T00:29+0000
2025-11-21T00:31+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الانتخابات الرئاسية الليبية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1d/1082605158_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_6254d47ef83d5f6ab7e371006db3ec1b.jpg
وقال رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، في بيان له إن "استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، وإلى القواعد القطعية في النظام الدستوري الليبي، تؤكد الحكومة أن ما صدر عن المجلس الرئاسي والحكومة المنتهية الولاية والمجلس الأعلى للدولة بشأن إنشاء ما يسمى الهيئة العليا للرئاسات هو عمل منعدم دستوريا وقانونيا، ولا يملك أي من هذه الأجسام سلطة إصداره أو الاتفاق عليه".وأوضح البيان أن "هذه الخطوة تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي، وتعد سلوكا معطلا للمسار الانتخابي وافتعالا لأزمة دستورية خارج القانون"، موضحا أن:وأشار حماد إلى أن "بناء على ذلك، فإن الحكومة الليبية ترفض رفضا مطلقا إنشاء ما يسمى الهيئة العليا للرئاسات، وتعتبره تشكيلا غير موجود قانونا وعديم السند الدستوري ومنعدم الأثر من لحظة الإعلان عنه".وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بـ"عدم الاعتراف بأي مخرجات أو ممثلين أو توصيفات تنجم عن هذا الكيان، واحترام المرجعية الدستورية التي تنظم السلطة في ليبيا، ودعم الحلول التي تستند إلى الشرعية فقط، ومراجعة عمل البعثة الأممية التي اتجهت لخيارات التمويل الخارج عن المؤسسات الدولية لمشاريعها وبرامجها".وأمس الخميس، أعلن المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات" كأعلى سلطة سيادية في البلاد، وذلك خلال اجتماع ضم رؤساء الهيئات الثلاث في العاصمة طرابلس، حيث تهدف الهيئة إلى توحيد القرار والمواقف الوطنية، لا سيما في الملفات الاستراتيجية.
https://sarabic.ae/20251118/مستقبل-الحل-السياسي-في-ليبيا-صدام-بين-المبادرات-المحلية-والمسار-الأممي-1107240657.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1d/1082605158_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_7f21501b82b67e1e0c9dd16bd513725a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الانتخابات الرئاسية الليبية
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الانتخابات الرئاسية الليبية
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتحذر: خيار الحكم الذاتي مطروح
00:29 GMT 21.11.2025 (تم التحديث: 00:31 GMT 21.11.2025)
أعلنت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، رفضها تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات" باعتبارها سلطة سيادية عليا في البلاد، داعية إلى الإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، وإلا سيكون خيار المطالبة بالحكم الذاتي مطروحا.
وقال رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، في بيان له إن "استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، وإلى القواعد القطعية في النظام الدستوري الليبي، تؤكد الحكومة أن ما صدر عن المجلس الرئاسي والحكومة المنتهية الولاية والمجلس الأعلى للدولة بشأن إنشاء ما يسمى الهيئة العليا للرئاسات هو عمل منعدم دستوريا وقانونيا، ولا يملك أي من هذه الأجسام سلطة إصداره أو الاتفاق عليه".
وأوضح البيان أن "هذه الخطوة تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي، وتعد سلوكا معطلا للمسار الانتخابي وافتعالا لأزمة دستورية خارج القانون"، موضحا أن:
"أمام هذا العبث السياسي، فإن الحكومة الليبية تدعو لسرعة إنجاز الانتخابات الرئاسية، وإلا فإن خيار المطالبة بالحكم الذاتي سيكون خيارا مطروحا بشكل واضح وعاجل".
وأشار حماد إلى أن "بناء على ذلك، فإن الحكومة الليبية ترفض رفضا مطلقا إنشاء ما يسمى الهيئة العليا للرئاسات، وتعتبره تشكيلا غير موجود قانونا وعديم السند الدستوري ومنعدم الأثر من لحظة الإعلان عنه".
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بـ"عدم الاعتراف بأي مخرجات أو ممثلين أو توصيفات تنجم عن هذا الكيان، واحترام المرجعية الدستورية التي تنظم السلطة في ليبيا، ودعم الحلول التي تستند إلى الشرعية فقط، ومراجعة عمل البعثة الأممية التي اتجهت لخيارات التمويل الخارج عن المؤسسات الدولية لمشاريعها وبرامجها".
وأمس الخميس، أعلن المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات"
كأعلى سلطة سيادية في البلاد، وذلك خلال اجتماع ضم رؤساء الهيئات الثلاث في العاصمة طرابلس، حيث تهدف الهيئة إلى توحيد القرار والمواقف الوطنية، لا سيما في الملفات الاستراتيجية.