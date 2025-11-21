https://sarabic.ae/20251121/الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-ترفض-الهيئة-العليا-للرئاسات-وتحذر-خيار-الحكم-الذاتي-مطروح-1107348621.html

الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتحذر: خيار الحكم الذاتي مطروح

الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتحذر: خيار الحكم الذاتي مطروح

أعلنت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، رفضها تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات" باعتبارها سلطة سيادية عليا في البلاد، داعية إلى الإسراع... 21.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، في بيان له إن "استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، وإلى القواعد القطعية في النظام الدستوري الليبي، تؤكد الحكومة أن ما صدر عن المجلس الرئاسي والحكومة المنتهية الولاية والمجلس الأعلى للدولة بشأن إنشاء ما يسمى الهيئة العليا للرئاسات هو عمل منعدم دستوريا وقانونيا، ولا يملك أي من هذه الأجسام سلطة إصداره أو الاتفاق عليه".وأوضح البيان أن "هذه الخطوة تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي، وتعد سلوكا معطلا للمسار الانتخابي وافتعالا لأزمة دستورية خارج القانون"، موضحا أن:وأشار حماد إلى أن "بناء على ذلك، فإن الحكومة الليبية ترفض رفضا مطلقا إنشاء ما يسمى الهيئة العليا للرئاسات، وتعتبره تشكيلا غير موجود قانونا وعديم السند الدستوري ومنعدم الأثر من لحظة الإعلان عنه".وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بـ"عدم الاعتراف بأي مخرجات أو ممثلين أو توصيفات تنجم عن هذا الكيان، واحترام المرجعية الدستورية التي تنظم السلطة في ليبيا، ودعم الحلول التي تستند إلى الشرعية فقط، ومراجعة عمل البعثة الأممية التي اتجهت لخيارات التمويل الخارج عن المؤسسات الدولية لمشاريعها وبرامجها".وأمس الخميس، أعلن المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات" كأعلى سلطة سيادية في البلاد، وذلك خلال اجتماع ضم رؤساء الهيئات الثلاث في العاصمة طرابلس، حيث تهدف الهيئة إلى توحيد القرار والمواقف الوطنية، لا سيما في الملفات الاستراتيجية.

