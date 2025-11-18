https://sarabic.ae/20251118/مستقبل-الحل-السياسي-في-ليبيا-صدام-بين-المبادرات-المحلية-والمسار-الأممي-1107240657.html
مستقبل الحل السياسي في ليبيا: صدام بين المبادرات المحلية والمسار الأممي
مستقبل الحل السياسي في ليبيا: صدام بين المبادرات المحلية والمسار الأممي
سبوتنيك عربي
تجدد الجدل السياسي في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة حول مسار الحل الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة، بعدما تعثرت الجهود الرامية إلى كسر حالة الجمود الممتدة منذ...
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100431270_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_67a5e654cdb2f0d3ad6054a53c940ef7.jpg
من جهتها استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اتفاق بعثة الأمم المتحدة مع قطر لتمويل خارطة الطريق، وتعتبره تدخلا سافرا في السيادة الليبية وتجاوزا لمهام البعثة، وأكدت اللجنة رفضها المطلق لأي تمويل أجنبي للمسار السياسي، محذرة من تداعيات الخطوة ومطالبة بمراجعة شاملة لدور البعثة في ليبيا. وفي ذات الوقت، أكدت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان إدانتها الشديدة لتوقيع بعثة الأمم المتحدة اتفاقًا مع دولة قطر لتمويل ما يسمى بالحوار السياسي، معتبرة ذلك تجاوزا خطيرا للصلاحيات واعتداء على السيادة الوطنية.حل واضحمن جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي إدريس احميد أن ليبيا، وبعد عشرة مبعوثين أمميين وكل هذه السنوات من التعثر، باتت ملامح الحل فيها واضحة تمامًا، كما أن معوّقات الحل معروفة للجميع. ويعد التدخل الإقليمي أحد أبرز هذه العوائق، إلى جانب بعض الأطراف التي لا تمتلك قاعدة حقيقية في المشهد السياسي الليبي، لكنها تسيطر على مؤسسات معينة وتسعى إلى عرقلة أي مسار للحل ما لم يتم بما يخدم مصالحها وبدعم دولي مباشر.ويرى أن هذا الأسلوب لا يقود إلى حل حقيقي، وأن الخلاف الدولي داخل مجلس الأمن بشأن ليبيا هو أحد الأسباب الرئيسة في تعطيل الوصول إلى تسوية سياسية، إضافة إلى بعض الأطراف الليبية التي تعرقل الحل في ظل صمت الشارع الليبي.وأشار احميد إلى أن مبادرة "الحل الليبي – الليبي" التي طرحها المشير خليفة حفتر تمثل رؤية وطنية جديدة، وميزانا حقيقيًا لقياس جدية الليبيين في دعم الحل.واعتبر أن الحراك الذي قامت به القبائل والمناطق مؤخرًا يعكس رغبة واضحة لدى الليبيين، أصحاب المصلحة المباشرة، في إنهاء الأزمة، مؤكدًا ضرورة زيادة الزخم الشعبي حول المبادرة باعتبارها مبادرة وطنية خالصة بعيدة عن مقاربات الأمم المتحدة.ويرى أن الأمم المتحدة استنفدت كل خياراتها، التي وصفها بالمتناقضة، ما أدى إلى إضاعة الوقت وزيادة تعقيد المشهد. كما يرى أن الوضع الدولي والتدخلات الخارجية أثرت بشكل مباشر في مسار الأزمة، وأن البعثة الأممية قدّمت مبادرات لا تملك القدرة على تنفيذها.وأكد أن الأمم المتحدة ليست محايدة طالما أنها لم تتخذ خطوات لإيقاف نفوذ التشكيلات المسلحة، معتبرا أن المشهد السياسي لن يستقر، وأن الانتخابات لن تُجرى في ظل انتشار السلاح خارج إطار شرعية الدولة، وأن غياب أي تحرك فعلي لنزع السلاح ينسف أي إمكانية للوصول إلى حل.وأوضح أنه "ليس من المعقول الحديث عن حل سياسي في ظل سيطرة التشكيلات المسلحة"، وأن الأمم المتحدة لن تستطيع تقديم أي حل حقيقي ما دام هذا الواقع قائما.وأبدى احميد استغرابه واستنكاره لخطوات البعثة الأممية بالاتجاه نحو دول لا تزال، حسب قوله تلعب دورا سلبيا في ليبيا ولا ترغب في استقرارها، وتدعم أطرافا تعرقل الحل من أجل مصالحها الخاصة، مؤكدًا أن هذه الأطراف لا تمثل الليبيين.وأضاف أن ليبيا ليست عاجزة عن إدارة شؤونها أو الاستغناء عن مساعدات تلك الدول، مشددا على أن الفساد هو ما دفع بعض الفاعلين الليبيين للتعامل معها، وأن الأمم المتحدة انساقت خلف هذا المسار بشكل غير مقبول.وأكد احميد في قوله إن الخلاف الدولي داخل مجلس الأمن خلق حالة من اللامبالاة تجاه الأزمة الليبية، ونتج عنه بدوره حالة من اللامبالاة لدى الليبيين أنفسهم، مشددا على ضرورة أن تحظى مبادرة المشير حفتر بالقبول والدعم كونها مبادرة محلية خالصة ينبغي على الليبيين الالتفاف حولها.رؤى متعددةمن جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن بعثة الأمم المتحدة تمتلك رؤية سياسية واضحة وقابلة للتطبيق، تعتمد على خارطة طريق تهدف إلى تنفيذ انتخابات وطنية موثوقة وتوحيد المؤسسات المنقسمة. وتمتد هذه الخارطة ضمن إطار زمني يتراوح بين اثني عشر وثمانية عشر شهرا، مع ضرورة استكمال الخطوات التأسيسية، وفي مقدمتها تعزيز قدرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإصلاح القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، تمهيدًا لتشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة المرحلة المقبلة.وتعكس الخارطة بحسب الشاعري، تغييرا في منهجية عمل البعثة، إذ تركز بشكل أكبر على إشراك المجتمع المدني والشباب والنساء في العملية التشاورية، بعد أن أثبتت المقاربات السابقة محدودية فاعليتها وعدم قدرتها على خلق توافقات حقيقية.ويشير إلى أن التدخلات الدولية والإقليمية تزيد من تعقيد المشهد السياسي، وتضع قيودا إضافية على قدرة البعثة في تحقيق اختراق، مما يصعّب فرص الوصول إلى توافق ليبي – ليبي، ويؤخر أي اتفاق مشترك يمكن البناء عليه.ويشدد الشاعري على ضرورة أن تعتمد البعثة تدابير واضحة في حال قيام أي طرف بعرقلة العملية السياسية، مع العمل على استصدار دعم صريح من مجلس الأمن. ويقترح وضع آلية لمحاسبة المعرقلين، بالتوازي مع تقديم حوافز للأطراف التي تلتزم بالحل السياسي وتدعم مسار الاستقرار.وفي هذا السياق، أكد أن أي دعم مباشر تتلقاه البعثة من دولة بعينها يعد تدخلا صريحا في الشأن الليبي وفي مسار العملية السياسية، وهو أمر يثير الكثير من الشبهات والشكوك حول بعثة الأمم المتحدة.كما أوضح أن البعثة تعد جزءا من منظومة دولية تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة وتتلقى دعما جماعيا من الدول الأعضاء في الجمعية العامة، وبالتالي فإن أي دعم فردي خارج هذا الإطار قد يعكس مصالح خفية لا يعرفها الليبيون، ويهدد حيادية البعثة واستقلالية دورها.وأكد أن الليبيين يرفضون أي تدخل خارجي في عمل البعثة أو العملية السياسية، وأن الحل الحقيقي يجب أن يبنى بإرادة وطنية خالصة بعيدا عن أي نفوذ أو أجندات خارجية.
مستقبل الحل السياسي في ليبيا: صدام بين المبادرات المحلية والمسار الأممي
تجدد الجدل السياسي في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة حول مسار الحل الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة، بعدما تعثرت الجهود الرامية إلى كسر حالة الجمود الممتدة منذ سنوات. وبينما تؤكد البعثة مضيها في تنفيذ خارطة طريق سياسية شاملة، تتصاعد الأسئلة حول مدى وضوح هذه الرؤية وقدرتها على ترجمتها إلى خطوات عملية على الأرض.
من جهتها استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اتفاق بعثة الأمم المتحدة
مع قطر لتمويل خارطة الطريق، وتعتبره تدخلا سافرا في السيادة الليبية وتجاوزا لمهام البعثة، وأكدت اللجنة رفضها المطلق لأي تمويل أجنبي للمسار السياسي، محذرة من تداعيات الخطوة ومطالبة بمراجعة شاملة لدور البعثة في ليبيا.
وفي ذات الوقت، أكدت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان إدانتها الشديدة لتوقيع بعثة الأمم المتحدة اتفاقًا مع دولة قطر لتمويل ما يسمى بالحوار السياسي، معتبرة ذلك تجاوزا خطيرا للصلاحيات واعتداء على السيادة الوطنية.
من جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي إدريس احميد أن ليبيا، وبعد عشرة مبعوثين أمميين وكل هذه السنوات من التعثر، باتت ملامح الحل فيها واضحة تمامًا، كما أن معوّقات الحل معروفة للجميع. ويعد التدخل الإقليمي أحد أبرز هذه العوائق، إلى جانب بعض الأطراف التي لا تمتلك قاعدة حقيقية في المشهد السياسي الليبي، لكنها تسيطر على مؤسسات معينة وتسعى إلى عرقلة أي مسار للحل ما لم يتم بما يخدم مصالحها وبدعم دولي مباشر.
ويقول احميد في تصريحه لـ"سبوتنيك": إن جميع المبادرات التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت حلولا مؤقتة، بدءا من اتفاق الصخيرات وصولا إلى اجتماعات جنيف، مرورا بمحاولات لجنة العشرين، والحوار السياسي المهيكل، واللقاءات التي تجمع البعثة بأطراف ذات تأثير سلبي على مسار الاستقرار.
ويرى أن هذا الأسلوب لا يقود إلى حل حقيقي، وأن الخلاف الدولي داخل مجلس الأمن بشأن ليبيا هو أحد الأسباب الرئيسة في تعطيل الوصول إلى تسوية سياسية، إضافة إلى بعض الأطراف الليبية التي تعرقل الحل في ظل صمت الشارع الليبي.
وأشار احميد إلى أن مبادرة "الحل الليبي – الليبي" التي طرحها المشير خليفة حفتر تمثل رؤية وطنية جديدة، وميزانا حقيقيًا لقياس جدية الليبيين في دعم الحل.
واعتبر أن الحراك الذي قامت به القبائل والمناطق مؤخرًا يعكس رغبة واضحة لدى الليبيين، أصحاب المصلحة المباشرة، في إنهاء الأزمة، مؤكدًا ضرورة زيادة الزخم الشعبي حول المبادرة باعتبارها مبادرة وطنية خالصة بعيدة عن مقاربات الأمم المتحدة.
ويرى أن الأمم المتحدة استنفدت كل خياراتها، التي وصفها بالمتناقضة، ما أدى إلى إضاعة الوقت وزيادة تعقيد المشهد. كما يرى أن الوضع الدولي والتدخلات الخارجية أثرت بشكل مباشر في مسار الأزمة
، وأن البعثة الأممية قدّمت مبادرات لا تملك القدرة على تنفيذها.
وأكد أن الأمم المتحدة ليست محايدة طالما أنها لم تتخذ خطوات لإيقاف نفوذ التشكيلات المسلحة، معتبرا أن المشهد السياسي لن يستقر، وأن الانتخابات لن تُجرى في ظل انتشار السلاح خارج إطار شرعية الدولة، وأن غياب أي تحرك فعلي لنزع السلاح ينسف أي إمكانية للوصول إلى حل.
وأوضح أنه "ليس من المعقول الحديث عن حل سياسي في ظل سيطرة التشكيلات المسلحة"، وأن الأمم المتحدة لن تستطيع تقديم أي حل حقيقي ما دام هذا الواقع قائما.
وأبدى احميد استغرابه واستنكاره لخطوات البعثة الأممية بالاتجاه نحو دول لا تزال، حسب قوله تلعب دورا سلبيا في ليبيا ولا ترغب في استقرارها، وتدعم أطرافا تعرقل الحل من أجل مصالحها الخاصة، مؤكدًا أن هذه الأطراف لا تمثل الليبيين.
وأضاف أن ليبيا ليست عاجزة عن إدارة شؤونها أو الاستغناء عن مساعدات تلك الدول، مشددا على أن الفساد هو ما دفع بعض الفاعلين الليبيين للتعامل معها، وأن الأمم المتحدة انساقت خلف هذا المسار بشكل غير مقبول.
وأكد احميد في قوله إن الخلاف الدولي داخل مجلس الأمن خلق حالة من اللامبالاة تجاه الأزمة الليبية، ونتج عنه بدوره حالة من اللامبالاة لدى الليبيين أنفسهم، مشددا على ضرورة أن تحظى مبادرة المشير حفتر بالقبول والدعم كونها مبادرة محلية خالصة ينبغي على الليبيين الالتفاف حولها.
من جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري في تصريحات لـ "سبوتنيك
" أن بعثة الأمم المتحدة تمتلك رؤية سياسية واضحة وقابلة للتطبيق، تعتمد على خارطة طريق تهدف إلى تنفيذ انتخابات وطنية موثوقة وتوحيد المؤسسات المنقسمة. وتمتد هذه الخارطة ضمن إطار زمني يتراوح بين اثني عشر وثمانية عشر شهرا، مع ضرورة استكمال الخطوات التأسيسية، وفي مقدمتها تعزيز قدرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإصلاح القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، تمهيدًا لتشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة المرحلة المقبلة.
وتعكس الخارطة بحسب الشاعري، تغييرا في منهجية عمل البعثة، إذ تركز بشكل أكبر على إشراك المجتمع المدني والشباب والنساء في العملية التشاورية، بعد أن أثبتت المقاربات السابقة محدودية فاعليتها وعدم قدرتها على خلق توافقات حقيقية.
ويقول الشاعري: إن العقبات السياسية ما زالت متمثلة في صعوبة التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية المتنازعة، الأمر الذي ينعكس على صياغة قوانين انتخابية عادلة ومتوازنة، بينما تظهر العقبات المؤسساتية في عمق الانقسام السياسي القائم والذي يعزز نفوذ المجموعات المسلحة ويزيد من حالة الجمود. ويرى أن فشل المبعوثين الأمميين السابقين يعود بالأساس إلى تراجع الثقة لدى الليبيين في قدرة المسار الأممي على تقديم تسوية شاملة وملزمة.
ويشير إلى أن التدخلات الدولية والإقليمية تزيد من تعقيد المشهد السياسي، وتضع قيودا إضافية على قدرة البعثة في تحقيق اختراق، مما يصعّب فرص الوصول إلى توافق ليبي – ليبي، ويؤخر أي اتفاق مشترك يمكن البناء عليه.
ويشدد الشاعري على ضرورة أن تعتمد البعثة تدابير واضحة في حال قيام أي طرف بعرقلة العملية السياسية، مع العمل على استصدار دعم صريح من مجلس الأمن. ويقترح وضع آلية لمحاسبة المعرقلين، بالتوازي مع تقديم حوافز للأطراف التي تلتزم بالحل السياسي وتدعم مسار الاستقرار.
وفي هذا السياق، أكد أن أي دعم مباشر تتلقاه البعثة من دولة بعينها يعد تدخلا صريحا في الشأن الليبي وفي مسار العملية السياسية، وهو أمر يثير الكثير من الشبهات والشكوك حول بعثة الأمم المتحدة.
كما أوضح أن البعثة تعد جزءا من منظومة دولية تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة وتتلقى دعما جماعيا من الدول الأعضاء في الجمعية العامة، وبالتالي فإن أي دعم فردي خارج هذا الإطار قد يعكس مصالح خفية لا يعرفها الليبيون، ويهدد حيادية البعثة واستقلالية دورها.
وأكد أن الليبيين يرفضون أي تدخل خارجي في عمل البعثة أو العملية السياسية، وأن الحل الحقيقي يجب أن يبنى بإرادة وطنية خالصة بعيدا عن أي نفوذ أو أجندات خارجية.