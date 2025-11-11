https://sarabic.ae/20251111/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تفتح-قنوات-حوار-مع-شخصيات-قيادية-من-النظام-السابق-لدفع-خارطة-الطريق-1106995401.html

البعثة الأممية في ليبيا تفتح قنوات حوار مع شخصيات قيادية من النظام السابق لدفع خارطة الطريق السياسية

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، اليوم الثلاثاء، بوفد من شخصيات قيادية من النظام... 11.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-11T21:02+0000

2025-11-11T21:02+0000

2025-11-11T21:04+0000

وأوضح البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الاجتماع جاء ضمن جهود البعثة لفتح قنوات حوار جديدة، مع التأكيد خلاله على أهمية المشاركة الشاملة ووضع آليات فعالة للمتابعة، لزيادة فرص النجاح وتسهيل تنفيذ المخرجات.وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد شدد، على أهمية توحيد الجهود العربية، خاصة من دول الجوار المباشر، لحث الأطراف الليبية على المضي قدمًا في تنفيذ خريطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه.وذكرت بوابة الوسط، الخميس الماضي، أن إشارة عبد العاطي تتعلق بتشكيل حكومة جديدة موحدة في ليبيا تهيئ لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن.وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال مشاركته في أعمال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا الذي استضافته الجزائر، بمشاركة نظيره وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، والتونسي محمد علي النفطي.وذكر أن الحل السياسي الليبي الليبي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، ويجب أن يكون بملكية وقيادة ليبية خالصة من خلال الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية نفسها تحت رعاية الأمم المتحدة، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.وقال وزير الخارجية المصري إن "القاهرة لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء الليبيين ومساندة الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام القائم".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

