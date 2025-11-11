https://sarabic.ae/20251111/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تفتح-قنوات-حوار-مع-شخصيات-قيادية-من-النظام-السابق-لدفع-خارطة-الطريق-1106995401.html
البعثة الأممية في ليبيا تفتح قنوات حوار مع شخصيات قيادية من النظام السابق لدفع خارطة الطريق السياسية
وأوضح البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الاجتماع جاء ضمن جهود البعثة لفتح قنوات حوار جديدة، مع التأكيد خلاله على أهمية المشاركة الشاملة ووضع آليات فعالة للمتابعة، لزيادة فرص النجاح وتسهيل تنفيذ المخرجات.وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد شدد، على أهمية توحيد الجهود العربية، خاصة من دول الجوار المباشر، لحث الأطراف الليبية على المضي قدمًا في تنفيذ خريطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه.وذكرت بوابة الوسط، الخميس الماضي، أن إشارة عبد العاطي تتعلق بتشكيل حكومة جديدة موحدة في ليبيا تهيئ لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن.وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال مشاركته في أعمال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا الذي استضافته الجزائر، بمشاركة نظيره وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، والتونسي محمد علي النفطي.وذكر أن الحل السياسي الليبي الليبي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، ويجب أن يكون بملكية وقيادة ليبية خالصة من خلال الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية نفسها تحت رعاية الأمم المتحدة، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.وقال وزير الخارجية المصري إن "القاهرة لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء الليبيين ومساندة الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام القائم".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
11.11.2025
التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، اليوم الثلاثاء، بوفد من شخصيات قيادية من النظام الليبي السابق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع شرائح أوسع من المجتمع الليبي حول خارطة الطريق السياسية، بما في ذلك الحوار المهيكل.
وأوضح البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الاجتماع جاء ضمن جهود البعثة لفتح قنوات حوار جديدة، مع التأكيد خلاله على أهمية المشاركة الشاملة ووضع آليات فعالة للمتابعة، لزيادة فرص النجاح وتسهيل تنفيذ المخرجات.
وجددت تيتيه التزام البعثة بالتواصل مع جميع الليبيين في مختلف أنحاء البلاد، ضمن عملية تنفيذ خارطة الطريق السياسية.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد شدد، على أهمية توحيد الجهود العربية، خاصة من دول الجوار المباشر، لحث الأطراف الليبية على المضي قدمًا في تنفيذ خريطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه
.
وذكرت بوابة
الوسط، الخميس الماضي، أن إشارة عبد العاطي تتعلق بتشكيل حكومة جديدة موحدة في ليبيا تهيئ لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن.
وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال مشاركته في أعمال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا الذي استضافته الجزائر، بمشاركة نظيره وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، والتونسي محمد علي النفطي.
وطالب عبد العاطي باعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة الليبية على أن تأخذ في الاعتبار أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وليس الاقتصار على مسار واحد دون الآخر، مع معالجة جذور الأزمة وتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا والمنطقة بأسرها.
وذكر أن الحل السياسي الليبي الليبي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار
في البلاد، ويجب أن يكون بملكية وقيادة ليبية خالصة من خلال الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية نفسها تحت رعاية الأمم المتحدة، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.
وقال وزير الخارجية المصري
إن "القاهرة لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء الليبيين ومساندة الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام القائم".
وأكد عبد العاطي استمرار التنسيق المصري مع الجزائر وتونس في إطار الآلية الثلاثية، بما "يسهم في دعم الأشقاء الليبيين لتحقيق تطلعاتهم في الأمن والتنمية والازدهار".
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا
، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.