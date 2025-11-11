عربي
البعثة الأممية في ليبيا تفتح قنوات حوار مع شخصيات قيادية من النظام السابق لدفع خارطة الطريق السياسية
البعثة الأممية في ليبيا تفتح قنوات حوار مع شخصيات قيادية من النظام السابق لدفع خارطة الطريق السياسية
سبوتنيك عربي
التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، اليوم الثلاثاء، بوفد من شخصيات قيادية من النظام...
أخبار ليبيا اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
وأوضح البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الاجتماع جاء ضمن جهود البعثة لفتح قنوات حوار جديدة، مع التأكيد خلاله على أهمية المشاركة الشاملة ووضع آليات فعالة للمتابعة، لزيادة فرص النجاح وتسهيل تنفيذ المخرجات.وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد شدد، على أهمية توحيد الجهود العربية، خاصة من دول الجوار المباشر، لحث الأطراف الليبية على المضي قدمًا في تنفيذ خريطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه.وذكرت بوابة الوسط، الخميس الماضي، أن إشارة عبد العاطي تتعلق بتشكيل حكومة جديدة موحدة في ليبيا تهيئ لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن.وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال مشاركته في أعمال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا الذي استضافته الجزائر، بمشاركة نظيره وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، والتونسي محمد علي النفطي.وذكر أن الحل السياسي الليبي الليبي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، ويجب أن يكون بملكية وقيادة ليبية خالصة من خلال الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية نفسها تحت رعاية الأمم المتحدة، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.وقال وزير الخارجية المصري إن "القاهرة لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء الليبيين ومساندة الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام القائم".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20251107/لتحقيق-الاستقرار-في-البلاد-مصر-تحث-الأطراف-الليبية-على-تنفيذ-خريطة-تيتيه-1106826488.html
https://sarabic.ae/20251014/الحكومة-الليبية-ترفض-إحاطة-تيتي-أمام-مجلس-الأمن-وتتهم-البعثة-الأممية-بـالتدخل-في-الشؤون-الداخلية-1106012224.html
21:02 GMT 11.11.2025 (تم التحديث: 21:04 GMT 11.11.2025)
التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، اليوم الثلاثاء، بوفد من شخصيات قيادية من النظام الليبي السابق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع شرائح أوسع من المجتمع الليبي حول خارطة الطريق السياسية، بما في ذلك الحوار المهيكل.

وأوضح البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الاجتماع جاء ضمن جهود البعثة لفتح قنوات حوار جديدة، مع التأكيد خلاله على أهمية المشاركة الشاملة ووضع آليات فعالة للمتابعة، لزيادة فرص النجاح وتسهيل تنفيذ المخرجات.

وجددت تيتيه التزام البعثة بالتواصل مع جميع الليبيين في مختلف أنحاء البلاد، ضمن عملية تنفيذ خارطة الطريق السياسية.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد شدد، على أهمية توحيد الجهود العربية، خاصة من دول الجوار المباشر، لحث الأطراف الليبية على المضي قدمًا في تنفيذ خريطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه.
بحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
"لتحقيق الاستقرار في البلاد"... مصر تحث الأطراف الليبية على تنفيذ "خريطة تيتيه"
7 نوفمبر, 07:45 GMT
وذكرت بوابة الوسط، الخميس الماضي، أن إشارة عبد العاطي تتعلق بتشكيل حكومة جديدة موحدة في ليبيا تهيئ لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن.
وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال مشاركته في أعمال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا الذي استضافته الجزائر، بمشاركة نظيره وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، والتونسي محمد علي النفطي.
وطالب عبد العاطي باعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة الليبية على أن تأخذ في الاعتبار أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وليس الاقتصار على مسار واحد دون الآخر، مع معالجة جذور الأزمة وتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا والمنطقة بأسرها.
وذكر أن الحل السياسي الليبي الليبي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، ويجب أن يكون بملكية وقيادة ليبية خالصة من خلال الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية نفسها تحت رعاية الأمم المتحدة، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
الحكومة الليبية ترفض إحاطة تيتي أمام مجلس الأمن وتتهم البعثة الأممية بـ"التدخل في الشؤون الداخلية"
14 أكتوبر, 20:16 GMT
وقال وزير الخارجية المصري إن "القاهرة لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء الليبيين ومساندة الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام القائم".
وأكد عبد العاطي استمرار التنسيق المصري مع الجزائر وتونس في إطار الآلية الثلاثية، بما "يسهم في دعم الأشقاء الليبيين لتحقيق تطلعاتهم في الأمن والتنمية والازدهار".
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
