بدر عبد العاطي: مصر ستتخذ إجراءات بموجب القانون الدولي في حالة حدوث أضرار من السد الإثيوبي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي وصلت إلى طريق مسدود، مشددا على أن القاهرة ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال عبد العاطي لوكالة "سبوتنيك" بخصوص التفاوض مع أثيوبيا حول سد النهضة: "موقف مصر واضح، المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود". قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يوم أمس الاثنين، إن "مصر مستعدة لاتخاذ أي إجراءات للدفاع عن مصالحها المائية وفقا للقانون الدولي".وتستعد أديس أبابا لإقامة حفل رسمي، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بمناسبة افتتاح سد النهضة، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي.وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في تصريحات سابقة، إن "السلوك الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة".

