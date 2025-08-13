عربي
بدر عبد العاطي: مصر ستتخذ إجراءات بموجب القانون الدولي في حالة حدوث أضرار من السد الإثيوبي
بدر عبد العاطي: مصر ستتخذ إجراءات بموجب القانون الدولي في حالة حدوث أضرار من السد الإثيوبي
وقال عبد العاطي لوكالة "سبوتنيك" بخصوص التفاوض مع أثيوبيا حول سد النهضة: "موقف مصر واضح، المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود". قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يوم أمس الاثنين، إن "مصر مستعدة لاتخاذ أي إجراءات للدفاع عن مصالحها المائية وفقا للقانون الدولي".وتستعد أديس أبابا لإقامة حفل رسمي، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بمناسبة افتتاح سد النهضة، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي.وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في تصريحات سابقة، إن "السلوك الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة".
بدر عبد العاطي: مصر ستتخذ إجراءات بموجب القانون الدولي في حالة حدوث أضرار من السد الإثيوبي

13:02 GMT 13.08.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
حصري
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي وصلت إلى طريق مسدود، مشددا على أن القاهرة ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون الدولي لحماية مصالحها المائية في حال حدوث أي ضرر.
وقال عبد العاطي لوكالة "سبوتنيك" بخصوص التفاوض مع أثيوبيا حول سد النهضة: "موقف مصر واضح، المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود".

وتابع: "نحن نتابع الموقف ونحن ضد أي إجراءات أحادية، وحدوث أي ضرر يتطلب بطبيعة الحال أن نتخذ إجراءات التي تضمن مصالحنا المائية وفقا للقانون الدولي".

وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
وزير الخارجية المصري: دعوة إثيوبيا لمصر لحضور افتتاح سد النهضة "عبث"
27 يوليو, 13:00 GMT
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يوم أمس الاثنين، إن "مصر مستعدة لاتخاذ أي إجراءات للدفاع عن مصالحها المائية وفقا للقانون الدولي".

وأكد عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اليون كاكو أدوم، وزير خارجية ساحل العاج، أن "مصر ستظل دائما داعمة للأشقاء الأفارقة ولمصالحهم".

وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
مصر تؤكد استعدادها لاتخاذ أي إجراءات للدفاع عن مصالحها المائية وفقا للقانون الدولي
11 أغسطس, 16:55 GMT
وتستعد أديس أبابا لإقامة حفل رسمي، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بمناسبة افتتاح سد النهضة، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي.

من جانبها، جددت مصر رفضها لما وصفته بـ"النهج الأحادي"، الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة مشروع السد، واعتبرت أن "استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في تصريحات سابقة، إن "السلوك الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة".
