مصر تؤكد استعدادها لاتخاذ أي إجراءات للدفاع عن مصالحها المائية وفقا للقانون الدولي

قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، إن "مصر مستعدة لاتخاذ أي إجراءات للدفاع عن مصالحها المائية وفقا للقانون
قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، إن "مصر مستعدة لاتخاذ أي إجراءات للدفاع عن مصالحها المائية وفقا للقانون الدولي".
وأكد عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع اليون كاكو أدوم، وزير خارجية كوت ديفوار (ساحل العاج)، أن "مصر ستظل دائما داعمة للأشقاء الأفارقة ولمصالحهم".
وتستعد أديس أبابا لإقامة حفل رسمي، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بمناسبة افتتاح سد النهضة
، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي.
من جانبها، جددت مصر رفضها لما وصفته بـ"النهج الأحادي"، الذي تتبعه إثيوبيا
في إدارة مشروع السد، واعتبرت أن "استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في تصريحات سابقة، إن "السلوك الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة".