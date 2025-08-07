عربي
بيان سوداني مصري: نؤكد رفضنا النهج الأحادي الإثيوبي في النيل الأزرق
بيان سوداني مصري: نؤكد رفضنا النهج الأحادي الإثيوبي في النيل الأزرق
بيان سوداني مصري: نؤكد رفضنا النهج الأحادي الإثيوبي في النيل الأزرق
وجدد الجانب المصري دعمه الكامل لحكومة السودان، وجميع المساعي الرامية للحفاظ على مؤسساته الوطنية ورفض أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهدافه في إعادة الإعمار والتنمية.من جهته، جدد الجانب السوداني تقديره للروابط والقواسم المشتركة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وتطلعه واستعداد الدولة السودانية بمؤسساتها الوطنية المختلفة للعمل المشترك بما يخدم أهداف تعزيز تلك العلاقة والوصول بها إلى آفاق أرحب.وأكد الجانبان، خلال المباحثات الثنائية، على أهمية النظر في عقد اللجان المشتركة، على أن تقوم الجهات المعنية في البلدين بتحديد التوقيتات المناسبة في هذا الشأن.كما أكدا على تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين في الشئون المتعلقة بمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959.وقد اتفق البلدان على ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يحافظ على استدامة نهر النيل العظيم، وعلى المصالح المائية لدولتي المصب.وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، على "دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة".وخلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان كامل إدريس، أكد السيسي على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.وأوضحت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الانتقالي السوداني بحثا تطورات العلاقات الاستراتيجية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
بيان سوداني مصري: نؤكد رفضنا النهج الأحادي الإثيوبي في النيل الأزرق

أصدرت مصر والسودان، بيانًا مشتركًا، في ختام زيارة قام بها رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، الطيب إدريس، إلى مصر، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وجدد الجانب المصري دعمه الكامل لحكومة السودان، وجميع المساعي الرامية للحفاظ على مؤسساته الوطنية ورفض أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهدافه في إعادة الإعمار والتنمية.
من جهته، جدد الجانب السوداني تقديره للروابط والقواسم المشتركة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وتطلعه واستعداد الدولة السودانية بمؤسساتها الوطنية المختلفة للعمل المشترك بما يخدم أهداف تعزيز تلك العلاقة والوصول بها إلى آفاق أرحب.
وأكد الجانبان، خلال المباحثات الثنائية، على أهمية النظر في عقد اللجان المشتركة، على أن تقوم الجهات المعنية في البلدين بتحديد التوقيتات المناسبة في هذا الشأن.

وعاود الجانبان رفضهما للنهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق الذي لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ومع روح التعاون التي يجب أن تسود اتصالاً باستخدام نهر النيل، شريان الحياة لجميع دول الحوض.

كما أكدا على تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين في الشئون المتعلقة بمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959.
وقد اتفق البلدان على ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يحافظ على استدامة نهر النيل العظيم، وعلى المصالح المائية لدولتي المصب.
وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، على "دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة".
وخلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان كامل إدريس، أكد السيسي على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.
وأوضحت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الانتقالي السوداني بحثا تطورات العلاقات الاستراتيجية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
