https://sarabic.ae/20250711/وزير-الري-المصري-يحذر-من-خطر-داهم-على-السودان-بشأن-سد-النهضة-1102579020.html

وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة

وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة

سبوتنيك عربي

أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، أن أغلبية وزراء الري في القارة الأفريقية، يدركون تمامًا عدالة... 11.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-11T06:34+0000

2025-07-11T06:34+0000

2025-07-11T06:34+0000

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار السودان اليوم

أخبار إثيوبيا

أخبار سد النهضة الإثيوبي

خلافات سد النهضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/08/1046476868_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8ec919be1f632ae623497a14adce624.jpg

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية، عن سويلم، قوله إن "التواصل بين مصر والسودان، بشأن سد النهضة قائم على أعلى المستويات، لا سيما وأن مصالح البلدين متلاقية في مواجهة الضرر الناتج عن هذ السد".وحذّر من أن السودان الأكثر تضررا من مصر في بعض الحالات نظرا لقربه من السد، قائلًا إن "السودان يتأثر بالسد في بعض الحالات أكثر من مصر، لأن مصر لديها عدد أيام تستطيع اتخاذ رد فعل أمام التصرفات العشوائية من الفتح أو الإغلاق العشوائي، لكن السودان أمامه 100 كيلو.. وتصله المياه بعد دقائق أو سويعات قليلة، فأي خطأ متعمد أو غير متعمد من الجانب الإثيوبي، لا قدر الله، ممكن أن يهدم سد الروصيرص".وأشار سويلم إلى محاولات إثيوبيا تشكيل "جبهة لدول المنبع ضد دول المصب"، مؤكدًا في الوقت ذاته على "قوة العلاقات بين مصر وباقي دول حوض النيل"، كما لفت إلى تنفيذ مصر أكثر من 300 مشروع مائي في دول الحوض، شملت آبارًا ومحطات طاقة شمسية وسدودًا لحصاد مياه الأمطار، "تعزيزًا لسياسة التعاون بدلًا من الصدام".وأضاف الوزير سويلم، أن "مصر تمتلك النفس الطويل في التعامل مع الأزمة، لكنها لن تتنازل عن حقوقها"، مؤكدًا أن "بناء سد النهضة تم بطريقة غير شرعية". وأوضح أن "الموقف المصري ليس قرارًا فرديًا، بل هو موقف دولة تُتخذ فيه القرارات عبر لجان تضم وزارتي الري والخارجية وجهات سيادية أخرى".وقالت صحيفة "ذا ريبورتر" الإثيوبية، إن أعمال بناء السد بدأت منذ عام 2011، على نهر "أباي" أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، بهدف توليد 5,175 ميغاوات من الكهرباء في إطار مساعيها للقضاء على الفقر، وهو المشروع الذي واجه معارضة من دولتي المصب مصر والسودان.

https://sarabic.ae/20250703/أول-تعليق-رسمي-من-مصر-بعد-دعوة-إثيوبيا-لها-لحضور-افتتاح-سد-النهضة-1102324880.html

https://sarabic.ae/20250516/مسؤول-بالمخابرات-الإثيوبية-سد-النهضة-يعيد-تشكيل-المشهد-الجيوسياسي-للمنطقة-1100596506.html

مصر

أخبار سد النهضة الإثيوبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة