https://sarabic.ae/20250711/وزير-الري-المصري-يحذر-من-خطر-داهم-على-السودان-بشأن-سد-النهضة-1102579020.html
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
سبوتنيك عربي
أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، أن أغلبية وزراء الري في القارة الأفريقية، يدركون تمامًا عدالة... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية، عن سويلم، قوله إن "التواصل بين مصر والسودان، بشأن سد النهضة قائم على أعلى المستويات، لا سيما وأن مصالح البلدين متلاقية في مواجهة الضرر الناتج عن هذ السد".وحذّر من أن السودان الأكثر تضررا من مصر في بعض الحالات نظرا لقربه من السد، قائلًا إن "السودان يتأثر بالسد في بعض الحالات أكثر من مصر، لأن مصر لديها عدد أيام تستطيع اتخاذ رد فعل أمام التصرفات العشوائية من الفتح أو الإغلاق العشوائي، لكن السودان أمامه 100 كيلو.. وتصله المياه بعد دقائق أو سويعات قليلة، فأي خطأ متعمد أو غير متعمد من الجانب الإثيوبي، لا قدر الله، ممكن أن يهدم سد الروصيرص".وأشار سويلم إلى محاولات إثيوبيا تشكيل "جبهة لدول المنبع ضد دول المصب"، مؤكدًا في الوقت ذاته على "قوة العلاقات بين مصر وباقي دول حوض النيل"، كما لفت إلى تنفيذ مصر أكثر من 300 مشروع مائي في دول الحوض، شملت آبارًا ومحطات طاقة شمسية وسدودًا لحصاد مياه الأمطار، "تعزيزًا لسياسة التعاون بدلًا من الصدام".وأضاف الوزير سويلم، أن "مصر تمتلك النفس الطويل في التعامل مع الأزمة، لكنها لن تتنازل عن حقوقها"، مؤكدًا أن "بناء سد النهضة تم بطريقة غير شرعية". وأوضح أن "الموقف المصري ليس قرارًا فرديًا، بل هو موقف دولة تُتخذ فيه القرارات عبر لجان تضم وزارتي الري والخارجية وجهات سيادية أخرى".وقالت صحيفة "ذا ريبورتر" الإثيوبية، إن أعمال بناء السد بدأت منذ عام 2011، على نهر "أباي" أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، بهدف توليد 5,175 ميغاوات من الكهرباء في إطار مساعيها للقضاء على الفقر، وهو المشروع الذي واجه معارضة من دولتي المصب مصر والسودان.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، أن أغلبية وزراء الري في القارة الأفريقية، يدركون تمامًا عدالة الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي، بل إنهم "ينحازون" له.
ونقلت صحيفة
"الشروق" المصرية، عن سويلم، قوله إن "التواصل بين مصر والسودان، بشأن سد النهضة قائم على أعلى المستويات، لا سيما وأن مصالح البلدين متلاقية في مواجهة الضرر الناتج عن هذ السد".
وحذّر من أن السودان الأكثر تضررا من مصر في بعض الحالات نظرا لقربه من السد، قائلًا إن "السودان يتأثر بالسد في بعض الحالات أكثر من مصر، لأن مصر لديها عدد أيام تستطيع اتخاذ رد فعل أمام التصرفات العشوائية من الفتح أو الإغلاق العشوائي، لكن السودان أمامه 100 كيلو.. وتصله المياه بعد دقائق أو سويعات قليلة، فأي خطأ متعمد أو غير متعمد من الجانب الإثيوبي، لا قدر الله، ممكن أن يهدم سد الروصيرص".
وأوضح الوزير المصري أن القضية المصرية "عادلة وواضحة"، مشيرًا إلى أن "مصر تحافظ على حقوق شعبها التاريخية في مياه النيل، والتي ارتبطت بحضارة استمرت لأكثر من 7000 عام".
وأشار سويلم إلى محاولات إثيوبيا تشكيل "جبهة لدول المنبع ضد دول المصب"، مؤكدًا في الوقت ذاته على "قوة العلاقات بين مصر وباقي دول حوض النيل"، كما لفت إلى تنفيذ مصر أكثر من 300 مشروع مائي في دول الحوض، شملت آبارًا ومحطات طاقة شمسية وسدودًا لحصاد مياه الأمطار، "تعزيزًا لسياسة التعاون بدلًا من الصدام".
وأضاف الوزير سويلم، أن "مصر تمتلك النفس الطويل في التعامل مع الأزمة، لكنها لن تتنازل عن حقوقها"، مؤكدًا أن "بناء سد النهضة تم بطريقة غير شرعية". وأوضح أن "الموقف المصري ليس قرارًا فرديًا، بل هو موقف دولة تُتخذ فيه القرارات عبر لجان تضم وزارتي الري والخارجية وجهات سيادية أخرى".
وفي وقت سابق، وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، دعوة رسمية لقادة مصر والسودان ودول أخرى من دول حوض النيل، لحضور حفل افتتاح سد النهضة الإثيوبي، البالغة تكلفته 5 مليارات دولار.
وقالت صحيفة
"ذا ريبورتر" الإثيوبية، إن أعمال بناء السد بدأت منذ عام 2011، على نهر "أباي" أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، بهدف توليد 5,175 ميغاوات من الكهرباء في إطار مساعيها للقضاء على الفقر، وهو المشروع الذي واجه معارضة من دولتي المصب مصر والسودان.