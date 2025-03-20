https://sarabic.ae/20250320/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يدعو-إلى-حوار-بشأن-سد-النهضة-مع-مصر-والسودان-1098802674.html
رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو إلى حوار بشأن سد النهضة مع مصر والسودان
رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو إلى حوار بشأن سد النهضة مع مصر والسودان
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن "سد النهضة سيضمن تدفق المياه على مدار العام بعد اكتماله". 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T09:25+0000
2025-03-20T09:25+0000
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ودعا آبي أحمد، إلى حوار بشأن سد النهضة مع مصر والسودان، مؤكدا أنه لن يلحق أي ضرر بدولتي المصب.يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بـ"هدف توليد الكهرباء"، بحسب قولها.وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.وفي شأن آخر، أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن وصول بلاده إلى البحر الأحمر مطلب وجودي ولكن ليس عبر الحرب بل بالحوار والسلم، مؤكدا أنه لن يدخل في حرب مع إريتريا من أجل الحصول على منفذ بحري.وأضاف آبي أحمد أن "خيار الحرب للوصول إلى البحر الأحمر مستبعد مع إريتريا والصومال"، مؤكدا أن "حكومته تعمل من أجل السلام".وبشأن إقليم تغراي، قال آبي أحمد إن الأزمة ستحل سلميا، مؤكدا التزام حكومته بتنفيذ اتفاقية بريتوريا وبأنه لا عودة للحرب في الإقليم.وختم بالقول إن "مدة إدارة إقليم تغراي انتهت وسنشكل إدارة جديدة حتى إجراء انتخابات".وقتل الآلاف وأجبر نحو مليوني شخص على ترك ديارهم في تغراي بعد اندلاع الصراع بين الجبهة الشعبية لتحرير تغراي والجيش الإثيوبي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022، ودخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور وإريتريا الحرب لدعم الحكومة.
https://sarabic.ae/20250226/مصر-تؤكد-عدم-تأثرها-بعمليات-ملء-سد-النهضة-وتكشف-متى-تظهر-المخاطر-الحقيقية-1098211991.html
https://sarabic.ae/20180730/إثيوبيا-أريتريا-الصومال-1034234001.html
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أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, الصومال, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, الصومال, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار العالم الآن, العالم
رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو إلى حوار بشأن سد النهضة مع مصر والسودان
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن "سد النهضة سيضمن تدفق المياه على مدار العام بعد اكتماله".
ودعا آبي أحمد، إلى حوار بشأن سد النهضة مع مصر والسودان، مؤكدا أنه لن يلحق أي ضرر بدولتي المصب.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بـ"هدف توليد الكهرباء"، بحسب قولها.
وتخشى مصر
أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
وفي شأن آخر، أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن وصول بلاده إلى البحر الأحمر مطلب وجودي ولكن ليس عبر الحرب بل بالحوار والسلم، مؤكدا أنه لن يدخل في حرب مع إريتريا من أجل الحصول على منفذ بحري.
وأضاف آبي أحمد أن "خيار الحرب للوصول إلى البحر الأحمر مستبعد مع إريتريا والصومال"، مؤكدا أن "حكومته تعمل من أجل السلام".
وبشأن إقليم تغراي، قال آبي أحمد إن الأزمة ستحل سلميا، مؤكدا التزام حكومته بتنفيذ اتفاقية بريتوريا وبأنه لا عودة للحرب في الإقليم.
وختم بالقول إن "مدة إدارة إقليم تغراي انتهت وسنشكل إدارة جديدة حتى إجراء انتخابات".
وقتل الآلاف وأجبر نحو مليوني شخص على ترك ديارهم في تغراي بعد اندلاع الصراع بين الجبهة الشعبية لتحرير تغراي والجيش الإثيوبي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022، ودخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور وإريتريا
الحرب لدعم الحكومة.