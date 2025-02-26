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https://sarabic.ae/20250226/مصر-تؤكد-عدم-تأثرها-بعمليات-ملء-سد-النهضة-وتكشف-متى-تظهر-المخاطر-الحقيقية-1098211991.html
مصر تؤكد عدم تأثرها بعمليات ملء سد النهضة وتكشف متى تظهر "المخاطر الحقيقية"
مصر تؤكد عدم تأثرها بعمليات ملء سد النهضة وتكشف متى تظهر "المخاطر الحقيقية"
سبوتنيك عربي
شدد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، على أن التصرف الأحادي من قبل إثيوبيا في بناء السد يعد مخالفا للأعراف والتقاليد الدولية. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T20:20+0000
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وذكرت بوابة الأهرام، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات مدبولي جاءت في مؤتمر صحفي، أكد خلاله أن مصر حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والتفاوضية لحل الأزمة.وأشار مدبولي على أن مصر قد أعلنت عن وقف التفاوض بعد 13 عاما من المفاوضات مع إثيوبيا، منوها إلى ضرورة أن تراعي إثيوبيا الحقوق التاريخية لدول المصب في نهر النيل. وجدد رئيس الوزراء المصري، التأكيد على أن "مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو دول حوض النيل بشكل عام، ولكن يجب أن تكون هناك مصالح متبادلة بين الدول لضمان حقوق الجميع".ولفت مصطفى مدبولي إلى أن مصر لم تتأثر بعمليات الملء لسد النهضة، مشيرا إلى أن "المخاطر الحقيقية قد تظهر في حال تعرض المنطقة لجفاف ممتد لعدة سنوات، وهو ما قد يمثل تحديا للموارد المائية في البلاد"، مشددا على أن مصر لن تسمح بأن يتم تهديد أمنها المائي، معتبرا إياها قضية من ثوابت الدولة المصرية.يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
https://sarabic.ae/20250226/مساعدة-الإمارات-وقطع-المياه-عن-مصر-تصريحات-إثيوبية-جديدة-عن-سد-النهضة-1098203246.html
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أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, العالم العربي, أخبار إثيوبيا, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم
أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, العالم العربي, أخبار إثيوبيا, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم

مصر تؤكد عدم تأثرها بعمليات ملء سد النهضة وتكشف متى تظهر "المخاطر الحقيقية"

20:20 GMT 26.02.2025
© AP Photo / Elias Asmareسد النهضة، إثيوبيا 2013
سد النهضة، إثيوبيا 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Elias Asmare
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شدد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، على أن التصرف الأحادي من قبل إثيوبيا في بناء السد يعد مخالفا للأعراف والتقاليد الدولية.
وذكرت بوابة الأهرام، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات مدبولي جاءت في مؤتمر صحفي، أكد خلاله أن مصر حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والتفاوضية لحل الأزمة.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
مساعدة الإمارات وقطع المياه عن مصر… تصريحات إثيوبية جديدة عن سد النهضة
15:14 GMT
وأشار مدبولي على أن مصر قد أعلنت عن وقف التفاوض بعد 13 عاما من المفاوضات مع إثيوبيا، منوها إلى ضرورة أن تراعي إثيوبيا الحقوق التاريخية لدول المصب في نهر النيل.
وجدد رئيس الوزراء المصري، التأكيد على أن "مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو دول حوض النيل بشكل عام، ولكن يجب أن تكون هناك مصالح متبادلة بين الدول لضمان حقوق الجميع".
ولفت مصطفى مدبولي إلى أن مصر لم تتأثر بعمليات الملء لسد النهضة، مشيرا إلى أن "المخاطر الحقيقية قد تظهر في حال تعرض المنطقة لجفاف ممتد لعدة سنوات، وهو ما قد يمثل تحديا للموارد المائية في البلاد"، مشددا على أن مصر لن تسمح بأن يتم تهديد أمنها المائي، معتبرا إياها قضية من ثوابت الدولة المصرية.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
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