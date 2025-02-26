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مساعدة الإمارات وقطع المياه عن مصر… تصريحات إثيوبية جديدة عن سد النهضة
مساعدة الإمارات وقطع المياه عن مصر… تصريحات إثيوبية جديدة عن سد النهضة
سبوتنيك عربي
أكد المؤرخ الإثيوبي آدم كامل فارس أن العلاقات بين إثيوبيا والإمارات تشهد تطورا كبيرا يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن الإمارات تقدم دعما شاملا لبلاده في مختلف... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T15:14+0000
2025-02-26T15:14+0000
2025-02-26T15:14+0000
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وأوضح فارس في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية نشرت اليوم الأربعاء، أن وفيما يتعلق بملف سد النهضة، شدد فارس على أن الإمارات لا ترغب في أي توتر بين مصر وإثيوبيا، لافتا إلى الروابط التاريخية بين الشعبين. يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه. وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء. وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
https://sarabic.ae/20250223/مصر-تؤكد-رفضها-الإجراءات-الأحادية-لملء-وتشغيل-سد-النهضة-الإثيوبي-تحت-زريعة-السيادة-1098102134.html
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مصر, أخبار إثيوبيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, الأخبار, العالم, العالم العربي
مصر, أخبار إثيوبيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, الأخبار, العالم, العالم العربي
مساعدة الإمارات وقطع المياه عن مصر… تصريحات إثيوبية جديدة عن سد النهضة
أكد المؤرخ الإثيوبي آدم كامل فارس أن العلاقات بين إثيوبيا والإمارات تشهد تطورا كبيرا يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن الإمارات تقدم دعما شاملا لبلاده في مختلف المجالات.
وأوضح فارس في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية نشرت اليوم الأربعاء، أن
"الإمارات قدمت خدمات عظيمة لإثيوبيا لم تقدمها أي دولة أخرى"، مما يعكس قوة الشراكة بين البلدين.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة، شدد فارس على أن الإمارات لا ترغب في أي توتر بين مصر وإثيوبيا، لافتا إلى الروابط التاريخية بين الشعبين.
كما شدد على أن سد النهضة لن يوقف تدفق المياه إلى مصر، مضيفا أن "من يروج لهذا الادعاء يسعى لإثارة الفتنة في المنطقة".
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر
أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.