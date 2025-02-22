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https://sarabic.ae/20250222/مصر-تعترض-على-إجراء-من-إثيوبيا-بشأن-سد-النهضة-1098066599.html
مصر تعترض على إجراء من إثيوبيا بشأن "سد النهضة"
مصر تعترض على إجراء من إثيوبيا بشأن "سد النهضة"
سبوتنيك عربي
أبدت مصر اعتراضا على إجراء من إثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك تزامنا مع احتفالية "يون النيل"، التي تقام في 22 فبراير/ شباط من كل عام. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T14:58+0000
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وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، "رفض مصر لإدراج زيارة إلى مشروع سد النهضة الإثيوبي محل الخلاف ضمن فعاليات احتفالية يوم النيل، التي تُقام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".جاء ذلك خلال مشاركة سويلم، أمس الجمعة، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، في أديس أبابا، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية الرسمية.كما أكد وزير الري المصري، هاني سويلم، أن "بناء سد النهضة وملأه وتشغيله قد تم بصورة أحادية، ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.وشدد على أن "مصر تعاملت مع قضية سد النهضة بضبط النفس، وحرصت على إبقاء النزاع في إطاره الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل جميع دول الحوض".ووفقا لبيان وزارة الري المصرية، الصادر اليوم السبت، "يُقام "يوم النيل" سنويا في 22 فبراير، إحياء لذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل. وقد شارك الوزير في اجتماع ضم وزراء المياه من دول جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، إلى جانب سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي السودان والكونغو وأوغندا".يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
https://sarabic.ae/20250112/خطوة-هامة-إثيوبيا-تنظم-حدثا-جديدا-بشأن-سد-النهضة-1096702856.html
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أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تعترض على إجراء من إثيوبيا بشأن "سد النهضة"

14:58 GMT 22.02.2025
© AP Photo / Elias Asmareسد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Elias Asmare
تابعنا عبر
أبدت مصر اعتراضا على إجراء من إثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك تزامنا مع احتفالية "يون النيل"، التي تقام في 22 فبراير/ شباط من كل عام.
وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، "رفض مصر لإدراج زيارة إلى مشروع سد النهضة الإثيوبي محل الخلاف ضمن فعاليات احتفالية يوم النيل، التي تُقام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".
جاء ذلك خلال مشاركة سويلم، أمس الجمعة، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، في أديس أبابا، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية الرسمية.
وأشار إلى أن "استغلال إثيوبيا لاستضافتها هذا الاجتماع الإقليمي لإدراج زيارة السد ضمن جدول الأعمال، يُعد محاولة لإقحام دول الحوض في النزاع، مما قد يؤثر سلبا على وحدة الدول الأعضاء، ويهدد مسار التعاون الإقليمي".
كما أكد وزير الري المصري، هاني سويلم، أن "بناء سد النهضة وملأه وتشغيله قد تم بصورة أحادية، ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وشدد على أن "مصر تعاملت مع قضية سد النهضة بضبط النفس، وحرصت على إبقاء النزاع في إطاره الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل جميع دول الحوض".
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ووفقا لبيان وزارة الري المصرية، الصادر اليوم السبت، "يُقام "يوم النيل" سنويا في 22 فبراير، إحياء لذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل. وقد شارك الوزير في اجتماع ضم وزراء المياه من دول جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، إلى جانب سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي السودان والكونغو وأوغندا".
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
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