https://sarabic.ae/20250223/مصر-تؤكد-رفضها-الإجراءات-الأحادية-لملء-وتشغيل-سد-النهضة-الإثيوبي-تحت-زريعة-السيادة-1098102134.html

مصر تؤكد رفضها الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي تحت ذريعة السيادة

مصر تؤكد رفضها الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي تحت ذريعة السيادة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، اليوم الأحد، أن "التصرفات الأحادية التي تتم تحت ذريعة السيادة، وتتجاهل الامتثال لقواعد القانون... 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T20:05+0000

2025-02-23T20:05+0000

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وقال وزير الري المصري، في كلمة له، إن "أبرز الأمثلة على تلك التصرفات الأحادية هو بناء السد الإثيوبي وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، دون إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ودون وجود اتفاق قانونيملزم مع الدول المتشاطئة الأخرى بشأن ملء وتشغيل هذا السد".وأكد سويلم "احترام مصر حق جميع الدول المتشاطئة في التنمية، وتسهم بفعالية في دعم نموها وتَقدمها"، مطالبا في القوت ذاته بضمان احترام وحماية حق مصر الأساسي في الحياة وسبل العيش.وأبدت مصر، أمس السبت، اعتراضا على إجراء من إثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك تزامنا مع احتفالية "يون النيل"، التي تقام في 22 فبراير/ شباط من كل عام.وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، "رفض مصر لإدراج زيارة إلى مشروع سد النهضة الإثيوبي محل الخلاف ضمن فعاليات احتفالية يوم النيل، التي تُقام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".جاء ذلك خلال مشاركة سويلم، الجمعة الماضي، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، في أديس أبابا، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية الرسمية.وأشار إلى أن "استغلال إثيوبيا لاستضافتها هذا الاجتماع الإقليمي لإدراج زيارة السد ضمن جدول الأعمال، يُعد محاولة لإقحام دول الحوض في النزاع، مما قد يؤثر سلبا على وحدة الدول الأعضاء، ويهدد مسار التعاون الإقليمي".كما أكد وزير الري المصري، هاني سويلم، أن "بناء سد النهضة وملأه وتشغيله قد تم بصورة أحادية، ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.

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أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي