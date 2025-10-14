الحكومة الليبية ترفض إحاطة تيتي أمام مجلس الأمن وتتهم البعثة الأممية بـ"التدخل في الشؤون الداخلية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251014/الحكومة-الليبية-ترفض-إحاطة-تيتي-أمام-مجلس-الأمن-وتتهم-البعثة-الأممية-بـالتدخل-في-الشؤون-الداخلية-1106012224.html
الحكومة الليبية ترفض إحاطة تيتي أمام مجلس الأمن وتتهم البعثة الأممية بـ"التدخل في الشؤون الداخلية"
الحكومة الليبية ترفض إحاطة تيتي أمام مجلس الأمن وتتهم البعثة الأممية بـ"التدخل في الشؤون الداخلية"
سبوتنيك عربي
أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، ردت فيه على الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T20:16+0000
2025-10-14T20:16+0000
أخبار ليبيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg
واعتبرت أنها تضمنت "مغالطات خطيرة وتدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للدولة الليبية ومؤسساتها السيادية"، ومؤكدة أن الممثلة الخاصة "تجاوزت حدود مهامها وتبنّت خطابًا منحازًا ومخالفًا للحقائق".وقالت الحكومة في بيانها "الذي حصلت سبوتنيك على نسخة منه" إنها تابعت باهتمام الإحاطة الأممية، لكنها "تأسفت لما ورد فيها من تجاوزات تمثّل انحرافًا خطيرًا عن التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة، وانتهاكًا فاضحًا للسيادة الوطنية الليبية"، مؤكدة رفضها القاطع لما اعتبرته "مساسًا بإرادة مؤسسات الدولة المنتخبة".وأضاف أن الممثلة الخاصة "ادّعت إجراء مشاورات مع جميع الأطراف الليبية"، إلا أن الحكومة أكدت "عدم وجود أي تواصل بينها وبين البعثة"، معتبرة أن ذلك "يكشف عن نهج انتقائي في تعاملها مع الأطراف داخل ليبيا". واتهمت الحكومة البعثة بأنها "نصّبت نفسها وصيًا على التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية"، متجاوزة اختصاصات مجلس النواب، السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، معتبرة أن ذلك يمثل "انتهاكًا واضحًا للسيادة الوطنية". واتهمت الحكومة البعثة أيضًا بـ"التدخل في شؤون مصرف ليبيا المركزي" والتطرق إلى قضايا مالية ورقابية "لا صلة لها بها"، مؤكدة أن هذه الملفات من اختصاص الأجهزة الرقابية والقضائية الوطنية حصرًا. كما انتقد البيان تناول تيتي للترتيبات الأمنية والتعيينات داخل مؤسسات إنفاذ القانون، معتبرًا ذلك "تعديًا غير مسبوق على اختصاصات السلطات الشرعية"، وتصرفًا "يوحي بأن البعثة تتصرف كسلطة فوق الدولة الليبية وسيادتها". وأشار البيان إلى أن الممثلة الخاصة "تمادت حين وصفت السلطة القضائية الدستورية بالازدواج"، متجاهلة التشريعات الصادرة عن مجلس النواب، واصفًا ذلك بـ"التسييس المرفوض لأداء بعثة يفترض أن تكون محايدة ونزيهة". وأكدت الحكومة الليبية أنها، رغم ترحيبها السابق بخارطة الطريق التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة، ترى أن البعثة في عهد تيتي "انحرفت عن مهامها الأساسية وأصبحت جزءًا من الأزمة بدل أن تكون سببًا في حلها"، نتيجة "تجاهلها المتكرر لشرعية المؤسسات المنبثقة عن مجلس النواب وتهميشها لمناطق الشرق والجنوب". وأعلنت الحكومة دعمها الكامل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوته إلى إعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سواء من خلال تغيير العاملين بها أو بإعادة التوازن الجغرافي في أماكن وجودها، مؤكدة أن "توسيع حضور البعثة في بنغازي وسبها أمر ضروري لضمان تمثيل عادل وشامل لكل مناطق ليبيا وإعادة الثقة في الدور الأممي على أسس مهنية ومحايدة تحترم السيادة الوطنية". وأكدت الحكومة أن "الاحترام المتبادل والالتزام الصارم بالولايات القانونية هما الأساس في علاقة ليبيا بالمنظمات الدولية، لا التفسيرات التعسفية التي تمنح أي جهة دولية رخصة للتدخل في الشأن الوطني".
https://sarabic.ae/20250117/مجلس-الأمن-يقر-استثناءات-بشأن-حظر-الأسلحة-المفروض-على-ليبيا-1096861716.html
https://sarabic.ae/20241101/صالح-والمنفي-يعلقان-على-قرار-مجلس-الأمن-بتمديد-ولاية-البعثة-الأممية-في-ليبيا-1094375076.html
https://sarabic.ae/20251014/ممثلة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تدعو-الرئاسي-لتعزيز-القطاع-الأمني-في-الغرب-الليبي-1106007611.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cf3e9fa4438d1331b114f65554aa2cef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي

الحكومة الليبية ترفض إحاطة تيتي أمام مجلس الأمن وتتهم البعثة الأممية بـ"التدخل في الشؤون الداخلية"

20:16 GMT 14.10.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، ردت فيه على الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتي، أمام مجلس الأمن الدولي.
واعتبرت أنها تضمنت "مغالطات خطيرة وتدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للدولة الليبية ومؤسساتها السيادية"، ومؤكدة أن الممثلة الخاصة "تجاوزت حدود مهامها وتبنّت خطابًا منحازًا ومخالفًا للحقائق".
وقالت الحكومة في بيانها "الذي حصلت سبوتنيك على نسخة منه" إنها تابعت باهتمام الإحاطة الأممية، لكنها "تأسفت لما ورد فيها من تجاوزات تمثّل انحرافًا خطيرًا عن التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة، وانتهاكًا فاضحًا للسيادة الوطنية الليبية"، مؤكدة رفضها القاطع لما اعتبرته "مساسًا بإرادة مؤسسات الدولة المنتخبة".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
مجلس الأمن يقر استثناءات بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا
17 يناير, 10:10 GMT
وأوضح البيان أن البعثة الأممية "تدخلت بشكل مباشر وغير مبرر في شؤون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات"، من خلال محاولة فرض آليات محددة لتشكيل مجلس إدارتها "وفق رؤيتها الخاصة"، دون احترام القوانين الليبية النافذة.
وأضاف أن الممثلة الخاصة "ادّعت إجراء مشاورات مع جميع الأطراف الليبية"، إلا أن الحكومة أكدت "عدم وجود أي تواصل بينها وبين البعثة"، معتبرة أن ذلك "يكشف عن نهج انتقائي في تعاملها مع الأطراف داخل ليبيا".
عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في البيضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
صالح والمنفي يعلقان على قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا
1 نوفمبر 2024, 06:46 GMT
واتهمت الحكومة البعثة بأنها "نصّبت نفسها وصيًا على التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية"، متجاوزة اختصاصات مجلس النواب، السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، معتبرة أن ذلك يمثل "انتهاكًا واضحًا للسيادة الوطنية".
وانتقد البيان ما وصفه بـ"الأسلوب المستفز" في حديث تيتي عن إمكانية اتباع نهج بديل في حال تعثر المسار السياسي الليبي، معتبرًا ذلك "تهديدًا مرفوضًا ومحاولة للالتفاف على المؤسسات الوطنية المنتخبة"، ومحذرًا من أن مثل هذه التصريحات "تمس الإرادة الوطنية وتفتح الباب أمام وصاية خارجية مرفوضة".
واتهمت الحكومة البعثة أيضًا بـ"التدخل في شؤون مصرف ليبيا المركزي" والتطرق إلى قضايا مالية ورقابية "لا صلة لها بها"، مؤكدة أن هذه الملفات من اختصاص الأجهزة الرقابية والقضائية الوطنية حصرًا.
كما انتقد البيان تناول تيتي للترتيبات الأمنية والتعيينات داخل مؤسسات إنفاذ القانون، معتبرًا ذلك "تعديًا غير مسبوق على اختصاصات السلطات الشرعية"، وتصرفًا "يوحي بأن البعثة تتصرف كسلطة فوق الدولة الليبية وسيادتها".
هانا سيروا تيتيه، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو "الرئاسي" لتعزيز القطاع الأمني في الغرب الليبي
16:55 GMT
وأشار البيان إلى أن الممثلة الخاصة "تمادت حين وصفت السلطة القضائية الدستورية بالازدواج"، متجاهلة التشريعات الصادرة عن مجلس النواب، واصفًا ذلك بـ"التسييس المرفوض لأداء بعثة يفترض أن تكون محايدة ونزيهة".
وأكدت الحكومة الليبية أنها، رغم ترحيبها السابق بخارطة الطريق التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة، ترى أن البعثة في عهد تيتي "انحرفت عن مهامها الأساسية وأصبحت جزءًا من الأزمة بدل أن تكون سببًا في حلها"، نتيجة "تجاهلها المتكرر لشرعية المؤسسات المنبثقة عن مجلس النواب وتهميشها لمناطق الشرق والجنوب".

وحذرت الحكومة من استمرار "هذا النهج المستفز والمخالف للاتفاقات الدولية"، مشددة على أنها "لن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية سيادة ليبيا ومؤسساتها الدستورية"، وأنها "ستواجه بحزم أي محاولة لفرض وصاية أو رقابة خارجية لا تستند إلى القانون".

وأعلنت الحكومة دعمها الكامل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوته إلى إعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سواء من خلال تغيير العاملين بها أو بإعادة التوازن الجغرافي في أماكن وجودها، مؤكدة أن "توسيع حضور البعثة في بنغازي وسبها أمر ضروري لضمان تمثيل عادل وشامل لكل مناطق ليبيا وإعادة الثقة في الدور الأممي على أسس مهنية ومحايدة تحترم السيادة الوطنية".
وأكدت الحكومة أن "الاحترام المتبادل والالتزام الصارم بالولايات القانونية هما الأساس في علاقة ليبيا بالمنظمات الدولية، لا التفسيرات التعسفية التي تمنح أي جهة دولية رخصة للتدخل في الشأن الوطني".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала