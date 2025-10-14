https://sarabic.ae/20251014/الحكومة-الليبية-ترفض-إحاطة-تيتي-أمام-مجلس-الأمن-وتتهم-البعثة-الأممية-بـالتدخل-في-الشؤون-الداخلية-1106012224.html

الحكومة الليبية ترفض إحاطة تيتي أمام مجلس الأمن وتتهم البعثة الأممية بـ"التدخل في الشؤون الداخلية"

الحكومة الليبية ترفض إحاطة تيتي أمام مجلس الأمن وتتهم البعثة الأممية بـ"التدخل في الشؤون الداخلية"

سبوتنيك عربي

أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، ردت فيه على الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في... 14.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-14T20:16+0000

2025-10-14T20:16+0000

2025-10-14T20:16+0000

أخبار ليبيا اليوم

منظمة الأمم المتحدة

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg

واعتبرت أنها تضمنت "مغالطات خطيرة وتدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للدولة الليبية ومؤسساتها السيادية"، ومؤكدة أن الممثلة الخاصة "تجاوزت حدود مهامها وتبنّت خطابًا منحازًا ومخالفًا للحقائق".وقالت الحكومة في بيانها "الذي حصلت سبوتنيك على نسخة منه" إنها تابعت باهتمام الإحاطة الأممية، لكنها "تأسفت لما ورد فيها من تجاوزات تمثّل انحرافًا خطيرًا عن التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة، وانتهاكًا فاضحًا للسيادة الوطنية الليبية"، مؤكدة رفضها القاطع لما اعتبرته "مساسًا بإرادة مؤسسات الدولة المنتخبة".وأضاف أن الممثلة الخاصة "ادّعت إجراء مشاورات مع جميع الأطراف الليبية"، إلا أن الحكومة أكدت "عدم وجود أي تواصل بينها وبين البعثة"، معتبرة أن ذلك "يكشف عن نهج انتقائي في تعاملها مع الأطراف داخل ليبيا". واتهمت الحكومة البعثة بأنها "نصّبت نفسها وصيًا على التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية"، متجاوزة اختصاصات مجلس النواب، السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، معتبرة أن ذلك يمثل "انتهاكًا واضحًا للسيادة الوطنية". واتهمت الحكومة البعثة أيضًا بـ"التدخل في شؤون مصرف ليبيا المركزي" والتطرق إلى قضايا مالية ورقابية "لا صلة لها بها"، مؤكدة أن هذه الملفات من اختصاص الأجهزة الرقابية والقضائية الوطنية حصرًا. كما انتقد البيان تناول تيتي للترتيبات الأمنية والتعيينات داخل مؤسسات إنفاذ القانون، معتبرًا ذلك "تعديًا غير مسبوق على اختصاصات السلطات الشرعية"، وتصرفًا "يوحي بأن البعثة تتصرف كسلطة فوق الدولة الليبية وسيادتها". وأشار البيان إلى أن الممثلة الخاصة "تمادت حين وصفت السلطة القضائية الدستورية بالازدواج"، متجاهلة التشريعات الصادرة عن مجلس النواب، واصفًا ذلك بـ"التسييس المرفوض لأداء بعثة يفترض أن تكون محايدة ونزيهة". وأكدت الحكومة الليبية أنها، رغم ترحيبها السابق بخارطة الطريق التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة، ترى أن البعثة في عهد تيتي "انحرفت عن مهامها الأساسية وأصبحت جزءًا من الأزمة بدل أن تكون سببًا في حلها"، نتيجة "تجاهلها المتكرر لشرعية المؤسسات المنبثقة عن مجلس النواب وتهميشها لمناطق الشرق والجنوب". وأعلنت الحكومة دعمها الكامل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوته إلى إعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سواء من خلال تغيير العاملين بها أو بإعادة التوازن الجغرافي في أماكن وجودها، مؤكدة أن "توسيع حضور البعثة في بنغازي وسبها أمر ضروري لضمان تمثيل عادل وشامل لكل مناطق ليبيا وإعادة الثقة في الدور الأممي على أسس مهنية ومحايدة تحترم السيادة الوطنية". وأكدت الحكومة أن "الاحترام المتبادل والالتزام الصارم بالولايات القانونية هما الأساس في علاقة ليبيا بالمنظمات الدولية، لا التفسيرات التعسفية التي تمنح أي جهة دولية رخصة للتدخل في الشأن الوطني".

https://sarabic.ae/20250117/مجلس-الأمن-يقر-استثناءات-بشأن-حظر-الأسلحة-المفروض-على-ليبيا-1096861716.html

https://sarabic.ae/20241101/صالح-والمنفي-يعلقان-على-قرار-مجلس-الأمن-بتمديد-ولاية-البعثة-الأممية-في-ليبيا-1094375076.html

https://sarabic.ae/20251014/ممثلة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تدعو-الرئاسي-لتعزيز-القطاع-الأمني-في-الغرب-الليبي-1106007611.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي