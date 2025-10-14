عربي
أمساليوم
بث مباشر
ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو "الرئاسي" لتعزيز القطاع الأمني في الغرب الليبي
ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو "الرئاسي" لتعزيز القطاع الأمني في الغرب الليبي

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، المجلس الرئاسي الليبي على الإسراع في إنشاء ووضع آلية لتعزيز القطاع الأمني في غرب ليبيا وتنفيذها.
وأوضحت بوابة الوسط، مساء اليوم الثلاثاء، أن هانا تيتيه قدمت إحاطتها الدورية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات الأوضاع الأمنية في ليبيا، مشددة على ضرورة استقرار الوضع الأمني لضمان إحراز تقدم في المسار السياسي.
رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
ليبيا... تيتيه والمنفي يبحثان تحديات التهدئة بالعاصمة والتسوية السياسية في البلاد
3 سبتمبر, 15:22 GMT
وأكدت أن المواجهة المستمرة بين حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة كانت تهدد الهدنة التي جرى التوصل إليها في شهر مايو/آيار الماضي وعمّقت القلق بشأن تصعيد عسكري بالعاصمة طرابلس.
وأوضحت تيتيه أن "التوترات قد انخفضت في طرابلس بفضل جهود الوساطة المشتركة التي تبذلها جهات فاعلة محلية وشركاء دوليون"، فيما حثت كلا من الحكومة وجهاز الردع على ضبط النفس لعدم إلحاق الأذى بالسكان المدنيين.
يُذكر أن المبعوثة الأممية أكدت في إحاطتها أن ليبيا لا تتحمل أي تأخير في تنفيذ خارطة الطريق، التي أطلقتها البعثة في أغسطس/آب الماضي.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، ما تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.
