https://sarabic.ae/20251012/الوظائف-السيادية-بين-المحاصصة-والشفافية-أزمة-تعرقل-مستقبل-ليبيا-السياسي-1105900635.html

الوظائف السيادية بين المحاصصة والشفافية.. أزمة تعرقل مستقبل ليبيا السياسي

الوظائف السيادية بين المحاصصة والشفافية.. أزمة تعرقل مستقبل ليبيا السياسي

سبوتنيك عربي

تشهد الساحة السياسية في ليبيا منذ سنوات حالة من الجدل المتصاعد حول المناصب السياسية، سواء تلك المرتبطة بالمناصب السيادية أو التنفيذية أو العسكرية. 12.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-12T11:49+0000

2025-10-12T11:49+0000

2025-10-12T11:49+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080934086_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c3107415cbd12ec53d6f91974834ed81.jpg

فقد تحوّلت مسألة تقاسم المناصب إلى محور صراع بين الأطراف المتنافسة، بدلا من أن تكون وسيلة لتنظيم العمل السياسي والإداري.وبينما تتعالى الدعوات لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام، لا تزال المصالح الشخصية والحزبية والجهوية تلقي بظلالها على مسار الحل السياسي في البلاد، ما يثير تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية وإمكانية الوصول إلى توافق حقيقي يعيد الثقة في الدولة ومؤسساتها.توافق حتميمن جانبه، قال أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي رمضان التويجر، لـ"سبوتنيك" إن المناصب السيادية التي تم الحديث عنها هي تلك المنصوص عليها في المادة (15) من الاتفاق السياسي، وتشمل محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضائها، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.وأوضح أن المادة (15) تنص على ضرورة وجود توافق بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة حول هذه المناصب السيادية وهذا الأمر يتطلب اتفاقا واضحا بين المجلسين، وهو ما حدث بالفعل عند تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه بعد توافق الجانبين.وأشار إلى أن آلية اعتماد الشفافية والحيادية في شغل هذه المناصب تعتمد بالأساس على كيفية اختيار المرشحين لها، مشددا على أن هذه المناصب تتأثر بشكل كبير بالصراع السياسي والانقسام القائم في البلاد، على الرغم من أهميتها البالغة في تحقيق التوازن المؤسسي والإداري.وأكد التويجر أن هذه المناصب ذات طبيعة محلية، ويجب أن يتم التوافق بشأنها بين مجلسي النواب والدولة، مع مراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة، لأن ذلك من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا.أسباب الأزمةقال المحلل السياسي جمال الفلاح، إن المناصب السيادية في ليبيا تُعد سبعة مناصب أساسية جاءت ضمن اتفاق الصخيرات، وهي محافظ مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، ومنصب النائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والمفوضية العليا للانتخابات.وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك" أن هذه المناصب كانت أحد الأسباب الجوهرية في الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، وأضاف الفلاح أن الاتفاق كان يفترض أن يتم التعامل مع هذه المناصب كحزمة واحدة متكاملة، إلا أنها تحولت إلى نقطة خلاف رئيسية بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، بعد أن سعى كل طرف إلى ترشيح شخصيات تابعة له لشغل هذه المناصب.وأكد أن مجلسي النواب والدولة غير قادرين على قيادة المشهد السياسي في ليبيا، مشيرا إلى أن كل ما يُطرح اليوم تحت عناوين مثل "المصالحة الوطنية" والخروج من الانسداد السياسي والذهاب إلى الانتخابات ما هو إلا شعارات لا تُترجم إلى أفعال على أرض الواقع.وتابع قائلًا: "حتى لو اتفقت هذه الأجسام السياسية على تسمية شاغلي المناصب السيادية، فإن ذلك لن يؤدي بالضرورة إلى إجراء الانتخابات، لأن الخلافات ستظل قائمة، ولن يُسمح للمشهد بأن يتغير".وأشار الفلاح إلى أن الأطراف السياسية الحالية لا تسعى إلى توحيد المناصب السيادية بهدف إنهاء الانقسام السياسي، بل على العكس، فهي السبب الرئيسي وراء استمرار هذه الخلافات، قائلًا إن "هذه الصراعات أنهكت ليبيا، والانقسام القائم اليوم سببه الأطراف ذاتها وليس المناصب".وأوضح أن معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص غابت تماما عن المشهد السياسي الحالي، إذ لا يمكن في ظل الصراعات الراهنة أن يتم تكليف أشخاص أكفاء لتولي المناصب، لأن الترشيحات تتم وفق الولاءات وليس وفق الكفاءة أو النزاهة.أما عن دور المجتمع الدولي، فقد رأى الفلاح أن تدخله في مسألة المناصب السيادية وتسوية الخلافات بشأنها أمر صعب، بسبب سيطرة التشكيلات المسلحة وشخصيات متنفذة تتعامل بالرشوة والمحسوبية. وأضاف أن المجتمع الدولي لن يتمكن من فرض معايير الكفاءة في اختيار شاغلي هذه المناصب، لأن الأمر في النهاية يخضع لإرادة الأطراف السياسية داخل ليبيا.وشدّد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي، بالتعاون مع مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات حازمة ضد المعرقلين للمسار السياسي، من خلال إحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية، للحد من نفوذهم ودفع البلاد نحو الانتخابات.وقال: "كل ما تحتاجه ليبيا اليوم هو شعب واع يحاسب الفاسدين على ما ارتكبوه من جرائم في حق الوطن، وعلى تجويعهم للشعب الليبي وفسادهم الذي أوصل البلاد إلى هذا الوضع المؤلم".

https://sarabic.ae/20250928/المجتمع-الدولي-يجدد-دعمه-لـخارطة-الطريق-السياسية-في-ليبيا-ويدعو-لتسريع-خطوات-الانتخابات-1105372057.html

https://sarabic.ae/20250821/مبعوثة-الأمين-العام-إلى-ليبيا-تعلن-عن-خارطة-طريق-تشمل-انتخاب-حكومة-موحدة-وحوار-وطني-شامل-1104012560.html

https://sarabic.ae/20250816/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تحذر-من-تقويض-الانتخابات--1103828212.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار