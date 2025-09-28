المجتمع الدولي يجدد دعمه لـ"خارطة الطريق السياسية" في ليبيا ويدعو لتسريع خطوات الانتخابات

عربي
وبحسب البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "ناقش الاجتماع خارطة الطريق السياسية التي أعلنت عنها البعثة أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الماضي، حيث تركزت المداولات على آليات دعم تنفيذها من قبل الدول الأعضاء في مجموعة العمل".وشهد اللقاء حضور سفراء وممثلين دبلوماسيين معتمدين لدى ليبيا عن كل من إسبانيا، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، روسيا الاتحادية، ألمانيا، إيطاليا، تركيا، تونس، الجزائر، جامعة الدول العربية، سويسرا، الصين، فرنسا، المغرب، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر وهولندا.كما حثّ المشاركون المؤسسات الليبية المعنية على الإسراع في استكمال الخطوات الأولى من خارطة الطريق ضمن الأطر الزمنية المقترحة، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل الإطارين القانوني والدستوري اللازمين لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.بهذا، أعادت الجلسة التأكيد على الإجماع الدولي حول أولوية تنظيم الانتخابات في ليبيا، باعتبارها "السبيل الأبرز لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار السياسي".
عقدت مجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية الخاصة بليبيا، المنبثقة عن "مسار برلين"، جلسة عامة على مستوى السفراء، وذلك بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، برئاسة مشتركة من البعثة وألمانيا.
وبحسب البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "ناقش الاجتماع خارطة الطريق السياسية التي أعلنت عنها البعثة أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الماضي، حيث تركزت المداولات على آليات دعم تنفيذها من قبل الدول الأعضاء في مجموعة العمل".
وشهد اللقاء حضور سفراء وممثلين دبلوماسيين معتمدين لدى ليبيا عن كل من إسبانيا، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، روسيا الاتحادية، ألمانيا، إيطاليا، تركيا، تونس، الجزائر، جامعة الدول العربية، سويسرا، الصين، فرنسا، المغرب، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر وهولندا.
ورحب المشاركون بخارطة الطريق الجديدة، مؤكدين أنها تمثل "فرصة حقيقية لإعادة إحياء العملية السياسية"، كما دعوا جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا، إلى "الانخراط الكامل وبحسن نية في مسار يقوده الليبيون ويملكون زمامه، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة". وشدد المجتمعون على أن "أي عرقلة لتنفيذ هذه الخطة ستُواجه بمساءلة"، مع التأكيد على أهمية الدور الدولي في دعم العملية السياسية.
كما حثّ المشاركون المؤسسات الليبية المعنية على الإسراع في استكمال الخطوات الأولى من خارطة الطريق ضمن الأطر الزمنية المقترحة، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل الإطارين القانوني والدستوري اللازمين لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
بهذا، أعادت الجلسة التأكيد على الإجماع الدولي حول أولوية تنظيم الانتخابات في ليبيا، باعتبارها "السبيل الأبرز لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار السياسي".
