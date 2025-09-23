https://sarabic.ae/20250923/البعثة-الأممية-دعم-أفريقي-أوروبي-لخريطة-الوصول-إلى-الانتخابات-في-ليبيا-1105166884.html

البعثة الأممية: دعم أفريقي أوروبي لخريطة الوصول إلى الانتخابات في ليبيا

ونقلت بوابة الوسط، اليوم الثلاثاء، عن البعثة الأممية أن الأطراف الثلاثة أكدت دعم خطة المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، لمضي ليبيا نحو الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، وهي الخطة المعلنة في 21 أغسطس/آب الماضي.وأصدرت الأطراف الثلاثة بيانا بعد اجتماع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطوني كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب كبار المسؤولين من أمانات المنظمات الثلاث.وكانت تيتيه قدمت خريطة طريق أمام مجلس الأمن بنيت على ثلاث ركائز أساسية هي: إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وتنظيم حوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

