البعثة الأممية: دعم أفريقي أوروبي لخريطة الوصول إلى الانتخابات في ليبيا

عربي
بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
البعثة الأممية: دعم أفريقي أوروبي لخريطة الوصول إلى الانتخابات في ليبيا
البعثة الأممية: دعم أفريقي أوروبي لخريطة الوصول إلى الانتخابات في ليبيا
سبوتنيك عربي
اتفق الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في اجتماعهم الثلاثي السادس على دعم خريطة الطريق التي أعلنتها المبعوثة الأممية لدى ليبيا أمام مجلس الأمن،... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
منظمة الأمم المتحدة
ونقلت بوابة الوسط، اليوم الثلاثاء، عن البعثة الأممية أن الأطراف الثلاثة أكدت دعم خطة المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، لمضي ليبيا نحو الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، وهي الخطة المعلنة في 21 أغسطس/آب الماضي.وأصدرت الأطراف الثلاثة بيانا بعد اجتماع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطوني كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب كبار المسؤولين من أمانات المنظمات الثلاث.وكانت تيتيه قدمت خريطة طريق أمام مجلس الأمن بنيت على ثلاث ركائز أساسية هي: إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وتنظيم حوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
سبوتنيك عربي
البعثة الأممية: دعم أفريقي أوروبي لخريطة الوصول إلى الانتخابات في ليبيا

14:10 GMT 23.09.2025
اتفق الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في اجتماعهم الثلاثي السادس على دعم خريطة الطريق التي أعلنتها المبعوثة الأممية لدى ليبيا أمام مجلس الأمن، للوصول إلى حل للأزمة السياسية في البلاد.
ونقلت بوابة الوسط، اليوم الثلاثاء، عن البعثة الأممية أن الأطراف الثلاثة أكدت دعم خطة المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، لمضي ليبيا نحو الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، وهي الخطة المعلنة في 21 أغسطس/آب الماضي.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
البعثة الأممية في ليبيا تدعو كل الأطراف إلى قبول نتائج الانتخابات البلدية
23 أغسطس, 15:49 GMT
وأصدرت الأطراف الثلاثة بيانا بعد اجتماع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطوني كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب كبار المسؤولين من أمانات المنظمات الثلاث.
وكانت تيتيه قدمت خريطة طريق أمام مجلس الأمن بنيت على ثلاث ركائز أساسية هي: إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وتنظيم حوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
