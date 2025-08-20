ليبيا.. أزمة سياسية مفتوحة على حوار الداخل وضغوط الخارج

عربي
تشهد ليبيا منذ سنوات حالة من الجمود السياسي تعرقل مسار الحلول السلمية، وتؤخر الوصول إلى تسوية شاملة تنهي الانقسام وتعيد مؤسسات الدولة إلى مسارها الطبيعي.
وعلى الرغم من تعدد المبادرات المحلية والدولية، إلا أن غياب التوافق بين الأطراف الفاعلة واستمرار التجاذبات حال دون تحقيق تقدم ملموس. وهذا الواقع يثير تساؤلات جوهرية حول أسباب تعثر العملية السياسية، وانعكاساته على مستقبل البلاد.
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
الاستطلاع الأممي في ليبيا.. آمال عالقة بين خيار الانتخابات ومأزق الانقسامات
18 أغسطس, 09:18 GMT
غياب التوافق
من جهته، قال المحلل السياسي معتصم الشاعري، إن الأطراف السياسية في ليبيا لم تتوصل حتى الآن إلى خارطة طريق واضحة المعالم، بعيدا عن التدخلات الخارجية التي عرقلت فرص الانفراج السياسي.
وأوضح الشاعري أن التدخلات الخارجية تدعم أطرافا داخلية أسهمت بدورها في تعميق حالة الانسداد السياسي، لافتا إلى غياب الانسجام والتوافق بين رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في حين أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتمسك بالسلطة في غياب دستور واضح، وهو ما جعله أيضا طرفا معرقلا للعملية السياسية.
وأكد على أن المخرج الوحيد يكمن في جلوس الأطراف الليبية على طاولة حوار وطنية صادقة، والبحث عن حل داخلي بعيد عن أي تدخل خارجي.
وأشار الشاعري إلى أن الانسداد السياسي انعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي في ليبيا، حيث أدى وجود حكومتين متصارعتين مع اعتماد ميزانية واحدة إلى أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية متراكمة.
وأضاف أن ذلك ساهم في اهتزاز الاستقرار الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار، فضلا عن زيادة الأسعار بشكل يثقل كاهل المواطن الليبي، مشددا على أن الاستقرار يمثل أساس التنمية والازدهار في أي دولة.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
"ليبيا أمام مفترق طرق"... نتائج استطلاع أممي تحدد أولويات المرحلة القادمة
17 أغسطس, 15:50 GMT
كما اعتبر الشاعري أن التدخلات الخارجية عمّقت الأزمة السياسية وزادت من تعقيد المشهد، وأن أي انفراج سياسي لن يتحقق إلا في حال توافق القوى الدولية المتدخلة في الملف الليبي على خارطة طريق واضحة، مشيرًا إلى أن الأطراف الليبية باتت مرتهنة بشكل مباشر لهذه الدول.
وبشأن السيناريوهات المستقبلية، رأى الشاعري أن نجاح أي عملية سياسية مرهون بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، ووجود دستور يضمن العملية السياسية ويحمي حقوق المواطنين، مؤكدا أنه لا يمكن بناء دولة مستقرة دون دستور واضح يحدد معالمها.
وأكد أن المجتمع الدولي والبعثة الأممية يدفعان في اتجاه الانتخابات المتزامنة، مشيرا إلى أن الأنظار تتجه إلى ما ستطرحه المبعوثة الأممية هانا تيتيه في إحاطتها المقبلة أمام مجلس الأمن، حيث ستكشف ملامح خارطة الطريق المنتظرة، وعندها سيكون لكل حادث حديث.
مسارات معطلة
فيما أشار المحلل السياسي عبدالله الديباني إلى أن ازدواج الشرعية وتنازع المؤسسات وبقاء حكومتين وأجسام موازية، مع غياب مرجعية تنفيذية دائمة، يجعل جميع المؤسسات "مطعونا" في شرعيتها ويعطل أي مسار انتخابي.
وأوضح الديباني، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هيمنة السلاح غير المنضبط في الغرب، المتمثلة في نفوذ مجموعات مسلحة فوق الدولة، تجعل أي تسوية رهينة لتفاهمات أمر واقع، في حين يُطرح الجيش الوطني باعتباره القوة النظامية القادرة على فرض التزامات أي اتفاق.
وأضاف أن تسييس الموارد والانقسام المالي، خصوصا الجدل المستمر حول المصرف المركزي وتوزيع العوائد وتوظيف المال العام خارج إطار موازنات منضبطة، يخلق حوافز لتعطيل الحلول.
بلدية طرابلس، ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
مجلس الدولة في ليبيا يطعن بشرعية المحكمة الدستورية ويحمل النواب مسؤولية الفوضى
4 أغسطس, 19:54 GMT
وأشار إلى أن مبادرات توحيد البنك المركزي اصطدمت باشتراطات أممية تدعو إلى حوكمة أكثر صرامة لتفادي تضارب المصالح، لافتا إلى أن تقلّب المواقف الدولية وتضارب التدخلات الخارجية أبقيا الأزمة مجمدة بلا حل نهائي.
ولفت الديباني إلى أن انعكاسات الانسداد السياسي واضحة على الاقتصاد والمجتمع، إذ أصبح اقتصاد الدولة رهينا لتقلبات النفط، حيث تظهر تقارير البنك الدولي وصندوق النقد هشاشة شديدة، مع تضخم الإنفاق الجاري وتراجع التنويع الاقتصادي، وهو ما ينعكس مباشرة على مستوى معيشة المواطن وجودة الخدمات.
كما لفت الديباني إلى أن تضارب الأجندات الإقليمية يربك المسارات الأممية ويضعف أدوات الإنفاذ، الأمر الذي يعزز موقف مجلس النواب والقيادة العامة بضرورة توحيد المرجعية السياسية والعسكرية داخليًا قبل أي ترتيبات دولية جديدة.
واعتبر أن أبرز سيناريوهات الخروج يتمثل في صفقة انتقالية منضبطة تقودها مرجعية البرلمان، يتم بموجبها تثبيت مجلس النواب كجسم تشريعي مفوض بإقرار حكومة موحدة مصغرة، مع إعادة هيكلة المال العام والمصرف المركزي والمؤسسات الاقتصادية تحت رقابته، إضافة إلى وضع ترتيبات أمنية ينفذها الجيش الوطني لضمان حرية الحركة وتأمين البلاد.
