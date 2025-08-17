عربي
"ليبيا أمام مفترق طرق"... نتائج استطلاع أممي تحدد أولويات المرحلة القادمة
"ليبيا أمام مفترق طرق"... نتائج استطلاع أممي تحدد أولويات المرحلة القادمة
الاستطلاع، الذي أعلنته البعثة اليوم الأحد، حسب بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، جاء لدعوة الليبيين للتعبير عن آرائهم بشأن 4 خيارات سياسية اقترحتها اللجنة الاستشارية المؤلفة من خبراء قانونيين وسياسيين ودستوريين، بغية التوصل إلى صيغة تتيح تشكيل حكومة شرعية ديمقراطية تنهي حالة الجمود المستمرة منذ سنوات.وأوضحت البعثة الأممية أنها ستعتمد نتائج هذا الاستطلاع، إلى جانب بيانات إضافية من 3 آلاف و881 شخصا تم جمعها عبر اتصالات هاتفية ومشاورات حضورية وعبر الإنترنت، لصياغة خارطة طريق سياسية جديدة سيتم الإعلان عنها رسميا خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس/ آب الجاري.وفي تعليقها على هذه الخطوة، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه: "كان من الضروري الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الآراء، ومن مختلف شرائح المجتمع".وأكدت أن خارطة الطريق المرتقبة "ستكون عملية سياسية يقودها الليبيون ويملكونها"، وتهدف إلى تسهيل انتقال سلمي يأخذ في الاعتبار الواقع السياسي والأمني في البلاد.وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 42 في المئة من المشاركين يعتبرون أن الحل الأمثل يتمثل في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن، وهو المقترح الأول الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية، باعتباره السبيل الأوضح لكسر الجمود السياسي المستمر منذ أكثر من عقد.أما الخيار الرابع للجنة، فقد جاء في المرتبة الثانية بنسبة 23 في المئة من الأصوات، وينص على حل المؤسسات القائمة وعقد منتدى حوار يتولى اختيار هيئة تنفيذية جديدة، بالإضافة إلى جمعية تأسيسية من 60 عضوًا تقر دستورًا مؤقتًا وتضع قوانين انتخابية للانتخابات الوطنية المقبلة.وتتجه الأنظار إلى ما ستكشفه البعثة الأممية أمام مجلس الأمن الأسبوع المقبل، باعتباره محطة مفصلية قد تحدد مسار العملية السياسية في ليبيا خلال المرحلة القادمة.
تابعنا عبر
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنها أغلقت، الخميس الماضي، استطلاعها الإلكتروني الذي استمر شهرين متواصلين، وشارك فيه أكثر من 22 ألف مواطن ليبي، في خطوة تهدف إلى إشراك أوسع شريحة ممكنة من المجتمع في تحديد مستقبل العملية السياسية بالبلاد.
الاستطلاع، الذي أعلنته البعثة اليوم الأحد، حسب بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، جاء لدعوة الليبيين للتعبير عن آرائهم بشأن 4 خيارات سياسية اقترحتها اللجنة الاستشارية المؤلفة من خبراء قانونيين وسياسيين ودستوريين، بغية التوصل إلى صيغة تتيح تشكيل حكومة شرعية ديمقراطية تنهي حالة الجمود المستمرة منذ سنوات.
الحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
الأمم المتحدة: ليبيا أمام أزمة إنسانية بسبب الانقسام السياسي وانعدام الأمن الداخلي
10 يونيو, 21:19 GMT
وأوضحت البعثة الأممية أنها ستعتمد نتائج هذا الاستطلاع، إلى جانب بيانات إضافية من 3 آلاف و881 شخصا تم جمعها عبر اتصالات هاتفية ومشاورات حضورية وعبر الإنترنت، لصياغة خارطة طريق سياسية جديدة سيتم الإعلان عنها رسميا خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس/ آب الجاري.
وفي تعليقها على هذه الخطوة، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه: "كان من الضروري الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الآراء، ومن مختلف شرائح المجتمع".
وأكدت أن خارطة الطريق المرتقبة "ستكون عملية سياسية يقودها الليبيون ويملكونها"، وتهدف إلى تسهيل انتقال سلمي يأخذ في الاعتبار الواقع السياسي والأمني في البلاد.
الحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
الأمم المتحدة: ليبيا أمام أزمة إنسانية بسبب الانقسام السياسي وانعدام الأمن الداخلي
10 يونيو, 21:19 GMT
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 42 في المئة من المشاركين يعتبرون أن الحل الأمثل يتمثل في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن، وهو المقترح الأول الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية، باعتباره السبيل الأوضح لكسر الجمود السياسي المستمر منذ أكثر من عقد.
أما الخيار الرابع للجنة، فقد جاء في المرتبة الثانية بنسبة 23 في المئة من الأصوات، وينص على حل المؤسسات القائمة وعقد منتدى حوار يتولى اختيار هيئة تنفيذية جديدة، بالإضافة إلى جمعية تأسيسية من 60 عضوًا تقر دستورًا مؤقتًا وتضع قوانين انتخابية للانتخابات الوطنية المقبلة.
وتتجه الأنظار إلى ما ستكشفه البعثة الأممية أمام مجلس الأمن الأسبوع المقبل، باعتباره محطة مفصلية قد تحدد مسار العملية السياسية في ليبيا خلال المرحلة القادمة.
