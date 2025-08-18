https://sarabic.ae/20250818/الاستطلاع-الأممي-في-ليبيا-آمال-عالقة-بين-خيار-الانتخابات-ومأزق-الانقسامات-1103871679.html

الاستطلاع الأممي في ليبيا.. آمال عالقة بين خيار الانتخابات ومأزق الانقسامات

الاستطلاع الأممي في ليبيا.. آمال عالقة بين خيار الانتخابات ومأزق الانقسامات

تشهد ليبيا مرحلة سياسية دقيقة تقف فيها أمام مفترق طرق جديد، حيث وضعت نتائج الاستطلاع الأممي الأخير خارطة أولويات الليبيين ورؤيتهم لمستقبل بلادهم. 18.08.2025

وبمشاركة آلاف الأصوات من مختلف المناطق، برزت الانتخابات المتزامنة كخيار شعبي بارز، ما يفتح الباب أمام نقاشات معمّقة حول فرص نجاح المرحلة المقبلة وتحدياتها.نقص الخبرةمن جانبه، قال الأكاديمي الليبي راقي المسماري: "قبل نحو شهرين، وبعد أن سلمت اللجنة الاستشارية مقترحاتها الأربعة إلى بعثة الأمم المتحدة، وقامت البعثة بنشر برومو مصغر صُمم في أربعة أسطر، كل سطر منها يوضح أحد الخيارات المطروحة، التي شملت إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة، الانتقال إلى فترة تأسيسية، فتح ملتقى حوار، كما أرفقت البعثة رابطا للتصويت على هذه الخيارات".وتابع المسماري: "فبينما يمتلك بعض الليبيين وسائل تواصل اجتماعي على هواتفهم، إلا أن التعامل مع مثل هذه الروابط يتطلب خبرة إلكترونية ليست متوفرة إلا لدى قلة قليلة، في حين أن معظم مستخدمي التواصل الاجتماعي يقتصر نشاطهم على التهاني والمجاملات، ويتحفظ الكثير منهم على طرح وجهات نظر سياسية علنية".وأردف: "فمن الطبيعي أن يعرف الرأي العام نسبة كل خيار من بين الخيارات الأربعة، إلا أنه لا توجد نتيجة واضحة للتصويت أساسا، كما أن عدد المشاركين الفعليين لم يتجاوز، بحسب تقديري 200 شخص، وبالتالي، فإن هذا الاستفتاء الإلكتروني لم يحظَ بالجدية الكافية، وكان من المفترض أن يتم التعامل معه بشكل أوسع وأكثر واقعية، بدلًا من الاكتفاء بطرحه عبر صفحة البعثة على مواقع التواصل الاجتماعي".وأضاف راقي المسماري أن "اللجنة الاستشارية أنهت أعمالها وقدمت خياراتها الأربعة، إلا أن البعثة استدعتها لاحقا ورتّبت لها اجتماعا مع لجنة "6 + 6" لمناقشة تعديل القوانين الانتخابية".ورأى المسماري أن "مقترحات اللجنة الاستشارية لم تتضمن بندًا ينص على تعديل هذه القوانين".وأشار إلى أن "الإشكالية الكبرى تكمن في أن لجنة "6 + 6" المنتخبة، كانت قد عقدت عدة اجتماعات منذ عامين وأصدرت قوانين انتخابية شبه متفق عليها، وتم نشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما جعلها نافذة قانونيا في ليبيا".وقال الأكاديمي الليبي راقي المسماري: "غير أن تشكيل اللجنة الاستشارية لاحقا، والعودة لتأكيد خيار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قوانين لجنة "6 + 6" يعني أن عامين كاملين قد أهدرا دون تقدم يذكر، قبل أن تعود البعثة اليوم لتأكيد نفس الخيار الذي يطالب به الليبيون باعتباره السبيل الأقرب لتجديد الشرعيات الداخلية".وأكد أن "لجنة "6 + 6" خلال اجتماعاتها مع اللجنة الاستشارية، شددت على أن القوانين التي أصدرتها جامعة ومانعة، واستندت في موقفها إلى رأي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي أكدت أن هذه القوانين قابلة للتنفيذ، بل وأصدرت بالفعل التشريعات التنفيذية لها. وهذا ما يجعل ليبيا اليوم أمام معضلة سياسية سببها الكواليس، التي تديرها بعثة الأمم المتحدة داخل البلاد".تخبط مستمروقال المحلل السياسي الليبي إدريس احميد: "فيما يتعلق باستطلاع البعثة، فإنه لا يعبر إلا عن من شاركوا فيه، ولذلك فهو يعد ناقصا. وكان من الأفضل أن يكون أكثر تواصلا وشمولا بحيث يصل إلى أكبر عدد من الليبيين، وحتى إن لم يكن بالإمكان إشراك عدد ضخم، فكان من الضروري أن تشمل النسبة على الأقل شريحة أوسع من الذين صوتوا على هذا الاستطلاع"، على حد وصفه.وأضاف احميد، في حديثه لـ"سبوتنيك": "أما فيما يتعلق بدلالات اختيار المشاركين، فهي تعكس رغبة واضحة، ولكن لا يوجد فيها شيء جديد، فالليبيون يريدون تغيير الواقع الحالي بعد 14 عاما من الأزمة السياسية، وفشل انتخابات يوليو/ تموز 2012، وكذلك الفشل في إجراء انتخابات ديسمبر (كانون الأول) 2021".وأضاف: "كان الأجدر تحديد الأسباب التي منعت إجراء الانتخابات حتى اللحظة"، مشيرًا إلى أن "السبب في ذلك ربما يعود إلى الفساد وإلى انتشار السلاح خارج شرعية الدولة، خاصة في المناطق الغربية، وهو أمر في غاية الأهمية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار".كما أشار إلى أنه "لا يمكن ضمان نزاهة الانتخابات في الوقت الحالي، نظرا لغياب الوعي العام الكافي بأهمية الانتخابات، وضرورة تكوين رأي عام جامع لكل الليبيين".وأردف احميد أن "التجارب السابقة لم تؤسس وعيًا كبيرًا لدى المواطن الليبي، سواء فيما يتعلق بالنزاهة أو الابتعاد عن التعصب القبلي والجهوي، في حين يجب أن يكون لدى المواطن إدراك حقيقي بأهمية التصويت، وأن يستفيد من التجارب السابقة".وتابع بالقول إن "ثقة الليبيين في البعثة الأممية والمبعوثين الأمميين قد انعدمت، بعد تعاقب أكثر من 10 مبعوثين كرروا أنفسهم في إدارة الأزمة، في ظل انقسام دولي يزيد من تعقيد المشهد".ومضى قائلا: "غير أن السلبية والإحباط الذي يعاني منه الشارع الليبي دفع البعثة إلى محاولة الخروج بأي حل، ولذلك، لا بد من وجود ضغط شعبي حقيقي يتجسد في فعل ملموس من داخل الشارع الليبي".وأوضح احميد أنه "في ظل المعاناة الاقتصادية والهشاشة الأمنية والانقسام السياسي، ومع تحركات البعثة الأممية وانتقائيتها في لقاءاتها، فإنه من الضروري التركيز على الأحزاب الفاعلة، التي تضم عددا كبيرا من الخبرات، كونها قد تمثل أحد أفضل الحلول التي يمكن أن تمر بها البلاد".

