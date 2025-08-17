https://sarabic.ae/20250817/ليبيا-البعثة-الأممية-تدعو-لاستئناف-الانتخابات-في-البلديات-المعلقة-1103837175.html
ليبيا.. البعثة الأممية تدعو لاستئناف الانتخابات في البلديات المعلقة
ليبيا.. البعثة الأممية تدعو لاستئناف الانتخابات في البلديات المعلقة
سبوتنيك عربي
جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، دعوتها إلى "الإسراع باستئناف الانتخابات في 16 بلدية جرى تعليق هذه العملية فيها عشية يوم الاقتراع،... 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T06:07+0000
2025-08-17T06:07+0000
2025-08-17T06:07+0000
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
الأخبار
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080934086_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c3107415cbd12ec53d6f91974834ed81.jpg
وأفادت "بوابة الوسط"، صباح اليوم الأحد، أن "البعثة الأممية عملت على ضمان ممارسة المواطنين حقهم في انتخاب ممثلي مجالسهم البلدية في جميع مناطق ليبيا، عبر عملية سلمية وشاملة وشفافة".وهنّأت البعثة الأممية 26 بلدية ليبية على نجاح انتخابات المجالس البلدية التي جرت بالأمس، حيث بلغت نسبة المشاركة الأولية 71%، منوّهة إلى أن "الانتخابات جرت بطريقة منظمة وسلمية".وناشدت البعثة الأممية جميع الأطراف، "الحفاظ على الهدوء والتعامل مع جميع التظلمات المحتملة من خلال القنوات القانونية، وذلك فيما يجري الانتهاء من فرز الأصوات ونقل المواد الانتخابية إلى مكاتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".ورحّبت البعثة بقرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استئناف عملية التصويت في 7 بلديات بمنطقة الزاوية، في 23 أغسطس/ آب الجاري، وذلك عقب تدمير المواد الانتخابية بسبب إضرام النار المتعمد والتي وقعت أمس.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
https://sarabic.ae/20250816/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تحذر-من-تقويض-الانتخابات--1103828212.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080934086_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ff90db54c73ba2d6414b7d0b13a6dcaf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
ليبيا.. البعثة الأممية تدعو لاستئناف الانتخابات في البلديات المعلقة
جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، دعوتها إلى "الإسراع باستئناف الانتخابات في 16 بلدية جرى تعليق هذه العملية فيها عشية يوم الاقتراع، والبلديات التي جرى تعليق الانتخابات فيها، في شهر يوليو/ تموز الماضي".
وأفادت "بوابة الوسط"، صباح اليوم الأحد، أن "البعثة الأممية عملت على ضمان ممارسة المواطنين حقهم في انتخاب ممثلي مجالسهم البلدية في جميع مناطق ليبيا، عبر عملية سلمية وشاملة وشفافة".
وهنّأت البعثة الأممية 26 بلدية ليبية على نجاح انتخابات المجالس البلدية التي جرت بالأمس، حيث بلغت نسبة المشاركة الأولية 71%، منوّهة إلى أن "الانتخابات جرت بطريقة منظمة وسلمية".
وأشادت البعثة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وموظفي الانتخابات في البلاد، على ما وصفته بـ"مهنيتهم وأدائهم الاحترافي المتميز"، وبالجهات الأمنية على "تفانيها في ضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقهم السياسي في التصويت والمشاركة في تشكيل مجالسهم المحلية".
وناشدت البعثة الأممية جميع الأطراف، "الحفاظ على الهدوء والتعامل مع جميع التظلمات المحتملة من خلال القنوات القانونية، وذلك فيما يجري الانتهاء من فرز الأصوات ونقل المواد الانتخابية إلى مكاتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
ورحّبت البعثة بقرار المفوضية
الوطنية العليا للانتخابات استئناف عملية التصويت في 7 بلديات بمنطقة الزاوية، في 23 أغسطس/ آب الجاري، وذلك عقب تدمير المواد الانتخابية بسبب إضرام النار المتعمد والتي وقعت أمس.
وتعرض مكتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي في ليبيا لعملية إحراق متعمد لم يتحدد بعد المسؤولين عنه، أدت إلى تدمير المبنى بالكامل، فيما تعرض مكتب الزاوية لهجوم مماثل نتج عنه إحراق المخزن الرئيسي الذي يضم مستلزمات الاقتراع وقاعة التدريب المعدة لإعداد الكوادر الانتخابية.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين،
إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان.
هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.