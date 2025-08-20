عربي
برلماني ليبي يتهم البعثة الأممية بعرقلة الحلول وفرض رؤية لا تخدم الليبيين
برلماني ليبي يتهم البعثة الأممية بعرقلة الحلول وفرض رؤية لا تخدم الليبيين
برلماني ليبي يتهم البعثة الأممية بعرقلة الحلول وفرض رؤية لا تخدم الليبيين

حصري
قال البرلماني الليبي منعم العرفي إن البعثة الأممية لا تسعى إلى حل حقيقي للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن الاستفتاء الأخير أظهر أن 43 في المئة من المشاركين يطالبون بانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة فيما يطالب 23 في المئة بانتخابات برلمانية فقط، وهو ما يعكس استمرار الإشكالية دون معالجة جذرية.
وأضاف العرفي، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن البعثة الأممية فشلت في إدارة الأزمة الليبية، ولم تقم بالدور المنوط بها في دعم الأطراف المتصارعة للوصول إلى انتخابات شاملة والقبول بنتائجها، بل إنها ـ بحسب تعبيره ـ تسعى إلى فرض رؤى خارجية تخدم أجندات دولية أكثر مما تخدم مصلحة الشعب الليبي.
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
الاستطلاع الأممي في ليبيا.. آمال عالقة بين خيار الانتخابات ومأزق الانقسامات
18 أغسطس, 09:18 GMT
وأكد العرفي: "نحن لا نعول على البعثة الأممية كثيرا، وسننتظر إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه المقبلة، وعندها يمكن أن تتضح الرؤية بشكل أكبر حول موقف البعثة ومسار عملها، ليكون لنا حديث أدق حول هذا الملف".
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت أنها أغلقت، الخميس الماضي، استطلاعها الإلكتروني الذي استمر شهرين متواصلين، وشارك فيه أكثر من 22 ألف مواطن ليبي، في خطوة تهدف إلى إشراك أوسع شريحة ممكنة من المجتمع في تحديد مستقبل العملية السياسية بالبلاد.
الاستطلاع، الذي أعلنته البعثة جاء لدعوة الليبيين للتعبير عن آرائهم بشأن 4 خيارات سياسية اقترحتها اللجنة الاستشارية المؤلفة من خبراء قانونيين وسياسيين ودستوريين، بغية التوصل إلى صيغة تتيح تشكيل حكومة شرعية ديمقراطية تنهي حالة الجمود المستمرة منذ سنوات.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
ليبيا.. البعثة الأممية تدعو لاستئناف الانتخابات في البلديات المعلقة
17 أغسطس, 06:07 GMT
وأوضحت البعثة الأممية أنها ستعتمد نتائج هذا الاستطلاع، إلى جانب بيانات إضافية من 3 آلاف و881 شخصا تم جمعها عبر اتصالات هاتفية ومشاورات حضورية وعبر الإنترنت، لصياغة خارطة طريق سياسية جديدة سيتم الإعلان عنها رسميا خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس/ آب الجاري.
وفي تعليقها على هذه الخطوة، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه: "كان من الضروري الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الآراء، ومن مختلف شرائح المجتمع".
