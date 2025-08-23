https://sarabic.ae/20250823/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تدعو-كل-الأطراف-إلى-قبول-نتائج-الانتخابات-البلدية-1104067019.html
البعثة الأممية في ليبيا تدعو كل الأطراف إلى قبول نتائج الانتخابات البلدية
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف إلى قبول نتائج التصويت في الانتخابات البلدية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، اليوم السبت. 23.08.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت بوابة "الوسط"، مساء اليوم السبت، عن البعثة الأممية، ترحيبها بإعلان النتائج الأولية لـ26 بلدية في المنطقة الغربية بليبيا، مطالبة جميع الأطراف بقبول نتائج التصويت بصورة سلمية واللجوء إلى الآليات القضائية في حال وجود أي اعتراضات.وأشادت البعثة بالاقتراع الذي يجرى اليوم في سبع بلديات عقب الاعتداء بإضرام النار المتعمد الذي استهدف مستودع المفوضية في مكتب الزاوية الميداني الأسبوع الماضي.ودعت البعثة جميع الناخبين المسجلين للمشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم والإدلاء بأصواتهم في كل من "الزاوية المركز والزاوية الوسط والزاوية الغرب والزاوية الشمال وصبراتة وصرمان وبئر الغنم".وجددت البعثة الأممية دعوتها للحكومة المُعيّنة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد إلى إزالة المعوقات والسماح بشكل عاجل بمواصلة الانتخابات في البلديات التي عُلّقت فيها العملية، كي يتسنى لجميع المواطنين الليبيين ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في تشكيل مجالسهم البلدية.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، والنزاعات حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
