عربي
أمساليوم
بث مباشر
البعثة الأممية في ليبيا تدعو كل الأطراف إلى قبول نتائج الانتخابات البلدية
البعثة الأممية في ليبيا تدعو كل الأطراف إلى قبول نتائج الانتخابات البلدية
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف إلى قبول نتائج التصويت في الانتخابات البلدية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، اليوم السبت. 23.08.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت بوابة "الوسط"، مساء اليوم السبت، عن البعثة الأممية، ترحيبها بإعلان النتائج الأولية لـ26 بلدية في المنطقة الغربية بليبيا، مطالبة جميع الأطراف بقبول نتائج التصويت بصورة سلمية واللجوء إلى الآليات القضائية في حال وجود أي اعتراضات.وأشادت البعثة بالاقتراع الذي يجرى اليوم في سبع بلديات عقب الاعتداء بإضرام النار المتعمد الذي استهدف مستودع المفوضية في مكتب الزاوية الميداني الأسبوع الماضي.ودعت البعثة جميع الناخبين المسجلين للمشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم والإدلاء بأصواتهم في كل من "الزاوية المركز والزاوية الوسط والزاوية الغرب والزاوية الشمال وصبراتة وصرمان وبئر الغنم".وجددت البعثة الأممية دعوتها للحكومة المُعيّنة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد إلى إزالة المعوقات والسماح بشكل عاجل بمواصلة الانتخابات في البلديات التي عُلّقت فيها العملية، كي يتسنى لجميع المواطنين الليبيين ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في تشكيل مجالسهم البلدية.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، والنزاعات حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف إلى قبول نتائج التصويت في الانتخابات البلدية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، اليوم السبت.
ونقلت بوابة "الوسط"، مساء اليوم السبت، عن البعثة الأممية، ترحيبها بإعلان النتائج الأولية لـ26 بلدية في المنطقة الغربية بليبيا، مطالبة جميع الأطراف بقبول نتائج التصويت بصورة سلمية واللجوء إلى الآليات القضائية في حال وجود أي اعتراضات.
وأشادت البعثة بالاقتراع الذي يجرى اليوم في سبع بلديات عقب الاعتداء بإضرام النار المتعمد الذي استهدف مستودع المفوضية في مكتب الزاوية الميداني الأسبوع الماضي.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تعلن عن خارطة طريق تشمل انتخاب حكومة موحدة وحوار وطني شامل
21 أغسطس, 21:36 GMT
ودعت البعثة جميع الناخبين المسجلين للمشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم والإدلاء بأصواتهم في كل من "الزاوية المركز والزاوية الوسط والزاوية الغرب والزاوية الشمال وصبراتة وصرمان وبئر الغنم".
وجددت البعثة الأممية دعوتها للحكومة المُعيّنة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد إلى إزالة المعوقات والسماح بشكل عاجل بمواصلة الانتخابات في البلديات التي عُلّقت فيها العملية، كي يتسنى لجميع المواطنين الليبيين ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في تشكيل مجالسهم البلدية.
وشددت على أن إجراء الانتخابات يُمكّن من بناء الثقة ويحقق المساءلة بين المواطنين والقيادات المحلية.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، والنزاعات حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
