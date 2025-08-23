مصر تعلق على "خارطة الطريق" الأممية الجديدة لحل الأزمة الليبية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
16:33 GMT
27 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
مصر تعلق على "خارطة الطريق" الأممية الجديدة لحل الأزمة الليبية
مصر تعلق على "خارطة الطريق" الأممية الجديدة لحل الأزمة الليبية
مصر تعلق على "خارطة الطريق" الأممية الجديدة لحل الأزمة الليبية
سبوتنيك عربي
أعربت مصر، اليوم السبت، عن ترحيبها بإعلان هانا تيتيه، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، بشأن خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، خاصة ما "يتصل... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T10:23+0000
2025-08-23T10:23+0000
أخبار ليبيا اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101629/77/1016297776_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_e520c7cacc9027dcbeb0aa42f16e1f85.jpg
وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، على "أهمية الالتزام بهذا الإطار الزمني لضمان مصداقية المسار السياسي وتلبية تطلعات الشعب الليبي الشقيق في تحقيق الاستقرار والتنمية، عبر عملية انتخابية نزيهة تشمل الرئاسية والتشريعية بالتزامن مع توحيد المؤسسات الليبية في إطار حكومة جديدة وموحدة".كما جددت مصر، في البيان، "دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها".وأعلنت هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس الماضي، عن خارطة طريق جديدة تقود ليبيا نحو الانتخابات والمؤسسات الموحدة.وأوضحت أن المحاور الثلاثة في خارطة الطريق تشمل "إصلاحات تأسيسية وتشريعية مسبقة بما يُهيئ الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ذات مصداقية"، بالإضافة إلى "التفاوض على تشكيل حكومة جديدة موحدة قادرة على قيادة ليبيا بأكملها وتحظى بقبول وطني واسع وثقة شعبية".وتابعت تيتيه أن المحور الثالث هو "حوار وطني مهيكل وشامل للمساعدة في بناء توافق حول القضايا الآتية والمستعصية المتعلقة بالاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية والحكم الرشيد بما في ذلك القضايا الدستورية العالقة".وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20250820/ليبيا-أزمة-سياسية-مفتوحة-على-حوار-الداخل-وضغوط-الخارج-1103967628.html
https://sarabic.ae/20250819/المنظمة-الدولية-للهجرة-إعادة-14-ألف-مهاجر-إلى-ليبيا-خلال-2025-1103914656.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101629/77/1016297776_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_a0e0fff449a870ee7a0613ea51e631c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تعلق على "خارطة الطريق" الأممية الجديدة لحل الأزمة الليبية

10:23 GMT 23.08.2025
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
أعربت مصر، اليوم السبت، عن ترحيبها بإعلان هانا تيتيه، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، بشأن خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، خاصة ما "يتصل بتشكيل حكومة مؤقتة تتولى التحضير لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، خلال فترة زمنية تتراوح بين 12 و18 شهرا".
وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، على "أهمية الالتزام بهذا الإطار الزمني لضمان مصداقية المسار السياسي وتلبية تطلعات الشعب الليبي الشقيق في تحقيق الاستقرار والتنمية، عبر عملية انتخابية نزيهة تشمل الرئاسية والتشريعية بالتزامن مع توحيد المؤسسات الليبية في إطار حكومة جديدة وموحدة".
كما جددت مصر، في البيان، "دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها".
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
ليبيا.. أزمة سياسية مفتوحة على حوار الداخل وضغوط الخارج
20 أغسطس, 18:15 GMT
وأعلنت هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس الماضي، عن خارطة طريق جديدة تقود ليبيا نحو الانتخابات والمؤسسات الموحدة.

وقالت تيتيه، في بيان صحفي أول أمس الخميس: "قدمت اليوم لمجلس الأمن الدولي خارطة طريق تقود ليبيا نحو الانتخابات والمؤسسات الموحدة، والأهم من ذلك أنني أضعها بين أيديكم"، مضيفة أن "العملية صيغت استنادًا إلى مشاركة شعبية واسعة".

وأوضحت أن المحاور الثلاثة في خارطة الطريق تشمل "إصلاحات تأسيسية وتشريعية مسبقة بما يُهيئ الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ذات مصداقية"، بالإضافة إلى "التفاوض على تشكيل حكومة جديدة موحدة قادرة على قيادة ليبيا بأكملها وتحظى بقبول وطني واسع وثقة شعبية".
مهاجرين غير شرعيين يتجهون إلى أوروبا قبالة سواحل تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
المنظمة الدولية للهجرة: إعادة 14 ألف مهاجر إلى ليبيا خلال 2025
19 أغسطس, 11:03 GMT
وتابعت تيتيه أن المحور الثالث هو "حوار وطني مهيكل وشامل للمساعدة في بناء توافق حول القضايا الآتية والمستعصية المتعلقة بالاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية والحكم الرشيد بما في ذلك القضايا الدستورية العالقة".
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
