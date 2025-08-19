عربي
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف "الناتو" - عاجل
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
المنظمة الدولية للهجرة: إعادة 14 ألف مهاجر إلى ليبيا خلال 2025
المنظمة الدولية للهجرة: إعادة 14 ألف مهاجر إلى ليبيا خلال 2025
سبوتنيك عربي
أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، مشيرة إلى أن 90 في المئة من إجمالي المهاجرين غير... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم
إيطاليا
وقالت المنظمة إن نحو 14 ألفا مهاجر غير شرعي جرى اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، حسبما ذكرت "بوابة الوسط" الليبية، اليوم الثلاثاء.ولفتت المنظمة إلى أن بين هؤلاء نحو 12 ألف رجل و1295 امرأة و453 طفلا.وأوضحت المنظمة أنه تم تسجيل 370 وفاة وفقدان 300 مهاجر على مسار وسط المتوسط منذ بداية العام، جميعهم غادروا من السواحل الليبية، داعية المجتمع الدولي إلى فتح مزيد من القنوات القانونية للهجرة وتخصيص تمويل أكبر للمنظمات العاملة في هذا المجال.وفي وقت سابق، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تعزيز عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط وتنسيق أوروبي أوسع لدعم جهود خفر السواحل الإيطالي. وحذرت المفوضية من أن السياسات الحالية لا تساهم في حل الأزمة، مؤكدة أن وفيات المهاجرين في البحر مسؤولية الحكومات لا الأفراد، كما أعربت عن قلقها من خفض التمويل المخصص لمساعدة 122 مليون شخص نازح أو لاجئ حول العالم.
سبوتنيك عربي
المنظمة الدولية للهجرة: إعادة 14 ألف مهاجر إلى ليبيا خلال 2025

© AP Photoمهاجرين غير شرعيين يتجهون إلى أوروبا قبالة سواحل تونس
أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، مشيرة إلى أن 90 في المئة من إجمالي المهاجرين غير الشرعيين المتجهين نحو سواحل إيطاليا انطلقوا منها.
وقالت المنظمة إن نحو 14 ألفا مهاجر غير شرعي جرى اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، حسبما ذكرت "بوابة الوسط" الليبية، اليوم الثلاثاء.
ولفتت المنظمة إلى أن بين هؤلاء نحو 12 ألف رجل و1295 امرأة و453 طفلا.
الأمم المتحدة تحذر من زيادة المهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا
2 أغسطس, 15:31 GMT
2 أغسطس, 15:31 GMT
وأوضحت المنظمة أنه تم تسجيل 370 وفاة وفقدان 300 مهاجر على مسار وسط المتوسط منذ بداية العام، جميعهم غادروا من السواحل الليبية، داعية المجتمع الدولي إلى فتح مزيد من القنوات القانونية للهجرة وتخصيص تمويل أكبر للمنظمات العاملة في هذا المجال.
وفي وقت سابق، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تعزيز عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط وتنسيق أوروبي أوسع لدعم جهود خفر السواحل الإيطالي.
وحذرت المفوضية من أن السياسات الحالية لا تساهم في حل الأزمة، مؤكدة أن وفيات المهاجرين في البحر مسؤولية الحكومات لا الأفراد، كما أعربت عن قلقها من خفض التمويل المخصص لمساعدة 122 مليون شخص نازح أو لاجئ حول العالم.
