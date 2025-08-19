https://sarabic.ae/20250819/المنظمة-الدولية-للهجرة-إعادة-14-ألف-مهاجر-إلى-ليبيا-خلال-2025-1103914656.html
المنظمة الدولية للهجرة: إعادة 14 ألف مهاجر إلى ليبيا خلال 2025
المنظمة الدولية للهجرة: إعادة 14 ألف مهاجر إلى ليبيا خلال 2025
سبوتنيك عربي
أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، مشيرة إلى أن 90 في المئة من إجمالي المهاجرين غير... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T11:03+0000
2025-08-19T11:03+0000
2025-08-19T11:03+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم
إيطاليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/08/1092510720_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_62f6df21bc55842fc8ff8dd6f716c79e.jpg
وقالت المنظمة إن نحو 14 ألفا مهاجر غير شرعي جرى اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، حسبما ذكرت "بوابة الوسط" الليبية، اليوم الثلاثاء.ولفتت المنظمة إلى أن بين هؤلاء نحو 12 ألف رجل و1295 امرأة و453 طفلا.وأوضحت المنظمة أنه تم تسجيل 370 وفاة وفقدان 300 مهاجر على مسار وسط المتوسط منذ بداية العام، جميعهم غادروا من السواحل الليبية، داعية المجتمع الدولي إلى فتح مزيد من القنوات القانونية للهجرة وتخصيص تمويل أكبر للمنظمات العاملة في هذا المجال.وفي وقت سابق، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تعزيز عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط وتنسيق أوروبي أوسع لدعم جهود خفر السواحل الإيطالي. وحذرت المفوضية من أن السياسات الحالية لا تساهم في حل الأزمة، مؤكدة أن وفيات المهاجرين في البحر مسؤولية الحكومات لا الأفراد، كما أعربت عن قلقها من خفض التمويل المخصص لمساعدة 122 مليون شخص نازح أو لاجئ حول العالم.
https://sarabic.ae/20250802/الأمم-المتحدة-تحذر-من-زيادة-المهاجرين-إلى-أوروبا-عبر-ليبيا-1103305490.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/08/1092510720_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_24521e41b7da595da4891ed1d2f4a9ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, إيطاليا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, إيطاليا
المنظمة الدولية للهجرة: إعادة 14 ألف مهاجر إلى ليبيا خلال 2025
أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، مشيرة إلى أن 90 في المئة من إجمالي المهاجرين غير الشرعيين المتجهين نحو سواحل إيطاليا انطلقوا منها.
وقالت المنظمة إن نحو 14 ألفا مهاجر غير شرعي جرى اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، حسبما ذكرت
"بوابة الوسط" الليبية، اليوم الثلاثاء.
ولفتت المنظمة إلى أن بين هؤلاء نحو 12 ألف رجل و1295 امرأة و453 طفلا.
وأوضحت المنظمة أنه تم تسجيل 370 وفاة وفقدان 300 مهاجر على مسار وسط المتوسط منذ بداية العام، جميعهم غادروا من السواحل الليبية، داعية المجتمع الدولي إلى فتح مزيد من القنوات القانونية للهجرة وتخصيص تمويل أكبر للمنظمات العاملة في هذا المجال.
وفي وقت سابق، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين إلى تعزيز عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط وتنسيق أوروبي أوسع لدعم جهود خفر السواحل الإيطالي.
وحذرت المفوضية من أن السياسات الحالية لا تساهم في حل الأزمة، مؤكدة أن وفيات المهاجرين
في البحر مسؤولية الحكومات لا الأفراد، كما أعربت عن قلقها من خفض التمويل المخصص لمساعدة 122 مليون شخص نازح أو لاجئ حول العالم.