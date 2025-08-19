https://sarabic.ae/20250819/المنظمة-الدولية-للهجرة-إعادة-14-ألف-مهاجر-إلى-ليبيا-خلال-2025-1103914656.html

المنظمة الدولية للهجرة: إعادة 14 ألف مهاجر إلى ليبيا خلال 2025

المنظمة الدولية للهجرة: إعادة 14 ألف مهاجر إلى ليبيا خلال 2025

سبوتنيك عربي

أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، مشيرة إلى أن 90 في المئة من إجمالي المهاجرين غير... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-19T11:03+0000

2025-08-19T11:03+0000

2025-08-19T11:03+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار ليبيا اليوم

إيطاليا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/08/1092510720_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_62f6df21bc55842fc8ff8dd6f716c79e.jpg

وقالت المنظمة إن نحو 14 ألفا مهاجر غير شرعي جرى اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، حسبما ذكرت "بوابة الوسط" الليبية، اليوم الثلاثاء.ولفتت المنظمة إلى أن بين هؤلاء نحو 12 ألف رجل و1295 امرأة و453 طفلا.وأوضحت المنظمة أنه تم تسجيل 370 وفاة وفقدان 300 مهاجر على مسار وسط المتوسط منذ بداية العام، جميعهم غادروا من السواحل الليبية، داعية المجتمع الدولي إلى فتح مزيد من القنوات القانونية للهجرة وتخصيص تمويل أكبر للمنظمات العاملة في هذا المجال.وفي وقت سابق، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تعزيز عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط وتنسيق أوروبي أوسع لدعم جهود خفر السواحل الإيطالي. وحذرت المفوضية من أن السياسات الحالية لا تساهم في حل الأزمة، مؤكدة أن وفيات المهاجرين في البحر مسؤولية الحكومات لا الأفراد، كما أعربت عن قلقها من خفض التمويل المخصص لمساعدة 122 مليون شخص نازح أو لاجئ حول العالم.

https://sarabic.ae/20250802/الأمم-المتحدة-تحذر-من-زيادة-المهاجرين-إلى-أوروبا-عبر-ليبيا-1103305490.html

إيطاليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, إيطاليا