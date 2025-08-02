https://sarabic.ae/20250802/ليبيا-وتشاد-تناقشان-إعادة-فتح-الحدود-وتعزيز-التنسيق-الأمني-لمكافحة-الهجرة-والتهريب-1103304196.html
ليبيا وتشاد تناقشان إعادة فتح الحدود وتعزيز التنسيق الأمني لمكافحة الهجرة والتهريب
ليبيا وتشاد تناقشان إعادة فتح الحدود وتعزيز التنسيق الأمني لمكافحة الهجرة والتهريب
سبوتنيك عربي
قام رئيس أركان القوات البرية التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، صدام حفتر، بإجراء مباحثات رسمية في العاصمة التشادية أنجمينا مع الرئيس محمد إدريس ديبي،... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
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سبوتنيك - بنغازي. وأفاد مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي العقيد خليفة العبيدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "زيارة رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن صدام حفتر، إلى العاصمة التشادية أنجمينا، تأتي في إطار التنسيق الثنائي مع الجانب التشادي لتعزيز الأمن على الحدود المشتركة، وضمان استقرار المناطق الحدودية، بالإضافة إلى مناقشة كيفية إعادة فتح الحدود بين البلدين، إلى جانب بحث آفاق التعاون التجاري والعسكري، وعمليات التأمين المشترك للحدود". وأكد العبيدي على حرص القيادة العامة للجيش الوطني الليبي "على توطيد التعاون مع دول الجوار في هذا الملف الحساس".وأضاف العبيدي أن "اللقاء شهد مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ودعم جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة". يذكر أنه، في 25 أيار/مايو الماضي، زار وزير الدفاع التشادي إسحاق ماروا، مدينة بنغازي على رأس وفد رفيع المستوى وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات العسكرية والأمنية. يشار إلى أن الحدود البرية الليبية التشادية قد أغلقت في أذار/مارس 2019 بعدما أعلنت أنجمينا إغلاقها بسبب توترات أمنية.صدام حفتر يزور تشاد مبعوثا من القيادة العامة ويبحث مع ديبي التعاون الثنائي والأمن الإقليمي
https://sarabic.ae/20250630/خبراء-زيارة-المشير-حفتر-إلى-مصر-تعيد-رسم-التحالفات-وتؤكد-مركزية-الدور-المصري-في-ليبيا-1102216912.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار تشاد, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تشاد, تقارير سبوتنيك, حصري
ليبيا وتشاد تناقشان إعادة فتح الحدود وتعزيز التنسيق الأمني لمكافحة الهجرة والتهريب
حصري
قام رئيس أركان القوات البرية التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، صدام حفتر، بإجراء مباحثات رسمية في العاصمة التشادية أنجمينا مع الرئيس محمد إدريس ديبي، ركزت على إعادة فتح الحدود الليبية–التشادية، إضافة إلى تعزيز التعاون الأمني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتهريب عبر الحدود المشتركة.
سبوتنيك - بنغازي. وأفاد مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي العقيد خليفة العبيدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "زيارة رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن صدام حفتر، إلى العاصمة التشادية أنجمينا، تأتي في إطار التنسيق الثنائي مع الجانب التشادي لتعزيز الأمن على الحدود المشتركة، وضمان استقرار المناطق الحدودية، بالإضافة إلى مناقشة كيفية إعادة فتح الحدود بين البلدين، إلى جانب بحث آفاق التعاون التجاري والعسكري، وعمليات التأمين المشترك للحدود".
وأكد العبيدي على حرص القيادة العامة للجيش الوطني الليبي "على توطيد التعاون مع دول الجوار في هذا الملف الحساس".
الزيارة جاءت بناء على دعوة رسمية لرئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن صدام حفتر، حيث وصل أمس إلى العاصمة التشادية أنجمينا، بصفته مبعوثا من القائد العام للقوات المسلحة والتقى برئيس الجمهورية التشادية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، وذلك بالقصر الرئاسي.
وأضاف العبيدي أن "اللقاء شهد مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ودعم جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".
ووصل رئيس وحدات أركان القوات البرية التابعة للجيش الوطني الليبية الفريق ركن صدام حفتر، أمس الجمعة، إلى العاصمة التشادية أنجمينا وكان في استقباله وزير الدفاع التشادي إسحاق ماروا، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التشادية، الفريق أول أبوبكر عبدالكريم داوود، وسط مراسم استقبال رسمية.
يذكر أنه، في 25 أيار/مايو الماضي، زار وزير الدفاع التشادي إسحاق ماروا، مدينة بنغازي على رأس وفد رفيع المستوى وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات العسكرية والأمنية.
وأوضحت وكالة الأنباء الليبية حينئذ أن الزيارة تأتي استجابة لدعوة رسمية من الجانب الليبي، وأنها تمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ التعاون الأمني والعسكري بين ليبيا وتشاد، في ظل التحديات الإقليمية المشتركة، بما يعزز الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، ويخدم مصالح البلدين.
يشار إلى أن الحدود البرية الليبية التشادية قد أغلقت في أذار/مارس 2019 بعدما أعلنت أنجمينا إغلاقها بسبب توترات أمنية.