https://sarabic.ae/20250630/خبراء-زيارة-المشير-حفتر-إلى-مصر-تعيد-رسم-التحالفات-وتؤكد-مركزية-الدور-المصري-في-ليبيا-1102216912.html

خبراء: زيارة المشير حفتر إلى مصر تعيد رسم التحالفات وتؤكد مركزية الدور المصري في ليبيا

خبراء: زيارة المشير حفتر إلى مصر تعيد رسم التحالفات وتؤكد مركزية الدور المصري في ليبيا

سبوتنيك عربي

في سياق الجهود الإقليمية المستمرة لدعم مسار الاستقرار في ليبيا، أجرى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية،... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T14:43+0000

2025-06-30T14:43+0000

2025-06-30T14:43+0000

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وجاء اللقاء ليؤكد مجددًا على عمق العلاقات بين البلدين، وعلى الأهمية التي توليها القاهرة لاستقرار ليبيا، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، وتناول الجانبان خلال المحادثات ملفات أمنية وسياسية واقتصادية، أبرزها دعم وحدة المؤسسات الليبية، والتنسيق لإطلاق خارطة طريق سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، إلى جانب الإشادة بالدور، الذي يقوم به الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب.دلالات مهمةصرح المحلل السياسي الليبي عبد الله الديباني، بأن "دلالات توقيت زيارة المشير خليفة حفتر إلى مصر تأتي في سياق حساس، يتسم باستمرار الجمود بين مجلسي النواب والدولة بشأن القاعدة الدستورية والانتخابات".وأضاف: "كما تتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية المطالبة بتشكيل حكومة موحّدة ذات صلاحيات محدودة للإشراف على الانتخابات، وهي مقترحات تُطرح ضمن مبادرات أممية جديدة".وأردف المحلل السياسي الليبي أن "الزيارة جاءت أيضًا في ظل حالة من الاستنزاف السياسي والعسكري، التي تعيشها المنطقة الغربية، نتيجة التوترات المتكررة بين حكومة الوحدة الوطنية وبعض التشكيلات المسلحة".كما أشار إلى أن "المشير حفتر يسعى من خلالها للحصول على دعم سياسي وإقليمي يعزز موقعه في أي تسوية قادمة، ويؤكد مكانته كرقم صعب في المعادلة الليبية، خاصة في ظل تحركات منافسيه ومحاولات استبعاده من المشهد".وفي تعليقه على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن "استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"، أوضح الديباني أن "لهذا الموقف عدة أبعاد، منها البعد الأمني المباشر، بالنظر إلى الحدود الطويلة التي تربط ليبيا بمصر، والتي تُعد مصدر قلق دائم بالنسبة للقاهرة بسبب احتمالات تسلل عناصر إرهابية وتهريب السلاح".وتحدث الديباني، حول البعد الاقتصادي، قائلا: "يُمكن لاستقرار ليبيا أن يفتح المجال أمام العمالة والشركات المصرية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، والبعد الجيواستراتيجي، فليبيا تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر في مواجهة تمدد نفوذ قوى إقليمية، وخاصة تركيا، غرب البلاد. لذلك فإن موقف السيسي يعكس رؤية ثابتة تعتبر أن أي تهديد لاستقرار ليبيا ستكون له تداعيات مباشرة على الداخل المصري".وأشار الديباني إلى أن "مصر تدعم عدة مسارات متوازية في الملف الليبي، من أبرزها، دعم مسار توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، سواء تحت قيادة الجيش الوطني أو ضمن هيكل موحد يضمن وحدة القيادة العسكرية، وتشجيع حل سياسي "ليبي – ليبي" يقوم على دعم مجلس النواب باعتباره الجسم التشريعي المنتخب، والدفع نحو إجراء انتخابات بناءً على قاعدة دستورية يتفق عليها الليبيون أنفسهم، بالإضافة إلى رفض أي تدخلات عسكرية أجنبية، لا سيما الوجود التركي في الغرب الليبي".وعن نظرة الأطراف الليبية المختلفة لدعم مصر للجيش الوطني، أوضح أن طغالبية القوى والقبائل في الشرق والجنوب ترى هذا الدعم مشروعًا وضروريًا من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ومكافحة الإرهاب. أما في الغرب، فيُنظر إليه في الغالب كنوع من الانحياز السياسي والعسكري لطرف دون آخر، ويثير مخاوف من إعادة إنتاج السلطة العسكرية على حساب العملية السياسية".وأكد أن "الدعم المصري للجيش الوطني يمثل نقطة خلاف جوهرية بين الشرق والغرب، رغم وجود إدراك مشترك لدى مختلف الأطراف بأهمية مواجهة الإرهاب"، وأشار إلى أن "الخلاف لا يتعلق فقط بالموقف من الجيش، بل يشمل أيضًا طبيعة الدور المصري ذاته، حيث تراه بعض القوى عاملًا داعمًا للاستقرار، بينما تعتبره أخرى تدخلًا مباشرًا في الشأن الداخلي الليبي".دور محوريمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي إدريس احميد، إن "جمهورية مصر العربية تُعد دولة محورية ومهمة في المنطقة، وتلعب دورًا أساسيًا في حل الأزمة الليبية، نظرًا للروابط الجغرافية والاجتماعية والسياسية العميقة التي تجمع بين البلدين".وأشار احميد إلى أن "العلاقات الليبية المصرية هي علاقات تاريخية، شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وأن هناك تقاربًا وتطابقًا في العديد من المواقف السياسية بين البلدين، لا سيما ما يتعلق بالحفاظ على وحدة ليبيا ومكافحة التدخلات الأجنبية".وأوضح أن زيارة المشير خليفة حفتر إلى مصر، تأتي في إطار التشاور بين القيادتين، مؤكدًا أن "مصر تُولي اهتمامًا خاصًا بالملف الليبي، وتحمل العديد من الأفكار والمبادرات التي طرحتها في محافل دولية، من خلال علاقاتها مع القوى الكبرى، ما يعزز من أهمية هذه الزيارة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة".وبيّن أن "لقاء الرئيس السيسي مع المشير حفتر، باعتباره أحد الأطراف الفاعلة في العملية السياسية وممثلًا للقوات المسلحة الليبية، يعكس دعم مصر لمسار سياسي يحافظ على سيادة ليبيا واستقلالها، في مواجهة التدخلات الخارجية المتعددة. واعتبر أن الدور المصري هو دور إيجابي يخدم مصلحة البلدين، ويستند إلى نهج يقوم على الحوار والتوافق الوطني".ولفت إلى أن "مصر احتضنت على مدار السنوات الماضية عددًا من الحوارات الليبية الليبية، والتي شدّدت جميعها على ضرورة أن يكون الحل نابعًا من الداخل الليبي، الأمر الذي يعكس حرص القاهرة الدائم على استقرار ليبيا ووحدتها، وسعيها للوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف".وأكد احميد أن "دعوة الرئيس السيسي، للتنسيق والتشاور من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تأتي في وقت حرج، خاصة في ظل انشغال المجتمع الدولي بملفات أخرى، ما يتطلب من الدول المعنية بالشأن الليبي أن تكون حاضرة وفاعلة لإيجاد حل سياسي واقعي ومستدام".وأشار إلى أن "وجهة النظر المصرية، التي تحملها في لقاءاتها مع الدول الكبرى، تُعد ذات أهمية خاصة لجميع الأطراف الليبية، لما تتضمنه من رؤى استراتيجية متوازنة، تراعي مصالح البلدين وتدفع نحو تنسيق أمني وتعاون اقتصادي مشترك"، منوّهًا إلى أن "مصر تتمتع بتأثير فعّال على مواقف الدول الكبرى، ما قد يساهم في دفع المبادرات المصرية الخاصة بالأزمة الليبية نحو التنفيذ الفعلي".

https://sarabic.ae/20250630/السيسي-يستقبل-حفتر-ويؤكد-له-استقرار-ليبيا-جزء-من-أمن-مصر-القومي-1102210473.html

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