https://sarabic.ae/20250630/الرئيس-المصري-السلام-ممكن-إذا-خلصت-النوايا-والتطبيع-لا-ينجح-دون-قبول-الشعوب-1102203303.html

الرئيس المصري: السلام ممكن إذا خلصت النوايا والتطبيع لا ينجح دون قبول الشعوب

الرئيس المصري: السلام ممكن إذا خلصت النوايا والتطبيع لا ينجح دون قبول الشعوب

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، شكلت نقطة تحول تاريخية في استعادة الدولة وهويتها، ووضعت مصر على مسار بناء... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T08:37+0000

2025-06-30T08:37+0000

2025-06-30T08:37+0000

مصر

أخبار مصر الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102202/53/1022025354_0:0:5400:3038_1920x0_80_0_0_db77ff1499aa4c5105544b45fd300c81.jpg

وأشار في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، إلى أن "الدولة واصلت العمل رغم التحديات، فأسست بنية تحتية قوية، وحققت إنجازات متتالية تعكس إرادة الشعب المصري في النهوض بحياته ومستقبله".وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، دعا الرئيس المصري "أطراف النزاع والمجتمع الدولي إلى تحكيم صوت العقل، ووقف دوامة الحروب التي تعصف بالمنطقة من غزة إلى السودان واليمن وسوريا وليبيا"، مؤكدا أن السلام الحقيقي لا يفرض بالقوة ولا يبنى على التطبيع المرفوض من جانب الشعوب، وإنما على أسس العدل والإنصاف والتفاهم"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وفي ختام كلمته، وجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تحية وفاء لأرواح الشهداء، وأعرب عن تقديره لقوات المسلحة والشرطة، ولكل أجهزة الدولة، مؤكدا أن وعي الشعب المصري هو السند الحقيقي في مواجهة التحديات، وأن تخفيف الأعباء عن المواطنين يأتي على رأس أولويات الدولة.ويحتفل المصريون في هذا التاريخ من كل عام بذكرى ثورة 30 يونيو 2013، بعدما خرجوا إلى الشوارع وأطاحوا بحكم الإخوان المسلمين، والرئيس السابق محمد مرسي.يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد وصف "ثورة 30 يونيو بأنها لم تكن مجرد لحظة عابرة عبّر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلا، وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض".

https://sarabic.ae/20230630/السفارة-الروسية-في-القاهرة-ثورة-30-يونيو-حدث-جوهري-أثبت-للعالم-أجمع-أنه-لا-يمكن-كسر-إرادة-المصريين-1078633437.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي