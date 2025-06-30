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الرئيس المصري: السلام ممكن إذا خلصت النوايا والتطبيع لا ينجح دون قبول الشعوب
الرئيس المصري: السلام ممكن إذا خلصت النوايا والتطبيع لا ينجح دون قبول الشعوب
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، شكلت نقطة تحول تاريخية في استعادة الدولة وهويتها، ووضعت مصر على مسار بناء... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T08:37+0000
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وأشار في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، إلى أن "الدولة واصلت العمل رغم التحديات، فأسست بنية تحتية قوية، وحققت إنجازات متتالية تعكس إرادة الشعب المصري في النهوض بحياته ومستقبله".وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، دعا الرئيس المصري "أطراف النزاع والمجتمع الدولي إلى تحكيم صوت العقل، ووقف دوامة الحروب التي تعصف بالمنطقة من غزة إلى السودان واليمن وسوريا وليبيا"، مؤكدا أن السلام الحقيقي لا يفرض بالقوة ولا يبنى على التطبيع المرفوض من جانب الشعوب، وإنما على أسس العدل والإنصاف والتفاهم"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وفي ختام كلمته، وجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تحية وفاء لأرواح الشهداء، وأعرب عن تقديره لقوات المسلحة والشرطة، ولكل أجهزة الدولة، مؤكدا أن وعي الشعب المصري هو السند الحقيقي في مواجهة التحديات، وأن تخفيف الأعباء عن المواطنين يأتي على رأس أولويات الدولة.ويحتفل المصريون في هذا التاريخ من كل عام بذكرى ثورة 30 يونيو 2013، بعدما خرجوا إلى الشوارع وأطاحوا بحكم الإخوان المسلمين، والرئيس السابق محمد مرسي.يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد وصف "ثورة 30 يونيو بأنها لم تكن مجرد لحظة عابرة عبّر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلا، وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض".
https://sarabic.ae/20230630/السفارة-الروسية-في-القاهرة-ثورة-30-يونيو-حدث-جوهري-أثبت-للعالم-أجمع-أنه-لا-يمكن-كسر-إرادة-المصريين-1078633437.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئيس المصري: السلام ممكن إذا خلصت النوايا والتطبيع لا ينجح دون قبول الشعوب

08:37 GMT 30.06.2025
© AP Photo / Mulugeta Ayeneرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي
© AP Photo / Mulugeta Ayene
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، شكلت نقطة تحول تاريخية في استعادة الدولة وهويتها، ووضعت مصر على مسار بناء الجمهورية الجديدة، مشددا على أن طريق التنمية لم يكن سهلا، بل كتب بدماء الشهداء وبسواعد المصريين.
وأشار في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، إلى أن "الدولة واصلت العمل رغم التحديات، فأسست بنية تحتية قوية، وحققت إنجازات متتالية تعكس إرادة الشعب المصري في النهوض بحياته ومستقبله".
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، دعا الرئيس المصري "أطراف النزاع والمجتمع الدولي إلى تحكيم صوت العقل، ووقف دوامة الحروب التي تعصف بالمنطقة من غزة إلى السودان واليمن وسوريا وليبيا"، مؤكدا أن السلام الحقيقي لا يفرض بالقوة ولا يبنى على التطبيع المرفوض من جانب الشعوب، وإنما على أسس العدل والإنصاف والتفاهم"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
كما شدد السيسي على أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط"، مستلهما من "تجربة السلام المصري الإسرائيلي في السبعينيات التي تمت بوساطة أمريكية دليلا على إمكانية تحقيق السلام إذا خلصت النوايا"، وفق قوله.
وفي ختام كلمته، وجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تحية وفاء لأرواح الشهداء، وأعرب عن تقديره لقوات المسلحة والشرطة، ولكل أجهزة الدولة، مؤكدا أن وعي الشعب المصري هو السند الحقيقي في مواجهة التحديات، وأن تخفيف الأعباء عن المواطنين يأتي على رأس أولويات الدولة.
السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
السفارة الروسية في القاهرة: ثورة 30 يونيو حدث جوهري أثبت للعالم أجمع أنه لا يمكن كسر إرادة المصريين
30 يونيو 2023, 15:39 GMT
ويحتفل المصريون في هذا التاريخ من كل عام بذكرى ثورة 30 يونيو 2013، بعدما خرجوا إلى الشوارع وأطاحوا بحكم الإخوان المسلمين، والرئيس السابق محمد مرسي.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد وصف "ثورة 30 يونيو بأنها لم تكن مجرد لحظة عابرة عبّر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلا، وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض".
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