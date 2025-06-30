https://sarabic.ae/20250630/السيسي-يستقبل-حفتر-ويؤكد-له-استقرار-ليبيا-جزء-من-أمن-مصر-القومي-1102210473.html

السيسي يستقبل حفتر ويؤكد له: استقرار ليبيا جزء من أمن مصر القومي

السيسي يستقبل حفتر ويؤكد له: استقرار ليبيا جزء من أمن مصر القومي

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في مدينة العلمين، القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بحضور عدد من القادة الليبيين... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T12:23+0000

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وأكد السيسي خلال اللقاء على خصوصية العلاقات بين مصر وليبيا، مشددا على أن استقرار ليبيا جزء من الأمن القومي المصري، وأكد دعم مصر لجهود الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ودعم المسار التنموي فيها.كما جدد الرئيس المصري حرص بلاده على دعم المؤسسات الوطنية الليبية، والدعوة لوضع خارطة طريق سياسية تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، مع ضرورة إنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وأشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بدور الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب، فيما عبّر القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، عن تقديره للدور المصري في دعم ليبيا، مثمنًا نقل الخبرات التنموية والاستفادة من الشركات المصرية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

https://sarabic.ae/20250531/مصر-وتونس-والجزائر-تؤكد-ضرورة-الإسراع-في-التوصل-إلى-حل-لأزمة-ليبيا-وإنهاء-حالة-الانقسام-السياسي-1101161942.html

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