https://sarabic.ae/20250802/الأمم-المتحدة-تحذر-من-زيادة-المهاجرين-إلى-أوروبا-عبر-ليبيا-1103305490.html
الأمم المتحدة تحذر من زيادة المهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة المهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا
سبوتنيك عربي
حذر فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، من زيادة أعداد المهاجرين المنطلقين من ليبيا وشمال أفريقيا باتجاه أوروبا بسبب النقص الشديد في... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T15:31+0000
2025-08-02T15:31+0000
2025-08-02T15:31+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103596/14/1035961462_0:409:3924:2616_1920x0_80_0_0_4262cf442884f52f10ca27ba3b87647c.jpg
وذكرت بوابة الوسط، مساء اليوم الخميس، أن التخفيضات التي وصفها بالكارثية في ميزانية المفوضية الدولية تدفع بالفعل آلاف المهاجرين للتحرك ناحية أوروبا.ودعا فيليبو غراندي، العواصم الأوروبية إلى تمويل منشآت اللجوء المقامة حاليا في أفريقيا بدلا من العمل على إنشاء أنظمة جديدة، مضيفا وجود أدلة متنامية على أن آلاف اللاجئين السودانيين يتحركون الآن شمالا ناحية ليبيا، ومنها إلى أوروبا، بدلا من البقاء داخل السودان أو تشاد المجاورتين.وشدد غراندي على أن "تخفيضات الميزانية المفروضة على الوكالة الأممية من قِبل المانحين كارثية من حيث كيف يمكنك إدارة تلك التدفقات، وتجاهل التطورات في البلدان الأفريقية خطأ استراتيجي كبير". ويشار إلى أن ميزانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شهدت انخفاضا حادا، بعد أن خفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمويل بلاده من ملياري دولار إلى نحو 390 مليون دولار هذا العام. وبالمثل، خفضت دول أوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا، دعمها للوكالة الأممية مما فاقم الأزمة، وهو ما دفع الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى تسريح ثلث موظفيها، وأوقفت برامج بـ1.4 مليار دولار.وتُعد ليبيا إحدى أهم نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى أوروبا، ما جعلها في قلب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضبط الهجرة وإدارتها.في هذا السياق، برزت تقارير تشير إلى تحركات بعض المنظمات الدولية نحو تنفيذ برامج لإدماج المهاجرين، تشمل توطين الآلاف منهم داخل ليبيا، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الليبية.
https://sarabic.ae/20250802/ليبيا-وتشاد-تناقشان-إعادة-فتح-الحدود-وتعزيز-التنسيق-الأمني-لمكافحة-الهجرة-والتهريب-1103304196.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103596/14/1035961462_0:0:3488:2616_1920x0_80_0_0_65cf3c29ff21566fca3ee736b6270130.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فرنسا
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فرنسا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة المهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا
حذر فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، من زيادة أعداد المهاجرين المنطلقين من ليبيا وشمال أفريقيا باتجاه أوروبا بسبب النقص الشديد في التمويل المخصص لوكالته.
وذكرت بوابة
الوسط، مساء اليوم الخميس، أن التخفيضات التي وصفها بالكارثية في ميزانية المفوضية الدولية تدفع بالفعل آلاف المهاجرين للتحرك ناحية أوروبا.
ودعا فيليبو غراندي، العواصم الأوروبية إلى تمويل منشآت اللجوء المقامة حاليا في أفريقيا بدلا من العمل على إنشاء أنظمة جديدة، مضيفا وجود أدلة متنامية على أن آلاف اللاجئين السودانيين
يتحركون الآن شمالا ناحية ليبيا، ومنها إلى أوروبا، بدلا من البقاء داخل السودان أو تشاد المجاورتين.
وشدد غراندي على أن "تخفيضات الميزانية المفروضة على الوكالة الأممية من قِبل المانحين كارثية من حيث كيف يمكنك إدارة تلك التدفقات، وتجاهل التطورات في البلدان الأفريقية خطأ استراتيجي كبير".
ويشار إلى أن ميزانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شهدت انخفاضا حادا، بعد أن خفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمويل بلاده من ملياري دولار إلى نحو 390 مليون دولار هذا العام.
وبالمثل، خفضت دول أوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا، دعمها للوكالة الأممية مما فاقم الأزمة، وهو ما دفع الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى تسريح ثلث موظفيها، وأوقفت برامج بـ1.4 مليار دولار.
وتُعد ليبيا إحدى أهم نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى أوروبا
، ما جعلها في قلب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضبط الهجرة وإدارتها.
في هذا السياق، برزت تقارير تشير إلى تحركات بعض المنظمات الدولية نحو تنفيذ برامج لإدماج المهاجرين، تشمل توطين الآلاف منهم داخل ليبيا، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الليبية.