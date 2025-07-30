https://sarabic.ae/20250730/مصر-تعلق-على-غرق-عدد-من-مواطنيها-قبالة-سواحل-ليبيا-1103203292.html

مصر تعلق على غرق عدد من مواطنيها قبالة سواحل ليبيا

مصر تعلق على غرق عدد من مواطنيها قبالة سواحل ليبيا

سبوتنيك عربي

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة مصرع 13 مصريا، اليوم الأربعاء، في غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل ليبيا. 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T18:17+0000

2025-07-30T18:17+0000

2025-07-30T18:17+0000

أخبار ليبيا اليوم

مصر

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103596/14/1035961462_0:409:3924:2616_1920x0_80_0_0_4262cf442884f52f10ca27ba3b87647c.jpg

وأفادت المنظمة، مساء اليوم الأربعاء، بغرق القارب الذي يقل مهاجرين قبالة سواحل مدينة طبرق شرقي ليبيا، كانوا في طريقهم لليونان، وغالبيتهم مصريون من محافظة المنيا جنوبي البلاد.وأكد مصدر أمني بفرع إدارة أمن السواحل التابع للقيادة العامة في طبرق الليبية انتشال 15 جثمانا بينهم 13 مصريا، وتم نقل 7 جثامين لأسرهم في مصر، فيما تم إنقاذ 8 مصريين آخرين.وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، قيامها بالتنسيق مع السلطات في دولة ليبيا لمتابعة الحادث هناك.وأوضحت أن القنصلية المصرية في مدينة بنغازي قامت بإيفاد وفد مصري إلى مدينة طبرق، لمتابعة التنسيق مع الجهات الليبية المعنية للوقوف على أوضاع المصريين الذين كانوا على متن القارب.وناشدت وزارة الخارجية المصرية جميع المواطنين المصريين، بالامتناع عن سلوك طرق الهجرة غير الشرعية لما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وتعرّضهم للاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر.وشددت الخارجية في بيانها على التزامها بمواصلة جهودها لتوفير البدائل الآمنة والفرص المشروعة للشباب.

https://sarabic.ae/20231212/وزيرا-داخلية-ليبيا-وتونس-يتفقان-على-التعاون-في-تأمين-الحدود-ضد-الهجرة-غير-الشرعية-1084023808.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, مصر, العالم العربي, الأخبار