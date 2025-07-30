https://sarabic.ae/20250730/مصر-تعلق-على-غرق-عدد-من-مواطنيها-قبالة-سواحل-ليبيا-1103203292.html
مصر تعلق على غرق عدد من مواطنيها قبالة سواحل ليبيا
مصر تعلق على غرق عدد من مواطنيها قبالة سواحل ليبيا
سبوتنيك عربي
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة مصرع 13 مصريا، اليوم الأربعاء، في غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل ليبيا. 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T18:17+0000
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وأفادت المنظمة، مساء اليوم الأربعاء، بغرق القارب الذي يقل مهاجرين قبالة سواحل مدينة طبرق شرقي ليبيا، كانوا في طريقهم لليونان، وغالبيتهم مصريون من محافظة المنيا جنوبي البلاد.وأكد مصدر أمني بفرع إدارة أمن السواحل التابع للقيادة العامة في طبرق الليبية انتشال 15 جثمانا بينهم 13 مصريا، وتم نقل 7 جثامين لأسرهم في مصر، فيما تم إنقاذ 8 مصريين آخرين.وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، قيامها بالتنسيق مع السلطات في دولة ليبيا لمتابعة الحادث هناك.وأوضحت أن القنصلية المصرية في مدينة بنغازي قامت بإيفاد وفد مصري إلى مدينة طبرق، لمتابعة التنسيق مع الجهات الليبية المعنية للوقوف على أوضاع المصريين الذين كانوا على متن القارب.وناشدت وزارة الخارجية المصرية جميع المواطنين المصريين، بالامتناع عن سلوك طرق الهجرة غير الشرعية لما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وتعرّضهم للاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر.وشددت الخارجية في بيانها على التزامها بمواصلة جهودها لتوفير البدائل الآمنة والفرص المشروعة للشباب.
https://sarabic.ae/20231212/وزيرا-داخلية-ليبيا-وتونس-يتفقان-على-التعاون-في-تأمين-الحدود-ضد-الهجرة-غير-الشرعية-1084023808.html
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أخبار ليبيا اليوم, مصر, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, مصر, العالم العربي, الأخبار
مصر تعلق على غرق عدد من مواطنيها قبالة سواحل ليبيا
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة مصرع 13 مصريا، اليوم الأربعاء، في غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل ليبيا.
وأفادت المنظمة، مساء اليوم الأربعاء، بغرق القارب الذي يقل مهاجرين قبالة سواحل مدينة طبرق شرقي ليبيا، كانوا في طريقهم لليونان، وغالبيتهم مصريون من محافظة المنيا جنوبي البلاد.
وأكد مصدر أمني بفرع إدارة أمن السواحل التابع للقيادة العامة في طبرق الليبية انتشال 15 جثمانا بينهم 13 مصريا، وتم نقل 7 جثامين لأسرهم في مصر، فيما تم إنقاذ 8 مصريين آخرين.
12 ديسمبر 2023, 19:52 GMT
وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، قيامها بالتنسيق مع السلطات في دولة ليبيا لمتابعة الحادث هناك.
وأوضحت أن القنصلية المصرية في مدينة بنغازي قامت بإيفاد وفد مصري إلى مدينة طبرق، لمتابعة التنسيق مع الجهات الليبية
المعنية للوقوف على أوضاع المصريين الذين كانوا على متن القارب.
وأسفرت الجهود المصرية عن التعرف على عدد من الجثامين واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها إلى المنفذ الحدودي البري بعد التعرف عليها من قبل ذويهم في مصر مع سرعة إنهاء إجراءات عودة الناجين إلى مصر.
وناشدت وزارة الخارجية المصرية
جميع المواطنين المصريين، بالامتناع عن سلوك طرق الهجرة غير الشرعية لما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وتعرّضهم للاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر.
وشددت الخارجية في بيانها على التزامها بمواصلة جهودها لتوفير البدائل الآمنة والفرص المشروعة للشباب.