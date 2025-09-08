السفير الروسي لدى ليبيا ورئيسة البعثة الأممية يناقشان خارطة الطريق والتوترات في طرابلس

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
2025-09-08T11:05+0000
2025-09-08T11:05+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104620422_0:214:1281:934_1920x0_80_0_0_acfd1830b31d82d01ca839dd8d3ea52b.jpg
وخلال هذا الحوار المعمق، ناقش الطرفان الوضع الأمني الراهن في العاصمة الليبية ومحيطها، ونتائج عمل فرق العمل المشكلة لدعم القرارات المتخذة في إطار عملية برلين، حسب بيان وصل "سبوتنيك" على نسخة منه.كما تناول اللقاء بشكل منفصل موضوع دفع العملية السياسية في البلاد وخارطة الطريق للتسوية الليبية التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة.وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس حالة من التوتر المصحوب بالتحشيدات العسكرية، ما يزيد من قلق المواطنين ويطرح تساؤلات حول مآلات الاستقرار السياسي والأمني في المرحلة المقبلة.
الأخبار
تابعنا عبر
شهد، اليوم الاثنين، اجتماع بين السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه.
وخلال هذا الحوار المعمق، ناقش الطرفان الوضع الأمني الراهن في العاصمة الليبية ومحيطها، ونتائج عمل فرق العمل المشكلة لدعم القرارات المتخذة في إطار عملية برلين، حسب بيان وصل "سبوتنيك" على نسخة منه.
القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
سفير روسيا لدى ليبيا يبحث مع حفتر تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الليبية
17 نوفمبر 2024, 18:28 GMT
كما تناول اللقاء بشكل منفصل موضوع دفع العملية السياسية في البلاد وخارطة الطريق للتسوية الليبية التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس حالة من التوتر المصحوب بالتحشيدات العسكرية، ما يزيد من قلق المواطنين ويطرح تساؤلات حول مآلات الاستقرار السياسي والأمني في المرحلة المقبلة.
