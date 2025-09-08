https://sarabic.ae/20250908/السفير-الروسي-لدى-ليبيا-ورئيسة-البعثة-الأممية-يناقشان-خارطة-الطريق-والتوترات-في-طرابلس-1104620346.html
السفير الروسي لدى ليبيا ورئيسة البعثة الأممية يناقشان خارطة الطريق والتوترات في طرابلس
السفير الروسي لدى ليبيا ورئيسة البعثة الأممية يناقشان خارطة الطريق والتوترات في طرابلس
سبوتنيك عربي
شهد، اليوم الاثنين، اجتماع بين السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T11:05+0000
2025-09-08T11:05+0000
2025-09-08T11:05+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104620422_0:214:1281:934_1920x0_80_0_0_acfd1830b31d82d01ca839dd8d3ea52b.jpg
وخلال هذا الحوار المعمق، ناقش الطرفان الوضع الأمني الراهن في العاصمة الليبية ومحيطها، ونتائج عمل فرق العمل المشكلة لدعم القرارات المتخذة في إطار عملية برلين، حسب بيان وصل "سبوتنيك" على نسخة منه.كما تناول اللقاء بشكل منفصل موضوع دفع العملية السياسية في البلاد وخارطة الطريق للتسوية الليبية التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة.وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس حالة من التوتر المصحوب بالتحشيدات العسكرية، ما يزيد من قلق المواطنين ويطرح تساؤلات حول مآلات الاستقرار السياسي والأمني في المرحلة المقبلة.
https://sarabic.ae/20241117/سفير-روسيا-لدى-ليبيا-يبحث-مع-حفتر-تمهيد-الطريق-لإجراء-الانتخابات-الليبية-1094883148.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104620422_0:94:1281:1054_1920x0_80_0_0_4258235eef4ab3b4a697f6096f4d151e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, روسيا, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, روسيا, منظمة الأمم المتحدة
السفير الروسي لدى ليبيا ورئيسة البعثة الأممية يناقشان خارطة الطريق والتوترات في طرابلس
شهد، اليوم الاثنين، اجتماع بين السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه.
وخلال هذا الحوار المعمق، ناقش الطرفان الوضع الأمني الراهن في العاصمة الليبية ومحيطها، ونتائج عمل فرق العمل المشكلة لدعم القرارات المتخذة في إطار عملية برلين، حسب بيان وصل "سبوتنيك
" على نسخة منه.
17 نوفمبر 2024, 18:28 GMT
كما تناول اللقاء بشكل منفصل موضوع دفع العملية السياسية في البلاد وخارطة الطريق للتسوية الليبية
التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس حالة من التوتر المصحوب بالتحشيدات العسكرية، ما يزيد من قلق المواطنين ويطرح تساؤلات حول مآلات الاستقرار السياسي والأمني في المرحلة المقبلة.