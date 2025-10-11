https://sarabic.ae/20251011/عراقجي-إيران-لا-ترى-أي-سبب-لاستئناف-الحوار-مع-الـترويكا-بشأن-برنامجها-النووي-1105885621.html

عراقجي: إيران لا ترى أي سبب لاستئناف الحوار مع الـ"ترويكا" بشأن برنامجها النووي

عراقجي: إيران لا ترى أي سبب لاستئناف الحوار مع الـ"ترويكا" بشأن برنامجها النووي

ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "السلطات الإيرانية لا ترى أي مبرر لاستئناف المفاوضات مع دول الـ"الترويكا" (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا) بشأن...

وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني: "لا ترى إيران أي مبرر لاستئناف المفاوضات مع دول الـ"ترويكا"، وتبني علاقاتها على أساس المصالح الوطنية والسياسات المستقلة فحسب".وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وفي أعقاب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، ما أدى إلى إعادة فرض قيود مجلس الأمن في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.

