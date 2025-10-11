https://sarabic.ae/20251011/عراقجي-إيران-لا-ترى-أي-سبب-لاستئناف-الحوار-مع-الـترويكا-بشأن-برنامجها-النووي-1105885621.html
عراقجي: إيران لا ترى أي سبب لاستئناف الحوار مع الـ"ترويكا" بشأن برنامجها النووي
عراقجي: إيران لا ترى أي سبب لاستئناف الحوار مع الـ"ترويكا" بشأن برنامجها النووي
ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "السلطات الإيرانية لا ترى أي مبرر لاستئناف المفاوضات مع دول الـ"الترويكا" (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا) بشأن... 11.10.2025, سبوتنيك عربي
العالم
إيران
وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني: "لا ترى إيران أي مبرر لاستئناف المفاوضات مع دول الـ"ترويكا"، وتبني علاقاتها على أساس المصالح الوطنية والسياسات المستقلة فحسب".وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وفي أعقاب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، ما أدى إلى إعادة فرض قيود مجلس الأمن في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.
إيران
الأخبار
العالم, إيران
عراقجي: إيران لا ترى أي سبب لاستئناف الحوار مع الـ"ترويكا" بشأن برنامجها النووي
ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "السلطات الإيرانية لا ترى أي مبرر لاستئناف المفاوضات مع دول الـ"الترويكا" (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا) بشأن الملف النووي الإيراني، في ظل إعادة فرض العقوبات على طهران"، على حد قوله.
وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني: "لا ترى إيران أي مبرر لاستئناف المفاوضات مع دول الـ"ترويكا"، وتبني علاقاتها على أساس المصالح الوطنية والسياسات المستقلة فحسب".
وأعلنت دول الـ"ترويكا" الأوروبية، يوم أمس الجمعة، استعدادها لاستئناف المفاوضات مع طهران وواشنطن، بشأن برنامج إيران النووي.
وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "يُشكل البرنامج النووي الإيراني تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين. نحن عازمون على استئناف المفاوضات مع إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم وقابل للتحقق، يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالقيود الجديدة".
وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وفي أعقاب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، ما أدى إلى إعادة فرض قيود مجلس الأمن في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.