الحرس الثوري: سنوقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز إذا منعت إيران من تصدير نفطها
الحرس الثوري: سنوقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز إذا منعت إيران من تصدير نفطها
الحرس الثوري: سنوقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز إذا منعت إيران من تصدير نفطها
سبوتنيك عربي
قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن مضيق هرمز منطقة استراتيجية تحمل أهمية كبيرة للاقتصاد الدولي، مؤكدا حرص بلاده على... 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T05:18+0000
2025-10-11T05:18+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/16/1048432967_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_47a42e8a950cce098bbd9d1814dd740a.jpg
وأوضح تنكسيري، في تصريحات له، أن إيران "ليست بصدد القيام بأي عمل يمس أمن المضيق"، محذرا من أنه "إذا مُنعت إيران من تصدير نفطها فلا يمكن أن يُتوقع أن تستمر عملية صادرات النفط عبر مضيق هرمز لأن ذلك ليس منطقياً".وأكد أن "إيران أصبحت قادرة على تصدير الصواريخ إلى دول أخرى"، مضيفا أنه "في حال منعت إيران من تصدير نفطها سيتخذ المستوى السياسي في البلاد قراراً محدداً للتعامل مع الأمر ونحن سننفذه".وكان الحرس الثوري الإيراني حذر من أن إغلاق مضيق هرمز قرار محتمل، في حال حُرمت طهران من حقوقها، مشدد على أن الخليج "هو بيت إيران ودول الجوار، ولن يُسمح للقوى الأجنبية بتهديد أمنه".وكشف الحرس الثوري الإيراني في الآونة الأخيرة عن سفينة حربية تابعة للقوات البحرية في بندر عباس، مؤكدا أنها قادرة على إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن.ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فإن سفينة "الشهيد رئيسي علي ديلفاري" القتالية، تبلغ سرعتها 110 عقدة، وتتمتع بالقدرة على إطلاق صواريخ بمدى 750 كيلومترا، مشيرة إلى أنه تم إسدال الستار عنها عن طريق القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوات البحرية الأدميرال علي رضا تنكسيري.كما أعلن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، بعدها، أنه سيتم الكشف عن صواريخ فرط صوتية تم تصميمها وإنتاجها بطريقة ذكية مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، خلال العام الإيراني المقبل.
https://sarabic.ae/20250714/لجنة-الأمن-القومي-في-البرلمان-الإيراني-اكتمال-الإجراءات-العسكرية-المتعلقة-بمضيق-هرمز-1102681271.html
https://sarabic.ae/20250623/الاتحاد-الأوروبي-إغلاق-إيران-مضيق-هرمز-سيكون-خطيرا-للغاية-وقد-نعيد-فرض-العقوبات-عليها-1101950803.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/16/1048432967_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_020b112a3462811a19b7886527184a0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري: سنوقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز إذا منعت إيران من تصدير نفطها

05:18 GMT 11.10.2025
© AP Photo / Indra Beaufortسفينة صواريخ وغواصة حاملة للصواريخ الموجهة تابعة للأسطول الأمريكي في مضيق هرمز
سفينة صواريخ وغواصة حاملة للصواريخ الموجهة تابعة للأسطول الأمريكي في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Indra Beaufort
تابعنا عبر
قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن مضيق هرمز منطقة استراتيجية تحمل أهمية كبيرة للاقتصاد الدولي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أمنه.
وأوضح تنكسيري، في تصريحات له، أن إيران "ليست بصدد القيام بأي عمل يمس أمن المضيق"، محذرا من أنه "إذا مُنعت إيران من تصدير نفطها فلا يمكن أن يُتوقع أن تستمر عملية صادرات النفط عبر مضيق هرمز لأن ذلك ليس منطقياً".
وأكد أن "إيران أصبحت قادرة على تصدير الصواريخ إلى دول أخرى"، مضيفا أنه "في حال منعت إيران من تصدير نفطها سيتخذ المستوى السياسي في البلاد قراراً محدداً للتعامل مع الأمر ونحن سننفذه".
السفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: اكتمال الإجراءات العسكرية المتعلقة بمضيق هرمز
14 يوليو, 15:38 GMT
واعتبر العميد تنكسيري، أن "وجود بعض الدول في المنطقة مزعزع للأمن"، قائلا: "هذه الدول 'تختلق الأعداء' لتبرير استمرار وجودها".
وكان الحرس الثوري الإيراني حذر من أن إغلاق مضيق هرمز قرار محتمل، في حال حُرمت طهران من حقوقها، مشدد على أن الخليج "هو بيت إيران ودول الجوار، ولن يُسمح للقوى الأجنبية بتهديد أمنه".
وكشف الحرس الثوري الإيراني في الآونة الأخيرة عن سفينة حربية تابعة للقوات البحرية في بندر عباس، مؤكدا أنها قادرة على إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن.
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
الاتحاد الأوروبي: إغلاق إيران مضيق هرمز سيكون خطيرا للغاية وقد نعيد فرض العقوبات عليها
23 يونيو, 08:45 GMT
ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فإن سفينة "الشهيد رئيسي علي ديلفاري" القتالية، تبلغ سرعتها 110 عقدة، وتتمتع بالقدرة على إطلاق صواريخ بمدى 750 كيلومترا، مشيرة إلى أنه تم إسدال الستار عنها عن طريق القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوات البحرية الأدميرال علي رضا تنكسيري.
كما أعلن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، بعدها، أنه سيتم الكشف عن صواريخ فرط صوتية تم تصميمها وإنتاجها بطريقة ذكية مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، خلال العام الإيراني المقبل.
