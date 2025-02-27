https://sarabic.ae/20250227/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-سفينة-حربية-فائقة-السرعة-قادرة-على-إطلاق-صواريخ-كروز-فيديو-1098216260.html

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن سفينة حربية فائقة السرعة قادرة على إطلاق صواريخ كروز... فيديو

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن سفينة حربية فائقة السرعة قادرة على إطلاق صواريخ كروز... فيديو

سبوتنيك عربي

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن سفينة حربية تابعة للقوات البحرية في بندر عباس، مؤكدا أنها قادرة على إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن. 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T06:45+0000

2025-02-27T06:45+0000

2025-02-27T06:45+0000

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ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فإن سفينة "الشهيد رئيسي علي ديلفاري" القتالية، تبلغ سرعتها 110 عقدة، وتتمتع بالقدرة على إطلاق صواريخ بمدى 750 كيلومترا، مشيرة إلى أنه تم إسدال الستار عنها عن طريق القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوات البحرية الأدميرال علي رضا تنكسيري. وقال اللواء حسين سلامي، خلال المراسم: "نحن أمة تسعى لإحياء الحضارة في هذه الأرض على أساس تعاليم الإسلام، ومن أجل البقاء في عالم اليوم المهدد فإننا نتحرك من منطلق القوة حتى يقبل العالم منطقنا".وأكد سلامي، تطوير الأسلحة والمعدات الدفاعية في البحر، وقال: "البحر هو معركة النقاط مقابل النقاط، واليوم قمنا بزيادة قدراتنا في البحر".من جهته، قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن سفينة "الشهيد رئيسي علي ديلفاري" قادرة على السفر لمسافة 5000 ميل بحري، من هنا إلى سريلانكا والعودة".وأعلن التلفزيون الإيراني، الشهر الماضي، عن إزاحة بحرية الحرس الثوري الستار عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض في سواحل إيران الجنوبية.ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، عن التلفزيون الايراني إعلانه إزاحة بحرية حرس الثورة الستار عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض، ضمن الكشف عن الإنجازات الدفاعية لإيران.وأشارت إلى أن البحرية التابعة للحرس الثوري قد كشفت، في وقت سابق، عن أجزاء من قاعدة استراتيجية لها في أعماق الأرض.ولفتت إلى أن القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، قام بزيارة واحدة من المدن العائمة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، حيث رافقه قائد تلك القوة في الزيارة.وفي السياق ذاته، أزاح سكرتير الإشراف القيادي في الحرس الثوري الايراني، العميد حمید بزم شاهي، الستار عن منظومات صاروخية ودفاعية جديدة في إطار معرض "مالك الأشتر" الذي سيقام يوم الاثنين المقبل في البلاد.وأوضح العميد شاهي، في مؤتمر صحفي، أن تحصینات الحرس الثوری للحفاظ على المقدرات، سيزاح الستار عنها في إطار المعرض، مشيرا إلى أن "المعرض سيشمل عرض القوارب الدورية والقنالية للحرس لأول مرة، بهيكل مصنوع من الألمنيوم، فضلا عن الانجازات بمجال الذكاء الصناعي والكمومية".وتابع العميد بزم شاهي: "أنشطة الحرس ستعرض في قسمين، الأول في إطار الدفاع عن نظام الجمهورية الاسلامية، والثاني يخص اقتدار البلاد ومواجهة العدو، وتقديم الخدمات للناس"، حسبما ذكرته وكالة أنباء "فارس".وأضاف أن "الحرس الثوري على مدى السنوات الأخيرة قام بإنشاء 525 كلم من سكك الحديد، و64 كلم من مترو الأنفاق، و76 كلم من الطرق السريعة وغيرها، بجانب بناء 9 سدود و36 كلم من قنوات المياه، وإيصالها إلى بحيرة "أرومية"، فضلا عن 16 مليون متر مكعب من عمليات الكري في الموانئ وصناعة ناقلتي نفط".

https://sarabic.ae/20250203/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-صواريخنا-قادرة-على-ضرب-أي-هدف-معاد-في-المنطقة-1097422591.html

https://sarabic.ae/20250206/الحرس-الثوري-الإيراني-يضم-أول-حاملة-طائرات-مسيرة-إلى-قواته-1097524132.html

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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم