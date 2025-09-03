عربي
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
ليبيا... تيتيه والمنفي يبحثان تحديات التهدئة بالعاصمة والتسوية السياسية في البلاد
ليبيا... تيتيه والمنفي يبحثان تحديات التهدئة بالعاصمة والتسوية السياسية في البلاد
ليبيا... تيتيه والمنفي يبحثان تحديات التهدئة بالعاصمة والتسوية السياسية في البلاد
سبوتنيك عربي
بحث رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، التحديات...
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
الأخبار
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048086209_0:0:892:503_1920x0_80_0_0_0a998fdd663d11865b900282cab96584.jpg
وأفادت بوابة "الوسط"، اليوم الأربعاء، أن المنفي استقبل بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، تيتيه ونائبة رئيسة البعثة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، وبحثا مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في طرابلس، والتحديات التي تواجه جهود التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا.وأعربت تيتيه خلال اللقاء عن تقديرها العميق للدور المحوري الذي يضطلع به محمد المنفي في الدفع بعجلة الحوار الوطني في ليبيا، وحرصه على جمع الفرقاء على طاولة التفاوض لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار ولقيادة مشتركة تنجز الاستحقاقات الوطنية الضرورية.يشار إلى أن اللقاء يأتي على خلفية التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من جهة، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للمجلس الرئاسي من جهة أخرى.وسبق لكل من المنفي وتيتيه أن أجريا منذ أيام لقاءات مكثفة مع مختلف الجهات الفاعلة في ليبيا للبحث عن تسوية للوضع الأمني في طرابلس.وأوضحت البعثة، في بيان لها، أنها تدرك أن "المفاوضات ما زالت جارية بإشراف المجلس الرئاسي"، داعية الأطراف المنخرطة إلى "الاستمرار في الحوار ومناقشة القضايا العالقة بحسن نية، بما يحقق المصلحة العليا لسكان طرابلس المدنيين الذين يجب حمايتهم".وحذّرت البعثة من أن "تجدد الاشتباكات ستكون له عواقب وخيمة على ليبيا وشعبها"، مشيرة إلى أنها ستواصل دعم جهود الوساطة وتعرض مساعيها للانخراط بشكل مباشر في المفاوضات تحت رعاية المجلس الرئاسي.وعقد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار. وكان المنفي قد اجتمع في وقت سابق، مع وفد لجنة التواصل ببلدية طرابلس المركز، لمناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار وسيادة القانون ومنع الانزلاق إلى مواجهة مسلحة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن "اللقاء خصِّص لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتحقيق الاستقرار والعمل على تعزيز تنفيذ استمرار وقف إطلاق النار، والتقيد بالتعليمات وفق توجيهات القائد الأعلى للجيش".
https://sarabic.ae/20250902/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تعرب-عن-قلقها-إزاء-التوترات-في-طرابلس-وتدعو-لوقف-التصعيد-العسكري-1104399011.html
https://sarabic.ae/20250831/انقسامات-متجددة-تختبر-فرص-نجاح-الحكومة-المرتقبة-في-ليبيا-1104334336.html
ليبيا... تيتيه والمنفي يبحثان تحديات التهدئة بالعاصمة والتسوية السياسية في البلاد

15:22 GMT 03.09.2025
© Photo / المكتب الإعلامي لمحمد المنفيرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© Photo / المكتب الإعلامي لمحمد المنفي
تابعنا عبر
بحث رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، التحديات التي تواجه جهود التهدئة في العاصمة طرابلس، والتسوية السياسية في ليبيا.
وأفادت بوابة "الوسط"، اليوم الأربعاء، أن المنفي استقبل بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، تيتيه ونائبة رئيسة البعثة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، وبحثا مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في طرابلس، والتحديات التي تواجه جهود التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا.
وأعربت تيتيه خلال اللقاء عن تقديرها العميق للدور المحوري الذي يضطلع به محمد المنفي في الدفع بعجلة الحوار الوطني في ليبيا، وحرصه على جمع الفرقاء على طاولة التفاوض لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار ولقيادة مشتركة تنجز الاستحقاقات الوطنية الضرورية.
مقر البعثة الأممية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء التوترات في طرابلس وتدعو لوقف التصعيد العسكري
أمس, 02:53 GMT
يشار إلى أن اللقاء يأتي على خلفية التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من جهة، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للمجلس الرئاسي من جهة أخرى.
وسبق لكل من المنفي وتيتيه أن أجريا منذ أيام لقاءات مكثفة مع مختلف الجهات الفاعلة في ليبيا للبحث عن تسوية للوضع الأمني في طرابلس.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت، أمس الثلاثاء، مجددا، عن انزعاجها البالغ إزاء تصاعد التوترات واستمرار التعبئة العسكرية في العاصمة طرابلس، محذرة من "مخاطر اندلاع مواجهات مسلحة"، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة وحماية المدنيين.
وأوضحت البعثة، في بيان لها، أنها تدرك أن "المفاوضات ما زالت جارية بإشراف المجلس الرئاسي"، داعية الأطراف المنخرطة إلى "الاستمرار في الحوار ومناقشة القضايا العالقة بحسن نية، بما يحقق المصلحة العليا لسكان طرابلس المدنيين الذين يجب حمايتهم".
وحذّرت البعثة من أن "تجدد الاشتباكات ستكون له عواقب وخيمة على ليبيا وشعبها"، مشيرة إلى أنها ستواصل دعم جهود الوساطة وتعرض مساعيها للانخراط بشكل مباشر في المفاوضات تحت رعاية المجلس الرئاسي.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
انقسامات متجددة تختبر فرص نجاح الحكومة المرتقبة في ليبيا
31 أغسطس, 08:35 GMT
وعقد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار.
وكان المنفي قد اجتمع في وقت سابق، مع وفد لجنة التواصل ببلدية طرابلس المركز، لمناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار وسيادة القانون ومنع الانزلاق إلى مواجهة مسلحة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن "اللقاء خصِّص لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتحقيق الاستقرار والعمل على تعزيز تنفيذ استمرار وقف إطلاق النار، والتقيد بالتعليمات وفق توجيهات القائد الأعلى للجيش".
