https://sarabic.ae/20250903/ليبيا-تيتيه-والمنفي-يبحثان-تحديات-التهدئة-بالعاصمة-والتسوية-السياسية-في-البلاد-1104469738.html

ليبيا... تيتيه والمنفي يبحثان تحديات التهدئة بالعاصمة والتسوية السياسية في البلاد

ليبيا... تيتيه والمنفي يبحثان تحديات التهدئة بالعاصمة والتسوية السياسية في البلاد

سبوتنيك عربي

بحث رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، التحديات... 03.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-03T15:22+0000

2025-09-03T15:22+0000

2025-09-03T15:22+0000

منظمة الأمم المتحدة

العالم العربي

الأخبار

أخبار ليبيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048086209_0:0:892:503_1920x0_80_0_0_0a998fdd663d11865b900282cab96584.jpg

وأفادت بوابة "الوسط"، اليوم الأربعاء، أن المنفي استقبل بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، تيتيه ونائبة رئيسة البعثة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، وبحثا مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في طرابلس، والتحديات التي تواجه جهود التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا.وأعربت تيتيه خلال اللقاء عن تقديرها العميق للدور المحوري الذي يضطلع به محمد المنفي في الدفع بعجلة الحوار الوطني في ليبيا، وحرصه على جمع الفرقاء على طاولة التفاوض لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار ولقيادة مشتركة تنجز الاستحقاقات الوطنية الضرورية.يشار إلى أن اللقاء يأتي على خلفية التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من جهة، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للمجلس الرئاسي من جهة أخرى.وسبق لكل من المنفي وتيتيه أن أجريا منذ أيام لقاءات مكثفة مع مختلف الجهات الفاعلة في ليبيا للبحث عن تسوية للوضع الأمني في طرابلس.وأوضحت البعثة، في بيان لها، أنها تدرك أن "المفاوضات ما زالت جارية بإشراف المجلس الرئاسي"، داعية الأطراف المنخرطة إلى "الاستمرار في الحوار ومناقشة القضايا العالقة بحسن نية، بما يحقق المصلحة العليا لسكان طرابلس المدنيين الذين يجب حمايتهم".وحذّرت البعثة من أن "تجدد الاشتباكات ستكون له عواقب وخيمة على ليبيا وشعبها"، مشيرة إلى أنها ستواصل دعم جهود الوساطة وتعرض مساعيها للانخراط بشكل مباشر في المفاوضات تحت رعاية المجلس الرئاسي.وعقد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار. وكان المنفي قد اجتمع في وقت سابق، مع وفد لجنة التواصل ببلدية طرابلس المركز، لمناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار وسيادة القانون ومنع الانزلاق إلى مواجهة مسلحة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن "اللقاء خصِّص لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتحقيق الاستقرار والعمل على تعزيز تنفيذ استمرار وقف إطلاق النار، والتقيد بالتعليمات وفق توجيهات القائد الأعلى للجيش".

https://sarabic.ae/20250902/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تعرب-عن-قلقها-إزاء-التوترات-في-طرابلس-وتدعو-لوقف-التصعيد-العسكري-1104399011.html

https://sarabic.ae/20250831/انقسامات-متجددة-تختبر-فرص-نجاح-الحكومة-المرتقبة-في-ليبيا-1104334336.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم