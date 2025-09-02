البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء التوترات في طرابلس وتدعو لوقف التصعيد العسكري

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء التوترات في طرابلس وتدعو لوقف التصعيد العسكري
البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء التوترات في طرابلس وتدعو لوقف التصعيد العسكري

02:53 GMT 02.09.2025 (تم التحديث: 05:03 GMT 02.09.2025)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمقر البعثة الأممية في ليبيا
مقر البعثة الأممية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مجددا، عن انزعاجها البالغ إزاء تصاعد التوترات واستمرار التعبئة العسكرية في العاصمة طرابلس، محذرة من "مخاطر اندلاع مواجهات مسلحة"، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة وحماية المدنيين.
وأوضحت البعثة، في بيان لها، أنها تدرك أن "المفاوضات ما زالت جارية بإشراف المجلس الرئاسي"، داعية الأطراف المنخرطة إلى "الاستمرار في الحوار ومناقشة القضايا العالقة بحسن نية، بما يحقق المصلحة العليا لسكان طرابلس المدنيين الذين يجب حمايتهم".

وأكد البيان أن "حياة كل إنسان ثمينة، وأي صراع جديد لا يهدد أمن طرابلس فحسب، بل قد يمتد إلى مناطق أخرى في البلاد، ما قد يؤدي إلى حرب يخسر فيها الجميع، ويعرّض حياة المدنيين لمخاطر جسيمة".

وحذّرت البعثة من أن "تجدد الاشتباكات ستكون له عواقب وخيمة على ليبيا وشعبها"، مشيرة إلى أنها ستواصل دعم جهود الوساطة وتعرض مساعيها للانخراط بشكل مباشر في المفاوضات تحت رعاية المجلس الرئاسي.
وحثّت البعثة جميع الأطراف المعنية على "اغتنام هذه الفرصة لحل الخلافات عبر الحوار وبعيدا عن العنف"، مؤكدة أن "حماية الأرواح والبنية التحتية يجب أن تبقى أولوية مطلقة في جميع الظروف".
وعقد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، أمس الاثنين في طرابلس، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار.
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
طرابلس على صفيح ساخن.. تحشيدات عسكرية تهدد الاستقرار في ليبيا وسط دعوات أممية للحوار
31 أغسطس, 14:59 GMT
وكان المنفي، قد اجتمع في وقت سابق، مع وفد لجنة التواصل ببلدية طرابلس المركز، لمناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار وسيادة القانون ومنع الانزلاق إلى مواجهة مسلحة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن "اللقاء خصِّص لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتحقيق الاستقرار والعمل على تعزيز تنفيذ استمرار وقف إطلاق النار، والتقيد بالتعليمات وفق توجيهات القائد الأعلى للجيش".
