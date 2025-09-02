https://sarabic.ae/20250902/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تعرب-عن-قلقها-إزاء-التوترات-في-طرابلس-وتدعو-لوقف-التصعيد-العسكري-1104399011.html

البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء التوترات في طرابلس وتدعو لوقف التصعيد العسكري

البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء التوترات في طرابلس وتدعو لوقف التصعيد العسكري

سبوتنيك عربي

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مجددا، عن انزعاجها البالغ إزاء تصاعد التوترات واستمرار التعبئة العسكرية في العاصمة طرابلس، محذرة من "مخاطر اندلاع... 02.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-02T02:53+0000

2025-09-02T02:53+0000

2025-09-02T05:03+0000

أخبار ليبيا اليوم

البعثة الأممية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100431270_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_67a5e654cdb2f0d3ad6054a53c940ef7.jpg

وأوضحت البعثة، في بيان لها، أنها تدرك أن "المفاوضات ما زالت جارية بإشراف المجلس الرئاسي"، داعية الأطراف المنخرطة إلى "الاستمرار في الحوار ومناقشة القضايا العالقة بحسن نية، بما يحقق المصلحة العليا لسكان طرابلس المدنيين الذين يجب حمايتهم".وحذّرت البعثة من أن "تجدد الاشتباكات ستكون له عواقب وخيمة على ليبيا وشعبها"، مشيرة إلى أنها ستواصل دعم جهود الوساطة وتعرض مساعيها للانخراط بشكل مباشر في المفاوضات تحت رعاية المجلس الرئاسي.وحثّت البعثة جميع الأطراف المعنية على "اغتنام هذه الفرصة لحل الخلافات عبر الحوار وبعيدا عن العنف"، مؤكدة أن "حماية الأرواح والبنية التحتية يجب أن تبقى أولوية مطلقة في جميع الظروف".وعقد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، أمس الاثنين في طرابلس، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار.وكان المنفي، قد اجتمع في وقت سابق، مع وفد لجنة التواصل ببلدية طرابلس المركز، لمناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار وسيادة القانون ومنع الانزلاق إلى مواجهة مسلحة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن "اللقاء خصِّص لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتحقيق الاستقرار والعمل على تعزيز تنفيذ استمرار وقف إطلاق النار، والتقيد بالتعليمات وفق توجيهات القائد الأعلى للجيش".

https://sarabic.ae/20250831/طرابلس-على-صفيح-ساخن-تحشيدات-عسكرية-تهدد-الاستقرار-في-ليبيا-وسط-دعوات-أممية-للحوار-1104350984.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, البعثة الأممية, العالم العربي