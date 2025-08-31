https://sarabic.ae/20250831/طرابلس-على-صفيح-ساخن-تحشيدات-عسكرية-تهدد-الاستقرار-في-ليبيا-وسط-دعوات-أممية-للحوار-1104350984.html

طرابلس على صفيح ساخن.. تحشيدات عسكرية تهدد الاستقرار في ليبيا وسط دعوات أممية للحوار

طرابلس على صفيح ساخن.. تحشيدات عسكرية تهدد الاستقرار في ليبيا وسط دعوات أممية للحوار

سبوتنيك عربي

تشهد العاصمة الليبية طرابلس في الأيام الأخيرة حالة من التوتر الأمني المتصاعد، على خلفية استمرار التحشيدات العسكرية وتمركز الأسلحة الثقيلة في محيط المدينة. 31.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-31T14:59+0000

2025-08-31T14:59+0000

2025-08-31T14:59+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100584116_127:0:1153:577_1920x0_80_0_0_628d156b3c07269aa6839ad8667daebe.jpg

ويثير هذا التطور قلقا واسعا في الأوساط المحلية والدولية، خصوصا أنه يأتي في وقت تشهد فيه البلاد محاولات متجددة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى الاستقرار وإنهاء الانقسام المستمر منذ سنوات. وبينما تتواصل الجهود لفرض الترتيبات الأمنية تحت رعاية المجلس الرئاسي ولجان التهدئة، يبقى السؤال الأبرز حول مستقبل هذه التحركات وانعكاساتها على المدنيين والوضع العام في العاصمة.اعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها من استمرار الحشود العسكرية حول طرابلس، محذّرة من تهديد خطير للاستقرار وداعية الأطراف لمواصلة الحوار وتجنّب المواجهات لحماية المدنيينتصعيد مستمروأوضح الرملي في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن هناك شبه انفراجة ظهرت من خلال ما قدمته البعثة الأممية في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، والتي بدت وكأنها محاولة لتجاوز الفشل الذريع والطويل الذي طبع المرحلة الماضية، وهو فشل تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة بالدرجة الأولى.وأضاف أن الخارطة الجديدة التي طرحتها البعثة وتمتد بين 12 و18 شهرًا قد تم تقسيمها بحيث تشمل في أول شهرين إصلاحا تشريعيا يتعلق بالانتخابات المنتظرة، وهي التي كانت موضع خلاف طويل بين الأجسام الحالية التي لم تتوصل إلى حل رغم كثرة الاجتماعات واللجان.وأكد الرملي أن التحشيدات في العاصمة طرابلس ومحيطها تعكس أغراضًا غير مفهومة. وانتقد غياب التصريحات من بعض الأجسام السياسية المعنية، مثل المجلس الرئاسي الذي يفترض به – وفق الاتفاق السياسي – أن يكون القائد الأعلى للجيش، خاصة بعد لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية لبحث هذه الأزمة دون نتائج واضحة.ونوّه بأن الحشود العسكرية الكبيرة في طرابلس وضواحيها تنذر باندلاع حرب جديدة، وهو ما يدرك الجميع أن تبعاته ستكون كارثية على المواطنين وعلى الحياة العامة في العاصمة التي تضم أكثر من مليوني نسمة، فضلا عن احتوائها على سفارات ومؤسسات حيوية. وقال إن بداية حرب هناك تعني شللا كاملا وزيادة معاناة المواطن الذي يعيش أصلا ظروفا صعبة.وفيما يتعلق بالتسوية السياسية، أوضح الرملي أن المبعوثة الأممية أشارت إلى خارطة طريق جديدة تبدأ بإصلاح القوانين الانتخابية وتفعيل عمل المفوضية العليا للانتخابات خلال شهرين، ثم التوجه إلى الانتخابات يعقبها حوار مجتمعي. واعتبر أن هذه الخطوات تبدو إيجابية في ظاهرها، لكنها تنطوي على صعوبات كبيرة في التطبيق بسبب مواقف الأطراف الليبية.وأكد أن استمرار التوترات الأمنية في طرابلس ومحيطها يعني المزيد من المعاناة للمواطنين، وزيادة التوتر وعدم الاستقرار، وانعكاسات سلبية تشمل نقص المواد الأساسية وارتفاع الأسعار. ودعا إلى ضرورة معالجة هذه الإشكاليات وعدم تركها تتفاقم.وشدد الرملي على أن المجتمع الدولي يجب أن يوقف انزلاق ليبيا نحو حرب جديدة، لافتا إلى أن كثيرا من الأجسام السياسية والعسكرية لا تنصاع إلا له، لأنه هو من ساهم في تنصيبها ودعم استمرارها.وأكد أن على المجتمع الدولي مساعدة الليبيين أنفسهم بدلا من دعم الأجسام للبقاء في السلطة، داعيا إلى التوجه نحو صناديق الانتخابات بدلا من صناديق الذخيرة.كما طالب بضرورة الحد من التدخلات السلبية في الشأن الليبي، والإنصات لإرادة الليبيين وتنفيذ ما يطرحونه لتجاوز الأزمات، بدلا من فرض حلول خارجية.وأشار إلى أن الأجسام القائمة اليوم هي أجسام أمر واقع، لكنها عاجزة عن تقديم حلول حقيقية، بل تسعى فقط للبقاء في السلطة. وختم الرملي بالقول إن التعويل يجب أن يكون على إرادة الشعب الليبي، داعيًا إلى ضرورة إيجاد مخرج سياسي حقيقي وتفعيل العقوبات لردع المعرقلين.إشكاليات متكررةيرى الأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، أن ليبيا تواجه إشكالية خطيرة تتمثل في وجود الجماعات المسلحة وانتشار الأسلحة وعدم انصياع هذه الجماعات لسلطة الدولة، وهو ما أربك المشهد الأمني في البلاد، وكانت له تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية واسعة على المجتمع الليبي.وقد كان هذا الأسلوب هو ذاته الذي تم اعتماده في التعامل مع جهاز دعم الاستقرار، كما اتجهت الحكومة لأبعد من ذلك من خلال المفاوضات المنعقدة مع قوة الردع بهدف إدماجها تحت سلطة الدولة.وأضاف أن هناك آراء مختلفة حول هذا النهج، فالبعض يؤيده والبعض الآخر يعارضه، وهذا أمر طبيعي في ظل حالة الانقسام السياسي ووجود أطراف متعددة لا تنظر إلى مصلحة الدولة الليبية بشكل موحّد، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول كيفية بناء دولة مؤسسات قوية ونافذة في مثل هذه الظروف.وأوضح أن هناك استياءً كبيرًا لدى المجتمع الليبي من هذه الجماعات، لكن يبقى السؤال: هل يمكن التعامل معها عبر التفاوض أم عبر العمل العسكري؟ إذ إن الحكومات السابقة، بما فيها حكومة الوحدة الوطنية، جربت كلا الخيارين لكنها لم تنجح، بل أصبحت هذه التشكيلات أكثر قوة من الحكومة ومؤسساتها، وهو أمر وصفه الباروني بـ”المعيب”.وحول التصعيد الأمني الأخير بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع، اعتبر الباروني أن ذلك جاء بعد إحاطة هانا تيتيه مبعوثة الأمم المتحدة، التي وضعت خارطة سياسية جديدة لفرض مسار مختلف لحل الأزمة الليبية. وأشار إلى أن هذه الخلافات تؤثر سلبا على العملية السياسية، وتدفع نحو مزيد من التشظي والانقسامات في المشهد الليبي.كما لفت إلى أن بعثة الأمم المتحدة دعت إلى الالتزام بوقف التصعيد واللجوء للتفاوض، واعتبر أن هذا الموقف مجرد تصريح دبلوماسي، لأن أي حكومة لا يمكن أن تفرض سيطرتها الفعلية إلا باستخدام القوة والعمل العسكري للقضاء على الجماعات الخارجة عن سلطة الدولة. ومن هذا المنطلق، يرى أن البعثة تحاول انتهاج أسلوب التهدئة وتجنب الدخول في مواجهة مباشرة بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع.واستبعد الباروني أن يكون هناك دور فاعل للمجتمع الدولي في حل الأزمة، مشيرًا إلى أن ليبيا تعاني من انتشار السلاح وتزايد قوة الجماعات المسلحة رغم قرارات مجلس الأمن. وأوضح أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لم يفعلا جهودهما بالشكل الكافي لمساعدة الحكومات الليبية على القضاء على هذه الجماعات بطرق حكيمة وبأقل الأضرار، وهو ما يعكس قصورا استمر لسنوات طويلة. واعتبر أن ذلك مرتبط أيضا بالتنافس بين الدول المتدخلة في الشأن الليبي، حيث يسعى كل طرف لتحقيق رؤيته ومصالحه الخاصة، في ظل غياب الإرادة الشعبية الليبية التي يفترض أن تبادر بجمع شتات البلاد ورفض التدخلات السلبية.

https://sarabic.ae/20250831/انقسامات-متجددة-تختبر-فرص-نجاح-الحكومة-المرتقبة-في-ليبيا-1104334336.html

https://sarabic.ae/20250830/ليبيا-بعثة-الأمم-المتحدة-تحذر-من-التصعيد-العسكري-حول-طرابلس-وتدعو-لضبط-النفس-1104321597.html

https://sarabic.ae/20250828/ليبيا-آمر-كتيبة-الحراسة-في-الأركان-العامة-بطرابلس-لسنا-دعاة-حرب-وقوات-فض-النزاع-تنتشر-في-العاصمة-1104221642.html

https://sarabic.ae/20250824/البعثة-الأممية-في-ليبيا-نسعى-لإشراك-قادة-البلاد-في-عملية-سياسية-لتنفيذ-خارطة-الطريق-1104087190.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك